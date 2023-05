Mäki-Ventelä teki rikosilmoituksen Pelkosesta

Aapo Mäki-Ventelä on jättänyt rikosilmoituksen poliitikko Erja Pelkosesta Sisä-Suomen poliisilaitokselle.

Asia on ollut viime päivät esillä Ylöjärven kunnalliselämää vellovassa keskustelussa. Myrskyn silmässä on erityisesti Ylöjärven perussuomalaiset ry. Laineet lyövät myös kaupunginhallitukseen.

Rikosilmoituksessaan Mäki-Ventelä pyytää poliisia tutkimaan epäilemäänsä petosyritystä, joka liittyy hänen edesmenneen isänsä ylikonstaapeli Markku Mäki-Ventelän kuolinpesään.

– Isäni ylikonstaapeli Markku Mäki-Ventelä menehtyi äkillisesti viime vuoden heinäkuussa. Kuolinpesän hoitamisen aikana sen osakkaille, minulle ja veljelleni, edesmenneen isämme avopuoliso Erja Pelkonen on esittänyt väittämiä ja vaateita, joiden katsomme täyttävän syytä epäillä -kynnyksen petoksen yrityksen osalta. Pyrkimys on ollut saada oikeudettomasti erehdyttämällä merkittävä osa isämme tilivaroista, Aapo Mäki-Ventelä kertoo.

– Pelkonen on ammatiltaan psykoterapeutti, ja hän on toiminut lastensuojelun perheterapeuttina. Lisäksi hän on parhaillaan luottamustehtävissä kaupunginhallituksen jäsenenä, kunnanvaltuutettuna, aluevaltuutettuna ja käräjäoikeuden lautamiehenä, joten mielestämme on moraalisestikin tarkasteltava hänen asemaansa, Mäki-Ventelä toteaa.

