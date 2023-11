Lukupaketti: Uusi ravintola aukeaa, tältä Ylöjärven keskusta voisi näyttää tulevaisuudessa, Kurun vuoden yrittäjät palkittiin…

Tästä lukupaketista pääset lukemaan kootusti viikolla ilmestyneitä uutisia.

Esittelemme Ylöjärven keskustan kehittämisen ideakilpailun kolme parasta työtä, joiden ideoita Ylöjärven kaupunki voi käyttää tulevaisuudessa osana keskustan kaavoitustyötään.

Tältä Asemantien, kirkon ja Leijan ympäristö voisi näyttää tulevaisuudessa: Junaradan yli silta ja radan varteen asuntoja, Leijapuistoon vehreä suurkortteli

Pitkän linjan sushiharrastaja Jelena Kapanen avaa uuden ravintolan marraskuussa.

Ylöjärvi saa ihka ensimmäisen sushiravintolansa, jossa kokeillaan buffetin lisäksi uudenlaista konseptia: ”Jos pitsaankin saa valita itse täytteensä, niin miksei sushiinkin”

Vuonna 2012 perustettu FlexIT Finland on erikoistunut hydrauliikkaletkuasennelmien ja letkunippujen valmistamiseen uusinta teknologiaa hyödyntäen.

Ylöjärveläisyritys kasvoi koronavuosina – Edelläkävijä alansa automatisoinnissa ja tuotteiden jäljitettävyydessä

Antaverkan kohdalla Kuruntiellä tapahtui kesäkuussa 2021 vakava liikenneturma, jossa kolmesta kaveruksesta yksi menetti henkensä ja toinen loukkaantui vakavasti. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa asiassa tuomionsa marraskuun lopussa.

Kuruntien vakava ulosajo vei kolmesta kaveruksesta nuorimman hengen – Auto suistui tieltä humalan ja ylinopeuden seurauksena

Kurun Vuoden 2023 nuoriyrittäjä -palkinnon saanut 18-vuotias Kalle Tiura on monen touhun mies. Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjalla opiskeleva nuorukainen pyörittää menestyksellisesti Showtime-firmaansa sekä harrastaa kitaransoittoa ja ilmailua.

Kurun Vuoden nuori yrittäjä -palkinto Tiuralle – Kallea kiinnostavat yrittäjyys, musiikki ja ilmailu

Kurun Vuoden 2023 yrittäjä -palkinnon pokkasivat Ari ja Ville Salminen. He sanovat, että rakentamisinto on siirtynyt suvussa jo kuuden polven ajan isältä pojalle. Ari-isä on viidennen polven ammattilainen, ja Ville-poika vaalii traditiota kuudennessa polvessa.

Kurun Vuoden yrittäjä -palkinto perinteikkäälle rakentajalle – Salmisen suvussa rakentaminen periytyy isältä pojalle

Kaupunginvaltuusto päättää uusista kiinteistöveroista talousarvion yhteydessä marraskuussa.

Maapohjan kiinteistövero nousee ensi vuonna – Ylöjärvellä tämä tarkoittaisi 750 000 euron lisätuottoja

Viime viikonloppuna tehtiin Ylöjärveläistä muodostelmaluistelun historiaa, kun Uplakers Taitoluistelun Shiny Lakers -joukkue kisasi ensimmäistä kertaa Minori-sarjassa.

Shiny Lakers teki historiaa ylöjärveläisessä muodostelmaluistelussa – Laji kovassa nosteessa