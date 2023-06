Kirkkoherran kesätervehdys: Iloa kesään!

Perhe-elämämme on talvikauden aikana vilkastunut kahdella kissanpennulla, kun meille muuttivat Kössi ja Kerttu. Kissojen päivät ovat kuluneet ympäri kotia ravatessa ja painiessa, hyppiessä ja pomppiessa, syödessä ja nukkuessa sekä isoksi kasvaessa. Pennut ovat persoonaltaan erilaisia. Kössi on säikky mammanpoika, joka hakee huomiota syliin pyrkien, ihmistä näykkien, päällä maaten ja leipoen. Kössi tulee mukaan kaikkialle, myös vessaan ja suihkuun. Poika on usein ollut joutua ylikävelyn uhriksi, kun se rötköttää keskellä kulkuväylää. Kerttu puolestaan on itsenäinen ja syliä kaipaamaton neito. Se keksii itselleen touhua ja tekemistä minkä tahansa tassupalloiluun kelpaavan esineen kanssa. Kun on televisionkatselun aika, ryntää Kerttu istumaan lipaston päälle keskelle televisioruutua. Kerttu on myös tehokas hiirikissa, vaikka sen saaliit on toistaiseksi päätyneet leikin jälkeen takaisin vapauteen. Siinä missä Kössi nukkuu ihmisen vieressä, etsiytyy Kerttu omaan rauhaan kissantolppaan tai sohvannurkkaan.

Duodecim-aikakauskirja toteaa, että ihmisen ja lemmikin välinen vuorovaikutussuhde edistää tutkimusten mukaan terveyttä usealla eri tavalla. Eläimen läsnäolo ja silittäminen alentavat verenpainetta, hidastavat sykettä ja auttavat rentoutumaan. Lemmikki pystyy läsnäolollaan lievittämään surua ja pahaa oloa, masennustakin. Koiranomistajat käyvät tutkitusti muita vähemmän lääkärissä ja vanhuksilla käyntien määrä voi vähentyä jopa viidenneksellä. Sairastuneen toipuminen on sekin kuulemma nopeampaa, jos hänellä on lemmikki hoidettavanaan. Eläimeltä saatu läheisyys vähentää yksinäisyyden tunnetta ja koiralenkeillä taluttajan mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin helpottuu, kun puheenaihe on mukana hihnan päässä.

Jumala luodessaan ihmisen tarkoitti tämän elämään yhteydessä itseensä, toisiin ihmisiin ja luomakuntaan. Toisten läheisyys lämmittää, puhuminen ja yhteinen tekeminen tuovat iloa, antavat merkitystä sekä virkistäviä näkökulmia elämään. Niin kuin sen muutama päivä sitten sängyn alle kadonneen hiiren, joka tapasin tänään eteisestä kenkäni vierestä. Ilo, huumori ja hassut sattumukset kuuluvat elämään. Huumori on parhaillaan positiivista vuorovaikutusta. Huumorilla voi keventää tilanteita, tuottaa toisille hyvää mieltä ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Myös se tekee meille hyvää. Ilo on meille lahja Jumalalta ja me saamme jakaa sitä toisille. Tullaan tänä kesänä yhteen, uskotaan yhdessä ja iloitaan – ja tarvittaessa kannetaan toistemme kuormia. Kirje filippiläisille 4: 4-9, Iloitkaa aina Herrassa!

Ulla Ruusukallio

Ylöjärven kirkkoherra