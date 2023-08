Vaatekaapin päivitys syksyyn: must-have vaatteet ja asusteet 

Vaatekaapin päivitys syksyyn alkaa olla piakkoin ajankohtaista. Kokosimme avuksesi artikkelin syksyn lämpimistä, säänmukaisista ja tyylikkäistä vaatteista, jotka kannattaa hankkia syksyä varten.

(Ulko)vaatekaapin päivitys syksyyn on pakko tehdä

Jotta vaatekaapistasi löytyy säämukaiset vaatteet ja varusteet, tarkista ensin, mikä on sadevarusteiden laita. Syksyllä yleensä sataa paljon, ja ulkona liikkuminen on mukavampaa sateenpitävillä vaatteilla.

Lähes jokaisen sadevarustukseen kuuluu vähintäänkin sateenvarjo. Jos uusi sateenvarjo on tarpeen, voit valita sen esimerkiksi vaatetukseen sopivan värisenä tai pienenä, laukkuun mahtuvana mallina. Hobbyhall.fi-verkkokaupasta löydät esimerkiksi kompaktit Lexonin sateenvarjot, värikkäät Benettonin sateenvarjot sekä Perlettin kauniit, automaattisesti avautuvat sateenvarjot.

Toinen tärkeä syksyn varuste ovat kumisaappaat. Mikäli tarvitset kumisaappaita sadesäiden lisäksi myös muuhun toimintaan, kuten puutarhatöihin tai metsäretkille, valitse saappaat, joissa on hyvin kuvioitu ja pitävä pohja. Pelkkään kaupunkikäyttöön voivat riittää ulkojalkineet, joissa on vedenpitävä materiaali.

Lapsille on paljon erilaisia sade- ja kuravaatteita, mutta aikuisten sadetakkia ja -housuja voi olla vaikeampi löytää (ainakaan kovin tyylikkäinä versioina). Onneksi monet ulkoilutakit ja -housut sisältävät nykyään vettä hylkivän pinnan, joten niitä voi käyttää sadesäällä esimerkiksi pyöräilyyn ja muuhun aktiiviseen ulkoiluun.

Vedenpitäviä takkeja ja housuja kannattaa metsästää ulko- ja urheiluvaatemerkeiltä, kuten Helly Hansenilta, Didriksonilta tai Icepeakilta, joiden naisten takkeja löydät Hobbyhall.fi-verkkokaupasta. Etsi ulkoilutakki tai -housut, joissa vesipilariarvo on mahdollisimman suuri. 3 000 mm pitää loitolla tavallisen sateen, kun taas vesipilariarvo 10 000 mm suojaa sinua rankemmaltakin sateelta.

Lämpimät neuleet ovat täällä jälleen

Syksyn kenties ihanin puoli on se, että jälleen saa kietoutua isoihin ja paksuihin neuleisiin. Neulemateriaaleista villa on lämpimin ja laadukkain. Toisaalta sekoitemateriaalit saattavat kestää paremmin esimerkiksi hankausta tai usein toistuvaa pesua, ja ne ovat yleensä myös hinnaltaan edullisempia. Syksyä varten vaatekaappiin kannattaa hankkia ainakin pari erilaista neuletta, jotka sopivat yhteen housujesi tai hameidesi kanssa.

Farkut ovat aina tyylikkäät ja sopivat yhteen lähes kaikkien vaatteiden kanssa. Syksyllä 2023 voit kokeilla huoletonta farkkumallia, sillä eräs syksyn trendeistä on “pikainen käynti ruokakaupassa” -look. Pukeudu siis kuin olisit vain menossa käymään pikaisesti lähikaupassa!

Edellä mainittuun trendiin sopivat hyvin myös legginsit, jotka kylmästä kärsivän kannattaa valita thermo-ominaisuudella varustettuina. Leggingsit sopivat hyvin yhteen pitkän neulemekon tai neulehameen kanssa.

Hanki syksyä varten myös tyylikkäät saappaat, jotka sopivat yhteen hameiden ja farkkujen kanssa. Nilkkasaappaat, saapikkaat tai polven yli ulottuvat saappaat ovat hyviä vaihtoehtoja syksyiseen säähän. Vuori ja vettä pitävä materiaali tekevät saappaista superkäytännölliset.

Vaatekaapin päivitys syksyyn – tämä takki on edelleen tyylikäs

Syksyä varten kannattaa hankkia myös siisti takki kaupunkikäyttöön. Syksyn 2023 tyylikkäin takki on 1980-luvulta vaikutteensa ottanut puvuntakki. Olkatoppaukset saavat siis olla muhkeat ja kuosi ruudullinen.

Jos kaipaat hieman hillitympää lookkia, trenssi on luottotakki myös tänä syksynä. Syksyn 2023 muotitrendeissä maksimalismi on in, joten tämän syksyn tyylikkäin trenssi on pitkähelmainen ja varustettu esimerkiksi muhkealla kauluksella.

Syksyn 2023 muoti on saanut inspiraatiota merestä. Vaatteiden kuvioissa nähdään simpukoita, laineita ja toisaalta myös taideteoksia. Kokonainen vaatekappale, kuten toppi tai mekko, saattaa olla kokonaan metallilaatoista valmistettu scifi-elokuvien hengessä. Höyhenet ovat myös muodissa.

Mikäli edellä mainitut trendit eivät sovi vaatteisiisi, voit hyödyntää trendejä asusteissa. Huivit ovat tähän loistava keino. Voit huomioida syystrendit myös uudessa laukussa tai repussa.

Hyödynnä vinkit vaatekaapin päivitykseen ja muista vilkaista Hobbyhall.fi-verkkokaupan laaja valikoima sekä hyvät tarjoukset ostoksia tehdessäsi. Lämmintä ja tyylikästä syksyä!