Sammutintarkastuskiertue pysähtyi Ylöjärvelle – Vain toimivalla sammuttimella voi pelastaa

LähiTapiola Pirkanmaan sammutintarkastuskiertua pysähtyi Ylöjärvelle Teivon ABC -liikenneasemalle. Kiertueen tavoitteena on paloturvallisuuden edistäminen ja vahinkojen ennaltaehkäiseminen. Teivon ABC:llä sammuttimia tarkastetaan vuosittain noin 150 kappaletta.

LähiTapiola kertoo, että moni hankkii kotiinsa käsisammuttimen, mutta ei tule huolehtineeksi sammuttimen säännöllisestä tarkastamisesta sen toimivuuden varmistamiseksi. Kyselyn mukaan pirkanmaalaisissa kotitalouksissa alle 10 prosenttia omistaa käsisammuttimen ja niistä noin puolta ei ole tarkistettu viimeiseen kahteen vuoteen tai jopa koskaan. Moni ei myöskään tiedä, että palosammutin on ylipäätään syytä määräajoin tarkastaa. Palosammuttimien säännöllisten tarkastusten tehtävä on varmistaa, että hätätilanteessa sammutin toimii. Lämpötilan vaihtelun vuoksi sammutin on saattanut menettää painetta tai sammutejauhe on saattanut paakkuuntua, mikä vaikuttaa ratkaisevasti sen toimintakykyyn.

– Tarkastus on hyvä tehdä vuoden välein, jos sammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle, kuten kylmässä kesämökissä, ajoneuvossa tai veneessä. Kodin sisätiloissa pidettäville käsisammuttimille suosittelemme kahden vuoden välein tehtyä tarkastusta, jonka tekee valtuutettu sammutintarkastaja, LähiTapiola Pirkanmaan korvaustoiminnasta ja liiketoiminnan tuesta vastaava johtaja Antti Määttänen sano kertoo ja jatkaa:

– Tarkastuksessa sammutinliike katsoo sammuttimen toimintakunnon, ja tarvittaessa se eri maksua vastaan huolletaan tai vaihdetaan uuteen. Säännöllisillä tarkastuksilla pyritään havaitsemaan ennalta mahdolliset viat, jotta sammutin todella toimisi tarvittaessa. Oman sammuttimen seuraavan tarkastusajan näkee sen kylkeen liimatusta tarrasta.

Kotiin, mökille, veneeseen ja autoon erilaiset sammuttimet

Suomessa kotitaloihin ja asuntoihin ei ole pakollista hankkia käsisammutinta. Lain mukaan käsisammutin pitää olla veneessä, jos veneessä on liekillä toimiva polttolaite, sisämoottori tai yli 25 kilowatin perämoottori. Matkailuautoissa ja -vaunuissa sammuttimelle ei ole nykyisin lakisääteistä pakkoa, mutta vakuutusyhtiöiden suojeluehtojen mukaan sammutin tulee löytyä.

Jauhesammuttimet ovat monille tutuin sammutintyyppi ja ne ovat yleisimpiä Suomessa. Niiden rinnalla suosiotaan ovat kasvattaneet nestesammuttimet, joiden sammutusteho on kehittynyt.

– Kotiin sopii parhaiten nestesammutin eli tutummin ”vaahtosammutin”. Siinä sammutinaineena toimii saippuavaahdon kaltainen seos. Sen sijaan esimerkiksi autoon, veneeseen tai mökille, joissa säilytettäessä lämpötila laskee joskus nollantuntumaan tai alle, jauhesammutin on paras valinta, koska se ei jäädy. Perinteinen jauhesammutin on varmasti myös tehokas kotioloissa, mutta suljetuissa sisätiloissa sammutinjauhe pölyää käytettäessä runsaasti, mikä heikentää nopeasti näkyvyyttä ja sotkee perusteellisesti tilat. Kovan sotkun lisäksi sammutinjauhe voi pahimmillaan tuhota kodin elektroniset laitteet korroosion vuoksi, Määttänen opastaa.

– Suosittelen valitsemaan kotiin kuuden kilogramman nestesammuttimen. Jos se tuntuu liian järeältä ja raskaalta, myös kevyempi kahden kilon nestesammutin on hyvä valinta ja helpompi käyttää. Jos kotona on riittävä määrä toimivia palovaroittimia makuuhuoneissa ja eteisessä sekä asukkaalla alkusammutustaidot, on mahdollista sammuttaa käytännössä kaikki kotona syttyneet palonalut, jos ne havaitsee ajoissa, Antti Määttänen kertoo.

Mökille Määttänen neuvoo valitsemaan kuuden kilogramman jauhesammuttimen, jos mökissä on talvella kylmät sisätilat. Tarvittaessa sammuttimia voi mökillä olla useampia, sillä tulipalon syttyessä ammattilaisten apu on usein kaukana. Autoon ja veneeseen sopii kahden kilon jauhesammutin.

Ensisammutuksen merkityksen puolesta puhuvat pelastustoimen tiedot, joiden mukaan vuosittain alkusammutukseen turvaudutaan lähes 2 000 rakennuspalossa. Onnistuneella alkusammutuksella vältytään vuosittain useilta vakavilta henkilövahingoilta ja estetään kymmenien miljoonien eurojen omaisuusvahingot.

– Toimiva palovaroitin, sammutuspeite, käsisammutin ja alkusammutustaito luovat erittäin toimivan joka kodin palokunnan. Sammuttimen – kuten muidenkin alkusammutusvälineiden – käyttöä on harjoiteltava. Palovaroitin on erittäin tärkeä pelastautumisen kannalta, sillä se antaa aikaa toimia tulipalon sattuessa, korvausjohtaja Määttänen neuvoo.