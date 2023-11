Parasta koulussa on metsä – Vuorentaustalaiskoululaisten bussimatka Topintuvalle on sikakiva

Vuorentaustan koulun ykkös- ja kakkosluokan oppilaat osaavat ottaa ilon irti siirrosta Topintuvalle, missä he ovat olleet väistössä 27. lokakuuta lähtien.

Tokaluokalla olevan Niila Tervon mukaan bussimatka Topintuvalle on sikakiva. Se onkin helppo aistia, kun hyppää aamulla koulubussin kyytiin Vuorentaustassa. Jo pysäkillä ollaan kavereiden kanssa ja peuhataan lumessa. Bussissa desibelit ovat korkealla, kun ykkös- ja kakkosluokkalaiset juttelevat keskenään.

Kännyköitä ei käytetä koulumatkan aikana, näin on yhteisesti sovittu. Kysyn takanani istuvilta pojilta millaista on matkustaa koulubussin kyydissä. ”KIVAA!” pojat vastaavat kuorossa.

Kun bussi kaartaa Topintuvan pihaan, innokkaimmat pomppaavat saman tien ylös penkeistään ja kiiruhtavat ulos.

– On kiva nähdä, että oppilaat ovat näin innokkaita menemään kouluun, naurahtaa koulunkäynninohjaaja Marja Raami, joka matkustaa oppilaiden kanssa samalla bussilla. Linja-autossa on aina yksi aikuinen mukana varmistamassa, että kaikkien koulumatka menee sujuvasti.

Vastuuopettaja Katriina Tolonen on vastassa ulko-ovella ja oppilaat tekevät oven taakse lähes tikkusuoran jonon. Sisään mennään parin oppilaan ryhmissä, sillä eteinen on pieni. Kaikki ottavat talvikengät pois ja laittavat sisäkengät jalkaan.

Sisällä koulussa on vastassa menneiden vuosikymmenien kotoisa tunnelma. Eteisen vieressä olevasta keittiöstä iloisen tervehdyksen huikkaa yhteispalvelutyöntekijä Tiina Veittola, joka huolehtii koulussa ruokahuollosta ja siivoamisesta. Hän siirtyi Topintuvalle huolehtimaan arjen sujuvuudesta.

Topintuvalla opiskelee kaksi ykkös- ja kaksi kakkosluokkaa. Yksi koulun luokkahuoneista on muunnettu ruokasaliksi. 1a-luokan oppilaat kertovat, että erilaista verrattuna Välimäenkujan toimipisteessä opiskeluun on bussilla taittuvat koulumatkat, metsäleikit ja uudet ystävät. Luokkaa opettava Tolonen pohtii, että ykköset ja kakkoset hitsautuvat varmasti eri tavalla yhteen, kun he ovat koulupäivät näin tiiviisti yhdessä.

Iso piha on kiva

– Isompi piha on tosi kiva. Uuteen kouluun on tosi helppo tulla, koska bussipysäkki on aivan meidän talon vieressä, Eila Laine kertoo laskettuaan mäen alas pulkalla yhdessä Kiira Härkin kanssa.

2a-luokka ruokailee luokassa. Leevi Harjun ja Elsa Kontolan mukaan luokkahuoneessa syöminen on kivaa. Harju kertoo tykkäävänsä erityisesti laskea mäkeä Topintuvalla, myös Oiva Länsineva huikkaa mäenlaskun olevan mukavaa.

– Täällä on ollut aika kivaa, kun metsässä on aika paljon keppejä, joilla voi rakentaa. Vanhalla koululla ei oikein saanut mennä metsään, kun siellä päikyn taakse ei oikein nähnyt. Piti olla vaan asvaltilla ja kentällä, kertoo Silja Sundell ruokailun lomassa.

Aiemmin tänä vuonna Saurion päiväkoti siirrettiin Välimäenkujan koulun piha-alueelle väistöön, kun vanha päiväkoti purettiin ja parhaillaan sen tilalle rakennetaan uutta päiväkotia.

Elli Lehto kertoo, että hänestä on vähän tylsää, kun ei saa olla omassa koulussa.

– Bussimatkat ovat kivoja. Silloin saa vähän omaa aikaa, hän sanoo ja lisää, että Topintuvalla ruoat ovat yleensä hyviä, vaikka aina ei maistu.

Eila Laine puolestaan tykkää 2a-luokan perällä olevasta tilasta, joka on nimetty Kulmaklubiksi. Siellä voi pitää esityksiä ja se toimii myös lepopaikkana.

Joustoa on vaadittu

Topintuvalle siirtyi lokakuun lopussa kaikkiaan 72 oppilasta, neljä koulunkäynninohjaajaa, yksi erityisluokanopettaja, neljä luokanopettajaa sekä yhteispalvelutyöntekijä sen jälkeen, kun Välimäenkujan toisessa kakkosluokassa oli tapahtunut vesivahinko. Luokka oli ensin kuukauden verran evakossa koulun liikuntasalissa.

– Siirto on vaatinut joustoa yhdeltä jos toiselta. Henkilökunta on pakannut, purkanut ja siirrellyt huonekaluja. Yhtä lailla joustoa on vaadittu kotona. Perheet ovat tosi kivasti käyneet katsomassa bussipysäkit lasten kanssa ja selkeästi puhuneet muutosta, kertoo vastuuopettaja Katriina Tolonen.

Bussikuljetusten myötä koulupäivä hieman pitenee. Tolosen mukaan bussimatkoja varten harjoiteltiin oppilaiden kanssa Välimäenkujalla.

– Harjoiteltiin miten bussi pysäytetään, miten noustaan kyytiin ja miten turvavyö laitetaan kiinni, hän kertoo.

– Kouluun päin näyttäytyy, että muutto on mennyt lapsilla kivuttomasti. On ollut kiva huomata, että lapset ovat sujahtaneet tosi helposti tänne, Tolonen toteaa ja nauraa, että koulua ei ole tarvinnut lapsille markkinoida. Sen on tehnyt Topintuvan piha.

Vielä ei ole tiedossa miten pitkään Välimäenkujan toimipisteen ykkös- ja kakkosluokkalaiset ovat väistössä.

Tolonen haluaa vielä mainita, että oppilailla on tiedossa mukavaa tekemistä Vuorentaustan omakotiyhdistyksen Vuorentaustan koululle tekemän rahalahjoituksen myötä.

– Oppilaskunnan hallitus päätti, että järjestetään minielokuvapäivä liittyen Halloweeniin tai syksyyn. Jokainen luokka tekee minielokuvan, jota katsotaan perjantaina. Rahalla ostetaan joka luokkaan leffaeväitä. Saamme kivan yhteisöllisen tapahtuman järjestettyä.