Lukupaketti: Lamminpään grillikotaa yritetty polttaa, Juho Ojares tekemässä paluun, auringonkukkaloistoa Vaasantien varressa…

Tästä lukupaketista pääset lukemaan kootusti viikolla ilmestyneitä uutisia.

Nysse siirtyy kolmen vyöhykkeen malliin 16.tammikuuta 2024.

Nysse vaihtaa tammikuussa kolmen vyöhykkeen maksujärjestelmään – Ylöjärvellä B-vyöhyke laajenee

Mäkkylään on noussut auringonkukkia on noin kahden hehtaarin peltolohkolle, jolla on ollut viljelytoimintaa jo 200 vuotta.

Vaasantien varrelle Mäkkylään ilmestyi upea auringonkukkapelto, joka on tarkoitettu ainoastaan ihailtavaksi

Tärppi ensi tiistaille: Lielahden ja Lakialan väliselle junarataosalle suunnitellaan nykyisen raiteen rinnalle uutta raidetta eli kaksoisraidetta. Radan suunnitelmia esitellään Ylöjärven kaupungintalolla ensi viikon tiistaina.

Lielahden ja Lakialan välisen kaksoisraiteen suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa

Tampereen seudun työväenopisto järjestää Ylöjärvellä varsin mielenkiintoisen sukututkimuksen peruskurssin, jossa käydään läpi myös paikallishistoriaa.

Pian alkaa kurssi sukututkimuksesta ja Ylöjärven paikallishistoriasta: ”Asuinympäristö avautuu uudesta näkökulmasta, kun tuntee sen historian eri vaiheet”

Ylöjärven kaupunki on vienyt Lamminpään majalla sijainneen grillikodan pois toistuvan ilkivallan vuoksi.

Lamminpään majan grillikota poistettiin käytöstä ilkivallan vuoksi

Aron rannan asemakaavaluonnosta esiteltiin kaupunkilaisille suunnatussa keskustelutilaisuudessa Aron rannassa tiistaina iltapäivällä.

Aron ranta säilyy kaupunkilaisten virkistysalueena – Tilaa luonnon monimuotoisuudelle sekä kevyen liikenteen väylälle

Ylöjärven kaupunginvaltuusto saa 11. syyskuuta pidettävässä kokouksessa käsiteltäväkseen kaupunginhallituksen mahdollista erottamista koskevan esityksen.

Mitä tapahtuu, jos kaupunginhallitus erotetaan? – Hallintojohtaja vastaa

Viime syyskuussa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä eronnut Juho Ojares (kok.) palaa suunnitelmien mukaisesti valtuuston johtoon.

Juho Ojares on palaamassa valtuuston puheenjohtajaksi – ”On tässä jo odotettukin, että päästään takaisin ytimeen”