YU:n päätoimittaja Ville Mäkinen Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen puheenjohtajaksi

Ylöjärven Uutisten päätoimittaja Ville Mäkinen on valittu Paikallislehtien päätoimittajayhdistys ry:n (PPY) uudeksi puheenjohtajaksi.

Valintasta päätettiin viime torstaina Helsingissä Suurten lehtipäivien yhteydessä järjestetyssä PPY:n syyskokouksessa. PPY:n nykyinen puheenjohtaja, Rantalakeuden päätoimittaja Sauli Pahkasalo väistyy tehtävästä vuoden vaihteessa, kun hän siirtyy maakuntalehti Lapin Kansan päätoimittajaksi.

PPY:n hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat päätoimittajat Tarja Kojola (Lapuan Sanomat), Sanni Aho (Perhonjokilaakso), Johannes Ujainen (Kurikka-lehti, Tejuka, Pohjankyrö, Kyrönmaa), Jaana Ala-Lahti (Oriveden Sanomat) sekä emerituspäätoimittaja Arto Henriksson. Hallitukseen uutena varsinaisena jäsenenä valittiin Jussi Kumpulainen (Uutis-Jousi).

PPY:n hallituksen varajäseninä jatkavat Suvi Palosaari (Pielisjokiseutu), Heli Lehtelä (Lauttakylä-lehti), Mari Tuohiniemi (Valkeakosken Sanomat), Tiina Judén (Puumala-lehti) ja Antti Aho (Soisalon Seutu). Uudeksi varajäseneksi valittiin Kati Uusitalo (Loimaan Lehti).

Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ylläpitää ja kehittää jäsentensä journalistista ammattitaitoa sekä edistää heidän työssä jaksamista. Toimintansa yhdistys kattaa Kopioston kautta tuloutettavilla tekijänoikeuspalautuksilla sekä jäsenmaksuilla. PPY järjestää jäsenistölleen vuosittain ulkomaille suuntautuvan opintomatkan ja erilliseen teemaan keskittyvät päätoimittajapäivät.

Yhdistys antaa myös lausuntoja ja vaikuttaa eri tahoihin alaa koskevissa kysymyksissä. Tätä tehtävää yhdistys hoitaa yhteistyössä Uutismedian liiton paikallislehtijaoston sekä Suomen Paikallismediat Oy:n kanssa.

Suomalaisia tilattavia paikallislehtiä on noin 150 ja lukijoita niillä on noin 1,5 miljoonaa. PPY:ssä on noin 120 jäsentä.