Päivi Härkille Viljakkalan Vuoden yrittäjä -palkinto – Monitaitoisuus rikastuttaa kauneudenhoitoalan yrittäjän työtä

Viljakkalan Vuoden yrittäjä -palkinnon saanut Päivi Härkki on suomalaisen kauneudenhoitoalan uranuurtaja ja aktiivinen eteenpäin viejä. Harhalan kylässä vuosisataista Härkin taloa emännöivä monen toimen nainen on ollut pian 35 vuotta kauneushoitolayrittäjänä Seinäjoella Etelä-Pohjanmaalla. Perheellä on yritys myös Hämeenkyrössä.

Vuonna 1928 valmistunut Talvitien talo seisoo jykevästi paikallaan Kauppakadun varrella Seinäjoella. Rakennushelmen suojissa toimii yrittäjä Päivi Härkin elämäntyö Kauneushoitola Päivi Raitanen.

Kauneusalan konkari muistuttaa, että asiakkaan hyvinvointi ja terveys kumpuavat monista lähteistä. Hänen mukaansa kauneushoitolan vaikuttavuus syntyy paitsi ystävällisestä palvelusta ja korkeatasoisista hoidoista myös esteettisesti tyylikkäistä toimitiloista.

Päivi Härkin elämä on isossa kuvassa kahdessa paikassa. Hänen tv-ohjaaja Olli-puolisonsa koti on vuosisatainen maalaistalo keskellä kauneinta maaseutua Viljakkalan Harhalassa.

– Olen Härkin sukutilan nykyinen emäntä.

Olli ja Päivi Härkin tytär Karoliina Härkki on kulkenut ammatillisesti äitinsä viitoittamaa tietä. Karoliina vastaa pääosin Hämeenkyrössä toimivasta Kauneushoitola Kimalluksesta, joka on palvellut asiakkaitaan jo vuosikymmenen ajan. Äiti ja tytär työskentelevät myös ristiin Hämeenkyrössä ja Seinäjoella.

”Kuuntelin sydämeni ääntä”

Päivi Härkki valmistautuu tyttönimeään kantavan seinäjokelaisen kauneushoitolan 35-vuotisjuhlaan. Viljakkalan Vuoden yrittäjä -tunnustus johdattaa hänet jo firman merkkipäivän viettoon.

– Jo koululaisena paiskin ahkerasti töitä. Olen ollut kesätöissä pankissa, kaupan kassalla sekä ravintolassa. Jokainen työ on kehittänyt asiakastuntemustani ja myyntitaitojani. Joku opettajistani totesikin aikoinaan, että Päivi pystyisi aavikolla myymään vaikka hiekkaa.

Yrittäjyytensä merkkipaaluilla Härkki palaa ajatuksineen Seinäjoen kauppaoppilaitokseen, jonka markkinointilinjan annilla on ollut iso merkitys hänen menestymiseensä ja onnistumiseensa liikkeenharjoittajana. Härkki kiittelee vielä vuosikymmenienkin jälkeen opettajiaan, jotka avasivat esimerkiksi markkinoinnin välttämättömyyden.

– Isäni kannusti minua etenemään kauppaoppilaitoksen jälkeen Vaasan yliopistoon kauppatieteiden pariin. Itselläni oli kuitenkin voimakas sisäinen palo päästä kauneusalan ammattilaiseksi ja yrittäjäksi. Tahdoin tehdä käsilläni ja olla ihmisten parissa. Intuitioni veti minua hankkimaan ammattitaidon yksityisestä oppilaitoksesta. Suuntasin Hämeen Kosmetologikouluun Tampereelle.

Härkkiin teki lähtemättömän vaikutuksen silloinen Parfumeeria Victoria, joka oli aikoinaan Seinäjoen kaupallisten palvelujen jalokiviä. Erikoiskaupan hienostunut ilmapiiri, tyylikäs palvelukulttuuri ja huipputuotteet puhuttelivat neitoa.

– Tiesin koko ajan, että käsissäni, näissä sormissani on jotakin omintakeista voimaa. Se oli valjastettava ihmisten auttamiseksi ja palvelemiseksi. Valintani on osoittautunut oikeaksi.

”Taikauskossa siemen tottakin”

Yrittäjyys veti magneetin voimin Päivi Härkkiä puoleensa. Oman kauneushoitolan perustaminen ja sen avaaminen on ollut hänen elämänsä merkittävimpiä ratkaisuja.

– Vanhan uskomuksen mukaan liiketoiminta saa suotuisan startin, jos ensimmäinen asiakas on mies. Toden totta, etenkin kolme vuosikymmentä sitten kauneuspalvelujen käyttäjät olivat suureksi osaksi naisia, minun ensimmäinen asiakkaani oli kuitenkin mies. Sen verran olen taipuvainen mystiseen taikauskoisuuteen, että ajattelen tapahtuneella olleen jonkinlaista merkitystä pärjäämiselleni.

Härkki korostaa, että kauneudenhoitoalalla menestyminen vaatii yrittäjältä lujaa tahtoa ja uutteruutta. Molempia Härkillä on.

– Mottonani on ollut ensimetreiltä lähtien, että otan jokaisen asiakkaani vastaan täydellä energialla. Kaikkien on saatava tunne, että he ovat saaneet hyvää oloa.

Härkki on nostanut työllensä korkean riman. Hän ylittää sen, kun asiakas varaa uuden ajan. Vakioasiakas on pärjäämisin vahvin tae.

Pian 35 vuotta kauneushoitolaa pitänyt Härkki korostaa kosmetologin sosiaalisten taitojen tärkeyttä. Vuorovaikutustaidot ja läsnä olemisen lahja ovat alan peruskauraa.

– Kädet ovat keskiössä, mutta niillä tekeminen ei yksin riitä.

Härkki kertoo oivaltaneensa jo yrittämisensä ensimetreillä, että kauneusalan kaikenlaista kehittymistä on seurattava tarkasti ja muutoksissa on pysyttävä aallonharjalla. Reagoinnin on oltava harkittua mutta ripeää.

– Arjessa tämä on merkinnyt alan korkeatasoisempien tuotteiden käyttämistä ja jatkuvaa investointia uudenlaiseen teknologiaan eli laitteisiin ja koneisiin.

Härkki korostaa, että vaikuttava kauneudenhoito on käsien ja laitteiden yhteisvaikutuksen tulosta.

– Fiilis säteilee käsistä ja teho tulee koneista.

Härkki hymyilee, että etenkin miesasiakkaat siirtyvät nopeasti ensikosketusten jälkeen unten maille.

”Milloinkaan en ole täysin valmis”

Kauneudenhoitoalalla vierivä kivi ei sammaloidu. Pitkän työrupeaman tehnyt Päivi Härkki teroittaa, ettei hän ole koskaan täysin valmis.

– Alan kiehtovuus perustuukin siihen, että siinä kohtaa päivittäin uudenlaisia asioita. Olen pitänyt ohjenuoranani sitä, etten leipäänny enkä uraudu, jämähdä paikalleen.

Härkki muistuttaa, että samalla tavalla kuin terveysala myös hyvinvointisektori laukkaa eteenpäin. Edistyminen ja kehitysaskeleet heittävät koko ajan kiintoisia haasteita, joista on viisasta ottaa koppia.

Konkariyrittäjä arvostaa laajapohjaista ja monipuolista verkostoitumista. Härkin mielestä esimerkiksi ammattimaisten tuotteiden, asianmukaisten välineiden, turvallisten laitteiden ja laadukkaiden kalusteiden valmistajat ja maahantuojat järjestävät korkeatasoista koulutusta. Niihin on osallistuttava.

Härkki korostaa, ettei hänen palvelusortimentissaan ole esimerkiksi peruskasvohoitoa. Hän sanoo, että jokaisen ihmisen kasvot ovat yksilölliset ja ainutkertaiset. Peruskasvoja ei ole olemassakaan.

– Kauneus on monitasoinen asia. Siihen vaikuttavat ihmisen elämänpiirin kaikki tekijät. Sisäinen kauneus on kaiken perusta. Jos ihminen voi huonosti, se näkyy hänen koko olemuksestaan ulospäin.

Härkki kertoo, että hän on oppinut lukemaan ihmisten kehonkieltä. Hän lähestyy kunnioittavasti asiakastaan ja suo hänelle mahdollisuuden avautua.

– Myös aistini ovat herkät. Tietyllä tavalla näen, millaisessa tilanteessa ihminen on. Kasvot ovat sielun peili.

Härkki muistuttaa, että muualla maailmassa läntinen lääketiede tekee yhteistyötä eri alojen kanssa, jotka työskentelevät ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi.

”Kertokaa äijäporukoille: menkää kauneushoitoihin”

Päivi Härkin mukaan miesasiakkaiden määrä on kasvanut tasaisesti vuosien saatossa. Kun mies tulee kerran, hän saapuu toisen ja kolmannenkin kerran.

– Äidit varailevat murrosikäisille pojille aikoja, kun heillä on finnihuolia.

– Kun vaimo antaa miehelleen lahjakortin kauneushoitoon, hän tulee ja yllättyy. Ensikertalaiset toteavat, että kauneushoitolassa saa hyvät fibat. Kynnys tulla uudelleen madaltuu.

Härkki kannustaakin kauneushoitoja ottaneita miehiä kertomaan omissa äijäporukoissaan hyvästä olosta.

– Esimerkiksi kovaa työtä tekevät bisnesmiehet ovat tyypillinen kohderyhmä, jolle kauneushoidot tekisivät terää.

”Suomessa ala on hyvin kehittynyttä”

Suomalainen kauneudenhoitoala kestää kansainvälisen vertailun. Päivi Härkki kertoo, että hän käy ulkomaanmatkoillaan mahdollisimman paljon kauneushoitoloissa.

– Joskus olen toivonut, että voi kun tämänkin maan kollegat matkustaisivat Koti-Suomeen ja kokisivat, miten ala toimii meidän maassamme.

Härkki korostaa avoimin silmin katsomisen tärkeyttä. Ammattilainen voi löytää uusia ideoita ja hyödyntää niitä omassa toiminnassaan. Tai ammattilainen voi kehrätä tyytyväisenä ja iloita, miten joku asia tehdään meillä laadukkaammin.

Härkin mukaan kauneushoitolassa on korkeatasoisen työn lisäksi ystävällinen palvelu ja viihtyisät tilat.

– Olen kiitollinen siitä, että kotimaassani kosmetologien työtä arvostetaan. Suomessa ala on nousussa. Sen edut tunnistetaan ja tunnustetaan yleisesti.

Härkki on tehnyt paljon kauneudenhoitoalan hyväksi. Hän on kouluttanut työntekijöistään menestyviä yrittäjiä.

– Erityisesti iloitsen siitä, että tyttäreni on valinnut samanlaisen ammatti- ja yrittäjäpolun. Hänen työskentelyään seuratessani tunnistan itseni tyttärestäni. Se lämmittää sydäntäni.

MATTI PULKKINEN