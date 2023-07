Kysely: Olut on suomalaisten suosikkijuoma kesällä – lonkeron suosio nousussa

Olut on paras kesäinen panimojuoma ja parhaana kesäoluena pidetään vaaleaa lageria. Toiseksi parhaana kesäjuomana pidetään kivennäisvettä. Kolmannelle sijalle yltäneen lonkeron suosio kasvaa kovaa vauhtia.

Asia selviää Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Lähes kolmannes (32 prosenttia) suomalaisista pitää olutta parhaana kesäisenä panimojuomana. Kyselyssä toiseksi tullutta kivennäisvettä pitää parhaana kesäisenä panimojuomana reilu viidesosa (22 prosenttia) vastaajista. Oluen suosio on kasvanut ja veden suosio on laskenut edellisestä kyselystä. Kolmanneksi kyselyssä tuli lonkero, jonka suosio nousi eniten edelliseen vuonna 2015 tehtyyn kyselyyn nähden. Lonkero sai kannatusta 17 prosentilta vastaajista.

Näkemykset kesän suosikkijuomasta vaihtelevat jonkin verran miesten ja naisten keskuudessa. Miesten mielestä paras kesäinen panimojuoma on olut ja toiselle sijalle miehillä kirii lonkero. Naisilla sen sijaan eniten kannatusta saa kivennäisvesi ja toiseksi eniten olut.

Paras kesäolut on vaalea lager

Lähes puolet (48 prosenttia) olutta juovista suomalaisista on sitä mieltä, että vaalea lager on paras kesäolut. Vaalea lager valittiin suosituimmaksi kesäolueksi sekä miesten että naisten keskuudessa ja kaikissa kyselyn ikäryhmissä. Suomessa myydystä oluesta noin 90 prosenttia on lager-olutta.

Toiseksi parhaana kesäoluena suomalaiset oluen juojat pitävät vehnäolutta. Se sai kannatusta 14 prosenttia. Indian ja American Pale Alea parhaana kesäoluena piti yhteensä 11 prosenttia vastaajista. Kyselyssä eniten kannatusta nosti alkoholiton olut, jota piti parhaana seitsemän prosenttia vastaajista.

– Vaalea lager on suosituimpia oluita ympäri vuoden, mutta erityisesti kesällä korostuvat vaaleampien ja kevyempien oluiden kuten vaalean lagerin ja vehnäoluen suosio ja talvella taas kärkisijoille nousee usein tumma lager. Kesällä on panimojuomien suurin sesonki ja oluella on vahva asema kesän sauna- ja seurustelujuomana, viestintäpäällikkö Outi Heikkinen Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitosta sanoo.