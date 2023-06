Lukupaketti: Ylöjärveläiset voivat lainata nyt tuliterää sähköautoa, uniikki synnytysbussi lahjoitetaan Ukrainaan, Arolle halutaan edelleen koirapuisto…

Tästä lukupaketista pääset lukemaan kootusti viikolla ilmestyneitä uutisia.

Ylöjärveläisillä on nyt mahdollisuus lainata upouutta Ylöjärven kaupungin sähköautoa, jonka Ylöjärven Uutisten toimittaja koeajoi. ”Lyhyenkin ajon perusteella on kuitenkin helppo todeta, että kaupungin sähköinen Wolkswagen kulkee mukavasti, rivakasti sekä meluttomasti, ja autossa on tilaa isommallekin porukalle”.

Ylöjärven kaupungille uusi yhteiskäyttöauto – Ylöjärven Uutiset koeajoi

Ylöjärven Perussuomalaisten mukaan mediassakin esiintuodut asiat on käsitelty yhdessä puolueen, piirin ja Pelkosen kanssa.

Ylöjärven Perussuomalaiset tukee Erja Pelkosta ja pitää kohua maalittamisena: ”Näemme, että Pelkoseen ja yhdistykseen on kohdistunut aiheetonta mainehaittaa”

Ylöjärvellä on rakennettu alkuvuodesta saakka Scanian vanhaa linja-autoa, joka palvelee tulevaisuudessa synnyttäviä äitejä ja vauvoja Ukrainassa. Bussia esitellään yleisölle tulevana sunnuntaina 11.6. klo 15 Ylöjärven Kirkkopuistossa.

Ylöjärveläismiehet rakentavat huippuvarustellun synnytysbussin lahjaksi ukrainainaisille äidille ja vauvoille – Mobiilisairaalaan pääsee tutustumaan sunnuntaina

Mutalaan pitkään toivotun kevyen liikenteen väylän rakennustyöt alkoivat maanantaina 5.6. Väylä rakennetaan Sorvajärventien ja Susikiventien välille.

Mutalan kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkoi maanantaina

Ylöjärven kaupunki valmistelee Keijärven rannalla sijaitsevan Aron rannan asemaakavan muutosta. Kaavoitustyön yhteydessä kaupunki kysyi verkkokyselyssä ylöjärveläisten toiveita rannan kehittämisestä.

Ylöjärveläiset haluavat Aron rantaan kioskin ja koirapuiston omalla uimapaikalla – Kaupunki suunnittelee myös virkistysreitin aukaisua junaradan varteen

Perinteinen Pirkan Pyöräily poljetaan tulevana sunnuntaina 11.6. Matkavaihtoehtoja on tarjolla poljettavaksi eri kuntoisille liikkujille.

Pirkan Pyöräily polkaistaan sunnuntaina – Tarjolla on nyt useampi matkavaihtoehto eri kuntoisille liikkujille

Mielipidekirjoituksen kirjoittaja ihmettelee, miksi kaupunki trimmaa puistoalueet niin siistiksi. ”Olen huolissani luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä ja surullinen siitä, että sileä ja koruton, tumman vihreä nurmikenttä trendaa edelleen vuonna 2023”.

Miksi kaupungin puistoalueet ovat pelkkää siistiä nurmikenttää? – Kukkivat niityt, puut ja pensaat tarjoisivat iloa sekä ihmisille että pölyttäjille

Paikallinen opettaja kirjoittaa mielipidekirjotuksessaan Ylöjärven tavasta nimetä kouluja: ”Toimin opettajana Soppeenharjun koululla. Sen nimistä koulua ei tosin ole ollut Ylöjärvellä yli viiteen vuoteen. Pirkanmaan pelastuslaitos kuitenkin tuntee koulumme edelleen Soppeenharjun kouluna, ovathan koulumme vieressä niin ikään Soppeenharjun kenttä ja Soppeenharjun päiväkoti”.

Koulujen nimillä hulluttelu jatkuu Ylöjärvellä – Nyt vaihtui Ylöjärven yhtenäiskoulun nimi