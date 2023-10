Tässä on Ylöjärven keskustan ideakilpailun voittaja

Ylöjärven keskustan ideakilpailun voittajaksi nousi helsinkiläisten arkkitehtitoimistojen työ, jota palkintoraati luonnehtii idearikkaaksi ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoiseksi. Kilpailuideoita hyödynnetään keskustan asemakaavan suunnittelussa.

Kilpailutöissä tarkasteltiin Ylöjärven Leijapuiston, kaupungintalon lähialueen ja pääradan varren kehittämisen mahdollisuuksia.

Kilpailun voittajaksi nousi työ nimeltä Sidokset, jonka tekijät ovat arkkitehti Sami Vikström, arkkitehti Harri Pakarinen ja visualisoija Tatu Brummer Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy:stä ja ARK-house arkkitehdit Oy:sta. Voittajatyölle myönnettiin 35 000 euron palkinto.

Palkintoraadin mukaan työn vahvuus on eri alueiden luonteita vahvistava täydennysrakentaminen, Ylöjärven kaupunki kertoo tiedotteessaan. Työssä on runsaasti puurakentamista ja moni-ilmeisiä julkisia kaupunkitiloja sekä arkkitehtuuriltaan näyttävä monitoimitalo. Leijapuiston alue on ratkaistu polveilevana suurkorttelina.

Toinen palkinto, 20 000 euroa, meni työlle Kitara, taivas ja tähdet. Sen takana on Oopeaa Office for Peripheral Architecture eli arkkitehdit Anssi Lassila, Otto Heinonen, Iida Hedberg, Isaac Edmonds ja Katharina Leinonen.

Kolmannen palkinnon, 15 000 euroa, saivat arkkitehdit Mikko Siltanen, Elina Ahdeoja ja Mika Saarikangas työllään Kolmisointu.

Kilpailussa jaettiin myös kaksi 10 000 euron lunastusta. Nämä menivät Elen Paddarin ja Henry Tossavan työlle Bullerby ja espanjalaisen Atelier Entropic sl:n työlle The Neighborhood Junctions. Kunniamaininnan sai Aprt Oy työllään Ylöjärvi 2030.

Palkitut työt ovat yleisesti nähtävillä Ylöjärven kaupungintalon aulassa ja myöhemmin pääkirjasto Leijassa.

Ideakilpailun järjestivät Ylöjärven kaupunki ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Kilpailu oli avoinna 15.3.- 12.6.2023. Tuomaristo työskenteli ajalla 16.6.-21.9.2023. Kilpailuun hyväksyttiin kaikkiaan 26 työtä.

Laaja kirjo ratkaisuja

Suunnittelijoille erityisen haasteen muodosti se, että kilpailualue jakautuu kolmeen luonteeltaan erilaiseen alueeseen. Yksikään ehdotuksista ei tarjonnut sellaista ratkaisua, jossa nämä kaikki kolme aluetta voitaisiin ottaa suoraan asemakaavatyön pohjaksi.

Töissä kiinnitettiin huomiota muun muassa asumisen, liiketilojen ja pysäköinnin sijoitteluun ja määrään, erilaisiin asumisratkaisuihin, monitoimitalon sijaintiin sekä julkisiin katutiloihin, aukioihin ja puistoihin. Pääradan junaseisake ja kevyen liikenteen ylitys olivat myös tärkeä osa kokonaisuutta. Uusien asukkaiden määrä vaihteli ehdotuksissa 700–1100 asukkaan välillä.

– Kilpailun anti oli runsas ja monipuolinen. Olen ilahtunut sekä töiden laadusta että määrästä. Ehdotusten arviointiin käytettiin merkittävästi aikaa, mutta lopulta kärkityöt erottautuivat edukseen melko selkeästi. Ideakilpailun työt muokkasivat myös omaa ajatteluani: kilpailuun lähdettäessä ajattelin monitoimitalon tulevan aikanaan Leijapuistoon, mutta nyt on kirkas ajatus siitä, että toteutuessaan sen paikka on kaupungintalon aukion laidalla, jossa se tekee Räikän alueesta entistä vetovoimaisemman, luonnehtii tuomariston puheenjohtaja, Ylöjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juho Ojares.

– Kilpailun tulos antaa meille erinomaiset lähtökohdat alueen kehittämiselle. Tavoitteenamme on elinvoimainen keskusta, jossa eri toiminnot, kuten liikenne, kauppa, asuminen ja vapaa-aika, tukevat luontevasti toisiaan, tiivistää kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen.

Seuraavaksi asemakaavatyö

Seuraava askel Ylöjärven keskustan kehittämisessä on asemakaavatyön eteneminen. Kaavatyössä kilpailuideoita hiotaan ja tarkennetaan. Kaavoituksessa hyödynnetään myös kaupunkilaisten viime kesänä antamaa palautetta kilpailutöistä.

Asemakaavatyön edetessä asukkailla on jälleen mahdollisuus kommentoida kilpailun pohjalta valmisteltuja kaavaratkaisuja. Asemakaavamuutokset laaditaan useana erillisenä kaavana, ensin kaupungintalon aukion ja Leijapuiston alueille ja sen jälkeen junaseisakkeen alueelle.

Yksityisten omistamien tonttien Asemantie 1 ja Asemantie 2 asemakaavamuutoksia ei ole aikataulutettu. Yksityisten omistamilla alueilla asemakaavamuutokset käynnistyvät kaupungin maanhankinnan tai yksityisten esittämien kaavoitusaloitteiden kautta.

Ylöjärven Uutiset oli paikalla palkitsemistilaisuudessa. Kerromme aiheesta myöhemmin lisää.

