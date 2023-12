Helpot ohjeet lainalaskurin käyttämiseen

Lainalaskuri on näppärä työkalu, joka tarjoaa läpinäkyvyyttä lainanhakijalle. Ennen lainan ottamista on suositeltavaa käyttää lainalaskuria ja harkita vaihtoehtoja eri lainasummille ja laina-ajoille. Tämä auttaa tekemään parempia päätöksiä oman talouden hallinnassa ja varmistamaan, että lainan kuukausilyhennys sopii omaan maksukykyyn. Huomaathan, että lainalaskurin laskelma on aina arvio. Hakijan lopulliset lainaehdot, sisältäen maksuerän, riippuvat pankista ja pankin luottopolitiikasta.

Näin käytät lainalaskuria

Lainalaskuriin syötetään yleensä lainan määrä ja takaisinmaksuaika. Lainan määrä kertoo, kuinka paljon haluat lainata rahaa ja laina-aika sen, kuinka pitkäksi ajaksi haluat rahat lainata. Joissain laskureissa on mahdollista myös syöttää korkoprosentti ja lainan mahdolliset lisäkulut, kuten avauspalkkio tai tilinhoitomaksu.

Kun olet syöttänyt nämä tiedot lainalaskuriin, laskuri laskee sinulle kuukausittaisen maksuerän ja luoton kokonaiskustannukset. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, kuinka paljon haluttu laina tulisi maksamaan koko laina-ajalta. Tiivistäen laskurin käyttäminen on niin helppoa, että siihen pitää vain syöttää pyydetyt tiedot, jonka jälkeen laskuri tarjoaa laskelman. Täältä löydät tarkemmat ohjeet lainalaskurille.

Mistä löydät lainalaskurin

Lainalaskureita löytyy useiden pankkien verkkosivuilta. Esimerkiksi suomalaisen Alisa Pankin suosittu lainalaskuri löytyy pankin verkkosivuilta. Käy Alisa Pankin kotisivuilla ja tutustu, miten lainalaskuri toimii.