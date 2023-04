Aliisa musiikin ihmemaassa – ”Olisin tekopyhä, jos väittäisin, etten nauti siitä, että iso joukko ihmisiä kuuntelee minun biisejäni”

Laulaja-lauluntekijä Aliisa Syrjä elää unelmaansa todeksi musiikin ihmemaassa. Siinä missä Lewis Carrollin kirjan Alice putosi ihmemaahan vahingossa kaninkolon kautta, ylöjärveläinen Aliisa raivasi tiensä kansainvälisen musiikkijätti Warnerin talliin kovalla työllä ja intohimolla.

Aliisa Syrjällä on kiire. Kevään aikana on pitänyt viimeistellä pop-jazz-konservatorion opinnot, tehdä toukokuussa julkaistava sinkku, sovittaa iso nippu musiikkia bändille kesän keikkoja varten, osallistua levy-yhtiön palavereihin ja antaa haastatteluja.

Kalenteri alkoi täyttyä, kun Aliisa Syrjä vajaa vuosi sitten allekirjoitti sopimuksen Suomen suurimman levy-yhtiön Warner Music Finlandin kanssa.

– Tiesin, että edessä olisi kiireisiä aikoja – levytyssopimuksestahan työ vasta alkaa. Siitä huolimatta sopimuksen allekirjoittaminen tuntui siltä, että nyt voi vihdoin huokaista hetken. Olin tehnyt sen eteen jo hurjasti töitä, Syrjä sanoo.

– Yksi iso tavoite oli saavutettu ja unelma toteutunut. Nyt minulla on väylä, jota pitkin saan biisini muiden kuultavaksi. Se on kuitenkin musiikin tekemisessä se juttu.

Debyyttibiisi Tää tunne keräsi nopeasti 1,5 miljoonaa kuuntelukertaa ja nousi heti julkaisunsa jälkeen sekä Spotifyn että Virallisen radiolistan Top20 -listalle. Nuori artisti sanoo yllättyneensä ja olevansa huikean onnellinen biisin hyvästä vastaanotosta.

Kesä festarilavoilla

Suuri osa laulaja-lauluntekijän työajasta kuluu yksin kotona. Se sopii hyvin Aliisa Syrjälle, joka tykkää tehdä asioita itsenäisesti.

– Uudet biisit syntyvät, kun olen yksin. Yksin vietetty aika myös suojelee sisäistä minääni ulkoisilta paineilta. Se auttaa pitämään kiinni omasta tyylistäni ja tekemään juuri minun näköistäni musiikkia.

Artisti tekee tiiviisti yhteistyötä tuottajansa, Elias Heikkisen kanssa, mutta toimii myös itse osatuottajana.

– Elias soittaa melkein mitä tahansa soitinta ja on oikea kultakaivos. Minulla taas on tarkka visio siitä, miltä kuulostan. Me ollaan aika hyvä työpari.

Syrjä ja Heikkinen tekevät juuri nyt pitkää päivää, sillä artistilta on julkaistu vasta kaksi biisiä, ja toukokuussa on tulossa kolmas. Kesän festivaalikeikoilla edessä on kuitenkin täydet 45 minuutin tai tunnin setit. Syrjä lupaa, että kaikki materiaali on keikoilla omaa – biisejähän hän on tehnyt aina ja keikkaillutkin omilla biiseillään vuodesta 2018 asti.

– Luvassa on vanhaa ja uutta. Keikoilla testaillaan, mikä toimii ja vedetään etenkin tulevan albumin biisejä.

Ennen kesää on vain yksi julkinen keikka toukokuussa. Muutoin treenataan rauhassa kesän keikkaohjelmistoa.

Ekan kerran euforiaa

Kun ura on huimassa nousukiidossa, jatkuvasti tapahtuu hienoja asioita ensimmäistä kertaa. Ensimmäinen striimi, ensimmäinen listasijoitus, ensimmäisen videon teko, ensimmäiset haastattelut valtakunnallisiin medioihin, kiittävät arvostelut, ensimmäiset festarikeikat…

– Onhan tämä huikeaa aikaa. Jatkuvasti tulee dopamiinipiikkejä, ja olo on usein euforinen. Samalla pitää varoa loppuun palamista. Teen tätä työtä suurella intohimolla, ja usein työn imu on niin kova, että en osaa lopettaa ja mennä vaikka nukkumaan. Omasta palautumisesta täytyy pitää huolta.

Nuori artisti pyrkii siihen, että viikossa olisi yksi vapaapäivä, jolloin ei kuulisi sanaakaan striimeistä, litsoista tai sovituksista.

– Tällä hetkellä viikoittainen vapaapäivä jää usein haaveeksi. Ystävillekin jää liian vähän aikaa. Olen kuitenkin valtavan kiitollinen siitä, että minulla on sekä Ylöjärvellä että Helsingissä ystäviä, jotka ovat aina tunteneet minut Aliisana eikä artisti-Aliisana. Se on kullan arvoista.

Irtautuminen työnteosta onnistuu myös uppoamalla hyvän kirjan maailmaan, liikkumalla tai avantoon pulahtamalla.

Kaikuja klassikoista

Yhdistelmä leikkisyyttä ja filosofista. Sellaiseksi Aliisa Syrjä kuvaa omaa musiikkiaan. Hän ei halua juuttua tiukasti mihinkään yhteen lokeroon.

– Hyvä biisi voi olla yhtä aikaa tosi kaunis, tosi vihainen ja kaikkea siltä väliltä. Tykkään vetää kuulijalta välillä maton alta: juuri kun luulee tietävänsä, että Aliisa Syrjä tekee tällaista söpöä ja ihanaa musiikkia, tuleekin jotain ihan muuta.

– Idoleitani ovat muun muassa laulaja-lauluntekijä Chisu ja PMMP-yhtye. Molempien teksteissä kuuluu elämän koko kirjo iloineen ja suruineen. Ihailen myös Chisun tekijyyttä. Hänenkin kädenjälkensä näkyy biiseissä alusta loppuun asti.

23-vuotiaan Syrjän teksteissä kuuluu myös huoli ilmastonmuutoksesta ja maapallon kohtalosta. Tää tunne -kappaleessa lennetään raketilla etsimään parempaa palaneettaa kun pallo palaa

Tekstintekijänä yksi suurimmista vaikuttajista on ollut oman isosedän puoliso Kirsi Kunnas. Häneltä Syrjä on oppinut pyrkimään mahdollisimman rikkaaseen ja leikittelevään suomen kieleen. Jostain nuori laulaja-lauluntekijä on imenyt myös ikävuosista riippumatonta viisautta. Kai ryppyinen sydänkin jaksaa rakastaa, Syrjä laulaa.

– Kotona on aina luettu paljon ja kannustettu lukemaan. Olen lukenut paljon runoja ja klassikoita. Viimeksi luin Waltarin Sinuhe egyptiläisen. Lapsena C. S. Lewisin Narnia-sarja oli minulle hirveän tärkeä. Rakastan sen omaa, vain lapsenmielisille tarkoitettua maailmaa.

Paineet tulevat sisältä

Syrjä ei koe, että levy-yhtiö olisi asettanut hänelle isoja paineita, päin vastoin. Siellä on jatkuvasti oltu tyytyväisiä kaikkini hänen tekemisiinsä.

– Asetan paineet itse itselleni. Levy-yhtiössä on minuun kova luotto. Ilmeisesti he ovat huomanneet, että minua ei tarvitse puskea eteenpäin. Ennemminkin sieltä tulee viestiä, että hyvin sujuu.

– Minulla on levy-yhtiön puolesta ihana tiimi. On A&R eli tuotantopäällikkö, keikkamyyjä, livetuottaja, promoottori, sekä levy-yhtiön ulkopuolinen manageri. Iso joukko ihmisiä tekee töitä menestymiseni eteen. Ihan parasta on, että joku muu hoitaa käytännön asiat, keikkasopimukset ja muut. Jos minun tarvitsisi itse tehdä kaikki, olisinkin jo ihan loppu.

Warnerin tiimin ohella Aliisa Syrjä on saanut tehdä töitä myös omien läheistensä kanssa. Hän kuvasi ensimmäisen musiikkivideonsa eli kappaleen 2:02 Espanjassa kaksin hyvän ystävänsä kanssa. Kannet sinkkuun teki hänen sisarensa.

– Lopputulos on ihanan intiimi ja kotikutoinen.

Suomen kieli sydämessä

Ovi menestykseen on nyt Aliisa Syrjälle selällään auki. Nuori artisti ajattelee, että menestystä on ensinnäkin se, että hän saa elantonsa intohimostaan. Ani harva saa saa tehdä päivästä toiseen sitä, mistä eniten tykkää.

Syrjä kertoo, että hänen on suorastaan pakko kirjoittaa ja säveltää, sillä se on hänelle niin tärkeä väylä purkaa tunteita. Pelkkä biisien tekeminen ei kuitenkaan riitä. Jonkun pitää myös kuunnella hänen musiikkiaan.

– Olisin tekopyhä, jos väittäisin, etten nauti siitä, että iso joukko ihmisiä kuuntelee minun biisejäni. Haluan jakaa musiikkiani. En minä niillä pöytälaatikossa mitään tee, Aliisa Syrjä toteaa.

Tulevana kesänä toteutuu uusia unelmia, kun vuodesta 2018 keikkaillut artisti pääsee vihdoin isoille festivaalilavoille. Edessä on muun muassa Provinssi-, Ilosaari- ja Ruisrock sekä Oulun Qstock.

– On ihanaa, jos ihmiset laulavat festareilla mukana minun biisejäni! Siinä toteutuu taas yksi iso unelma.

Seuraava unelma, jonka toteutumista artisti odottaa, on saada esikoisalbumi vinyylinä omaan käteen.

Kansainvälisestä menestyksestä Syrjä ei ainakaan tunnusta haaveilevansa. Suomen kieli on hänelle niin tärkeä asia, että englanniksi tai espanjaksi, jota hän on opiskellut yliopistossakin, olisi mahdotonta ilmaista asioita yhtä syvällisesti. Suomi on hänen tunnekielensä, jolla musiikki syntyy jatkossakin.

– Unelmia minulla silti riittää. Vaikka niitä nyt on jo paljon toteutunutkin, niiden loppumisesta ei ole pelkoa!