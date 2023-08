Juho Ojares on palaamassa valtuuston puheenjohtajaksi – ”On tässä jo odotettukin, että päästään takaisin ytimeen”

Viime syyskuussa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä eronnut Juho Ojares (kok.) palaa suunnitelmien mukaisesti valtuuston johtoon.

Ojareksen tilalla valtuustoa on vetänyt noin vuoden ajan Katja Luojus (kok.).

– Vuosi on nyt kulunut, ja on tarkoitus, että kaupunginvaltuusto valinnoillaan palauttaa luottamustehtävät takaisin viime syksyn lähtötilanteeseen, kokoomuksen valtuustoryhmän tiedotteessa todetaan.

Kaupunginhallitus käsittelee seuraavassa kokouksessaan useamman kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenen eroanomukset nykyisistä luottamustehtävistään. Valtuuston on määrä palauttaa syyskuun kokouksessaan valinnat uudelleen viime syksyn mukaisiksi.

Juho Ojareksen vuoteen on mahtunut paljon. On tullut perheenlisäystä ja aikaa on vienyt myös iso rakennusprojekti. Ojares palaa valtuuston johtoon hyvillä mielin.

– Viime syksynä virta loppui, mutta nyt olen innokkain mielin palaamassa. Tauko teki kyllä hyvää, mutta on tässä jo odotettukin, että päästään takaisin ytimeen. Mukava siis päästä taas kunnolla hommiin, mikäli valtuusto niin päättää, Ojares sanoo.

Tilanne Ylöjärven paikallispolitiikassa on vaikea. Tilapäinen valiokunta on viime viikot käsitellyt kaupunginhallituksen mahdollista erottamista. Ojares uskoo, että asiat kääntyvät parhain päin.

– Lähden siitä, että asiat selvitetään ja aina ne on puhumalla ratkennut. Tilanne ei ole helppo, mutta asialle täytyy ottaa aikaa ja puhdistaa pöytä, Ojares toteaa.