Tampereen seudulta kartoitettiin alueita suurteollisuuden käyttöön – Ylöjärveltä tunnistettiin usea alue

Tampereen kaupunkiseudulla on tarkasteltu, mihin uusien suurteollisuusalueiden olisi mahdollista sijoittua. Ylöjärvelläkin on paikkoja suurteollisuudelle.

Business Tampereen tekemän selvityksen tavoitteena oli kartoittaa Tampereen kaupunkiseudulla olevat teollisuuden suurinvestointien sijaintipaikat. Tieto niistä auttaa seudun kuntia varautumaan uusien kilpailukykyisten yritys- ja työpaikka-alueiden kaavoituksessa ja rakentamisessa.

Tampereen kaupunkiseudulla liikevaihdoltaan suurin teollisuudenala vuonna 2021 oli metalliteollisuus (6,8 miljardia euroa). Alueen toiseksi suurin teollisuudenala oli metsäteollisuus (1,7 miljardia euroa), kolmanneksi suurin kuljetus- ja varastointi (1,5 miljardia euroa) ja neljänneksi suurin kemianteollisuus (1,4 miljardia euroa).

Tampereen seudulla on ollut myös hyvä teollisuus- ja logistiikkatilojen kysyntä. Tilojen vajaakäyttöaste oli viime vuonna oli hyvin alhainen, vain 1,3 prosenttia. Tämä kertoo siitä, että seutu ei vielä pysty tarjoamaan riittävästi sijoittumisvaihtoehtoja erityisesti suurteollisuudelle ja sen logistiikalle.

Yritykset toivovat saavutettavia teollisuusalueita

Selvityksen mukaan globaalit vihreään siirtymään, energiatehokkuuteen, tuotannon tehokkuuteen ja digitalisaatioon liittyvät trendit vaikuttavat suurteollisuuden toimintoihin ja sijoittumiseen.

– Yritykset haluavat entistä enemmän hakeutua selkeille teollisuusalueille, jotka toisaalta ovat niin logistiikan kuin työpaikkasaavutettavuuden kannalta hyvillä paikoilla. Lisäksi yhä useampi menestyvä yritys haluaa sijoittautua sellaiselle alueelle, joka tukee heidän hiilineutraalisuustavoitteitansa, johtaja Harri Ojala Business Tampere Oy:stä sanoo.

Maakuntakaava antaa hyvän pohjan teollisuuden sijoittumiselle Tampereen seudulle. Selvityksen mukaan tarvitaan kuitenkin aktiivista yleis- ja asemakaavoitusta alueiden saattamiseksi luovutuskuntoon.

Nyt tehdyssä kartoituksessa Ylöjärven Siltatieltä tunnistettiin yksi suurteollisuudelle sopiva alue, jossa on voimassa yleiskaava, mutta ei vielä asemakaavaa.

Kolmenkulmasta kartoitettiin viisi suurteollisuudelle sopivaa aluetta, joista kahdessa asemakaava on jo voimassa ja yhdessä asemakaava on vireillä. Yhdellä alueella on voimassa yleiskaava ja yhdellä alueella yleiskaava on vireillä. Lisäksi on yksi alue, jossa ei ole vielä kaavaa.

Selvityksen johtopäätökset on otettu huomioon myös Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040+ -luonnoksessa, joka lähetettiin lausunnoille seudun kuntiin ja sidosryhmille kesäkuussa.

– Rakennesuunnitelman 2040+ luonnoksessa Elinkeinot ja yhteydet -teemakarttaan on kuvattu maakuntakaavassa olevat nykyiset ja uudet tutkittavat teollisuudelle soveltuvat alueet. Nämä suuret aluevaraukset, kuten Kolmekulma, Saarenmaa, Taraste ja VT3 etelä, sijaitsevat useimmiten kuntarajoilla, ja niiden valmistelu ja markkinointi edellyttää kuntayhteistyötä, Tampereen kaupunkiseudun seutujohtaja

Päivi Nurminen sanoo.