MetsätKuntoon LKV: Autamme metsätilan tulevaisuuden ratkaisuissa

Omistatko metsäkiinteistön, jonka ylläpito on enemmän taakka kuin iloinen ja tuottava puuhamaa? Oletko osakkaana kiinteistöyhtymässä, joka ei saa metsän käsittelyyn liittyviä päätöksiä tehtyä? Entisen kotipaikan työleiri sotkee kesälomasuunnitelmat? Epätietoisuus oikeista toimenpiteistä kalvaa mieltä ja metsäorganisaation luvattu neuvonta-apu jäi tulematta? Moni metsänomistaja painii samanlaisten ajatusten kanssa; myynti vai jokin muu omistusjärjestely?

Jos vastaus edellä esitettyihin kysymyksiin on kyllä, kannattaa harkita metsäkiinteistöstä luopumista. Parhaan avun metsäomaisuudesta luopumiseen liittyvistä vaihtoehdoista saat asiantuntijoiltamme.

Metsätilan myynti onnistuu vaivattomasti asiantuntijapalveluitamme käyttäen. Tyypillisesti pienemmät tilat menevät yksityisille ostajille, keskisuuret metsäsijoittamiseen keskittyneille ammattilaisille ja suurimmat kokonaisuudet metsärahastoille tai muille sijoitusyhtiöille. Viime vuosina metsätilojen markkinahinnat ovat nousseet ja korkea hintataso on edelleen havaittavissa. Hintatasoon on vaikuttanut korkealla pysynyt kysyntä niin yksityisten kuin institutionaalistenkin ostajien kesken. Hintaan vaikuttaa puuston arvon lisäksi metsätilan pinta-ala, sijainti, saavutettavuus, luontoarvot sekä puuston kehitysluokat ja kasvukunto.

Metsätilojen hyvän kysynnän takia ostajat antavat myös suoria ostotarjouksia metsänomistajille. Suorien tarjouksien hyväksynnässä on syytä käyttää harkintaa, koska suora tarjous on harvoin markkinoiden paras tarjous. Luotettavan, ahkeran ja hyvämaineisen välittäjämme kautta tavoitetaan suuri joukko mahdollisia ostajia. Tarjouskilpailumme kautta myyjä saa useampia tarjouksia, ja alkuperäinen tarjoaja voi olla yhtä hyvin kilpailussa mukana. Kokemuksemme on osoittanut, että välityspalkkion jälkeen kaupasta käteen jäävä summa voi olla huomattavasti suurempi kuin yhden satunnaisen tarjouksen hyväksymisen kautta.

Ammattimaisesti toimiva kiinteistövälitysorganisaatiomme huolehtii kaupan alusta loppuun. Ennen välityssopimuksen allekirjoittamista laadimme ajantasaisen arvion tilan markkina-arvosta. Kohdetta markkinoidaan monipuolisesti ja näyttävästi. Hyvin laadittu myynti-ilmoitus ja näkyvyys oikeissa paikoissa lisää kiinnostuksen määrää. Valmistelemme asiakirjat ja järjestämme kaupantekotilaisuuden puolestanne satojen tilakauppojen kokemuksella.

Jos tilan myynti tai muut omistusjärjestelyt ovat mielessä, ota rohkeasti yhteyttä ammattilaisiimme

niin mietitään yhdessä tilanteeseen parhaiten sopiva ratkaisu!

Suomen MetsätKuntoon LKV

Mirva Salo

Metsäasiantuntija, LKV, kaupanvahvistaja Suomen MetsätKuntoon

Eteläinen Suomi

Puh: 050 592 9257

mirva.salo@metsatkuntoon.fi

www.metsatkuntoon.fi