Lukupaketti: Legendaarinen baari vaihtaa omistajaa, siskokset avaavat joulupuodin, nelosluokkalaiset juhlivat linnan juhlien tyyliin…

Tästä lukupaketista pääset lukemaan kootusti viikolla ilmestyneitä uutisia.

Törmäilyltä ei voitu välttyä, kun 500 nelosluokkalaista laittoi taas jalalla koreasti – Katso kuvat ja video oppilaiden omista linnnan juhlista

Kaksi naapuria riitelee Ylöjärvellä luvattoman isosta laiturista, joka on rekisteröity veneeksi – Kaupunki uhkaa uhkasakolla

Työntekijä passitettiin tiistaina kotiin Siltatien yhtenäiskoulusta poliisin vierailun jälkeen – Tästä oli kyse tapauksessa, jota edes poliisi ei osaa kommentoida

Maineikas ylöjärveläisravintola vaihtaa omistajaa – Iiro Lehtonen: ”Hieman jännittää hypätä Pajukon jättimäisiin ja rakastettuihin saappaisiin”

Elsan, Annin ja Seelan joulukauppa ja -kahvila avaa ovensa perjantaina: Nuoret 4H-yrittäjät haluavat tarjota asiakkailleen aitoa joulutunnelmaa

Ylöjärven Uutisten Antti-patsas viestintäpäällikkö Tiina Helmiselle

Koulutuskeskus Valon lisäsiiven rakennus voi alkaa jo reilun vuoden päästä – Miljoonien hanke tuo Ylöjärven lukioon uuden erityislinjan

15 ylöjärveläiselle kunniamerkki itsenäisyyspäivänä – katso nimet