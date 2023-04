KuruFest soi suuria tunteita ja pientä haastetta korvalle

Kesäkuun toisena viikonloppuna vietettävä KuruFest soi tänäkin vuonna suuria tunteita ja romantiikan ajan säveltäjien mestariteoksia. Joukossa pilkahtelee myös tuoreempia, korvalle haastavampia sävelmiä.

KuruFest järjestetään jo 17. kerran. Juhlan taiteellinen johtaja Tuomas Lehto tietää, että yleisössä on tänäkin vuonna paljon tuttuja kasvoja, joille on mukava koota kesäiltaan sopivaa ohjelmaa.

– Perinteisesti Suomen kesän musiikkijuhlilla tarjotaan romantiikan ajan säveltäjien teoksia, jotka sopivat kesäillan tunnelmaan hyvin. Tänäkin vuonna ohjelmisto on monelle tuttua ja turvallista romanttista kamarimusiikkia, mutta joukossa on myös vähän uutta ja raikasta. KuruFestin kokeneelle yleisölle voi tarjota pientä haastettakin, festivaalia alusta asti eli vuodesta 2007 järjestänyt Lehto sanoo.

Elokuvamusiikin vaikuttaja

Suuria tunteita KuruFestin konserteissa tarjoillaan erityisesti myöhäisromantiikan mestari Sergei Rahmaninovin tuotannosta. Rahmaninov oli 1800-luvun lopulla Venäjällä syntynyt säveltäjä, joka muutti maasta Venäjän vallankumouksen aikana ja asettui asumaan Yhdysvaltoihin. Siellä hänen vuolaat ja ilmaisuvoimaiset mutta selkeät melodiansa epäilemättä vaikuttivat kehittymässä olevaan elokuvamusiikkiin.

– Rahmaninov on ajankohtainen säveltäjä, koska hänen syntymästään on tänä vuonna kulunut 150 vuotta. Hän oli myös 1900-luvun alun nimekkäin pianisti. Ohjelmistossa onkin mukana muutama pieni pianokappale. Lauantain päiväkonsertti ei siis ole mitenkään tavattoman pitkä, vaan siellä on joukossa lyhyempiä numeroita.

Lehto korostaa, että jokaisessa konsertissa on oma teemansa ja kappaleet valitaan huolellisesti niin, että ne muodostavat yhtenäisen kaaren. Uusi sävelmä saattaa alkaa tunnelmasta tai sävellajista, johon edellinen päättyi. Kaikkien konserttien yhteisenä teemana on romantiikan aikakauden musiikki

Tunnelmallisen ja helposti kuuneltavan romanttisen tyylilajin joukkoon Lehto on ripauttanut pari uudempaa ja haastavampaa kappaletta. Lauantain päiväkonsertissa kuullaan Dobrinka Tabakovan Insight jousitriolle vuodelta 2002 ja sunnuntaina Kelly-Marie Murphyn Give Me Phoenix Wings to Fly pianotriolle vuodelta 1997.

– Ne tuovat konsertteihin kontrastia. Pöydässä ei voi olla pelkkää jälkiruokaa, Lehto toteaa.

Tuttua ja herkullista

Useampia ruokalajeja katetaan pöytään myös lauantaina illalliskonsertissa. Viime vuonna KuruFestissa kokeiltiin ensimmäistä kertaa yhdistää klassiseen musiikkiin hyvää ruokaa. Kokemus oli niin onnistunut, että sitä jatketaan tänä vuonna. Keittiömestarina häärii edelleen kahdesti Michelin-palkittu Markus Aremo.

Suurin osa festivaalin esiintyjistäkin on edellisiltä vuosilta tuttuja ja luotettavia ammattilaisia kuten Lehdon sisarukset Tuomas ja Heini sekä isä Atso. Moni muusikko on sellisti Tuomas Lehdon kollega Radion sinfoniaorkesterista.

– Itselleni erityisen tärkeä juttu on se, että lauantaina Parkkuun seuratalolla kuullaan Total Cello Ensemble oikeassa kokoonpanossaan. Koska kaikki ovat kiireisiä ammattilaisia, usein konsertesissa meistä kuudesta jollain on sijainen. Nyt sain tehtyä varauksen niin ajoissa, että se sopi vielä kaikkien kalenteriin.

Kurulaisyleisölle uusia artisteja ovat RSO:n viulisti Leena Jaakkola ja saman orkesterin korealaissyntyinen alttoviulisti Ezra Woo.

KuruFest 9.–11. kesäkuuta

Perjantai 9.6. kello 20 12€/7€

Avajaiskonsertti Kurun kirkossa

Kodály Sonaatti soolosellolle op. 8. Tuomas Lehto

Tauko

Enescu Oktetto jousille C-duuri op. 7. Petri Aarnio, Leena Jaakkola, Ville Koponen, Elina Lehto, Ezra Woo, Atso Lehto, Tuomas Lehto, Samuli Peltonen

Lauantaina 10.6. kello 13 12€/7€

Päiväkonsertti Parkkuun seuratalolla

Rachmaninov Preludi g-molli op. 23 nro5. Heini Lehto

Saint-Saens Sonaatti fagotille ja pianolle G-duuri op. 168. Etienne Boudreault, Liisa Malmivaara

Hensel Jousikvartetto Es-duuri. Petri Aarnio, Elina Lehto, Ezra Woo, Tuomas Lehto

Rachmaninov Études-Tableux op. 33: VI. Allegro con fuoco Es-duuri. Heini Lehto

Tauko

Tabakova Insight jousitriolle (2002). Leena Jaakkola, Ezra Woo, Tuomas Lehto

Rachmaninov Sonaatti sellolle ja pianolle g-molli op. 19. Samuli Peltonen, Liisa Malmivaara

Lauantaina 10.6. kello 19 75€

Illalliskonsertti Parkkuun seuratalolla

Total Cello Show, esiintyjänä Total Cello Ensemble

Keittiömestarina Markus Aremo

Sunnuntaina 11.6. kello 16 12€/7€

Päätöskonsertti Ylöjärven kirkossa

Rachmaninov Trio élégiaque nro 1 g-molli. Ville Koponen, Tuomas Lehto, Heini Lehto

K.-M. Murphy Give Me Phoenix Wings to Fly Pianotriolle (1997). Ville Koponen, Tuomas Lehto, Liisa Malmivaara

Tauko

Schumann Pianokvintetto Es-duuri op. 44. Petri Aarnio, Elina Lehto, Atso Lehto, Tuomas Lehto, Liisa Malmivaara