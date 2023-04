Villa Vino nousi siivilleen Elossa

Kauppakeskus Elon uusi kahvilayrittäjä tuli paikalle vain muutaman metrin päästä – herkkupuoti Villa Vino on nyt myös Kaffila Villa Vino. Paikallinen, laadukas ja omaleimainen brändi maistuu ja jää mieleen.

Vielä vuosi sitten herkkupuoti Villa Vino sijaitsi Ylöjärven Mutalassa ja oli auki vain viikonloppuisin ja sesonkeina. Yrittäjä Kaisa Heinon visio aitojen ja herkullisten lähituotteiden tarjolle tuomisesta oli kuitenkin jo nousemassa siivilleen.

Kuluneen vuoden aikana on otettu isoja harppauksia. Toukokuussa 2022 puoti muutti Mutalasta kauppakeskus Eloon, ja huhtikuun alussa brändi laajensi kahvilatoiminnan puolelle, kun Villa Vino muutti muutaman metrin päähän kauppakeskuksen kahvilaan. Pian avataan myös kesäkahvila Heikkilän pirtille Ylöjärven Kuljulle.

– Olen aina haaveillut vohvelikahvilasta. Kun kauppakeskus tarjosi meille kahvilatilaa, innostuin heti. Se sopii hyvin yhteen kesäkuviomme kanssa, Kaisa Heino iloitsee.

Modernissa kauppakeskuksessakin Villa Vino on maalaiskahvila. Tuotteet ovat kotitekoisia, aitoja ja perinteisiä. On vohveleita, pullaa, sämpylöitä ja uuniperuna-annoksia. Listalta löytyvät myös Villa Vinon omasta myslistä tehdyt granola-annokset ja Kuru-limsat. Suurin osa tarjottavista tehdään paikan päällä kahvilassa, loput tulevat paikallisilta toimijoilta.

Yrittäjä lupaa, että Kaffela Villa Vino kuuntelee kauppakeskuksessa kävijöiden toiveita herkällä korvalla.

– Yritämme saada tarjontamme kohtaamaan sen, mitä ylöjärveläiset oikeasti haluavat. Olemme pieni toimija, jonka on helppo mukautua siihen, mitä toivotaan, Heino sanoo.

Jatkossa Villa Vinon herkuttelutuotteet myydään kahvilan yhteyteen tulevassa myymälässä. Yrittäjä odottaa kahvilan ja kaupan tukevan toinen toistaan, kun sama henkilökunta voi palvella molempien asiakkaita.

Määrätietoista markkinointia

Nuoresta iästään huolimatta Villa Vino -brändi alkaa jo olla Pirkanmaalla melko tunnettu. Vuoden mittaan markkinointiin on laitettu paljon rahaa ja aikaa. Heino on kiertänyt messuilla ja pitänyt pop up -kauppaa Ratinassa ja Pirkkalassa.

– Enemmän niistä päivistä jäisi käteen, jos vain istuisin itse myymälässä. Minulla on kuitenkin isot tavoitteet. Jotta voimme oikeasti kasvaa, Villa Vino on saatava ihmisten tietoisuuteen, 28-vuotias yrittäjä toteaa.

Yleinen vaikea taloustilanne ei ole ihmeemmin jarruttanut yrityksen kasvua. Kun kotitalouksille jää vain vähän ylimääräistä rahaa, itseä ei hemmotellakaan 80 euron shampanjalla vaan kotimaisista lakoista tehdyllä alkoholittomalla kuohujuomalla tai tavallista paremmalla suklaarasialla. Villa Vinossa näitä vaihtoehtoja riittää.

Herkuttelutuotteiden myynti on toki sesonkiluonteista. Marraskuun puolivälistä jouluun asti mennään kolmen, neljän tunnin yöunilla, eikä muidenkaan juhlapyhien alle jää vapaa-ajan ongelmia. Kahvila-alalle loikkaaminen tuo Villa Vinon toimintaan kaivattua vakautta, sillä kauppakeskuksessa kahvitellaan ja syödään pikkupurtavaa päivittäin.

– Toivon, että pystyn piankin palkkaamaan itselleni myös vakituisia apulaisia. Tähän asti olen ollut itse ainoa kokopäivätoiminen työntekijä, vaikka sesonkiaikaan töissä on voinut olla kerralla kolmetoistakin ihmistä, Heino laskee.

– Totta kai otamme edelleen ilon irti sesonkihuipuista. Parhaillaan tehdään pitkää päivää ja pop uppeja äitienpäivää ja koulujen päättäjäisiä varten. Meidän tuotteitamme ostetaan tosi paljon lahjoiksi opettajille.

Sesongeista yritys sai alkunsakin. Ensimmäisen kerran Kaisa Heino piti pientä joulukauppaa kotonaan vuonna 2019. Seuraavana vuonna pop up -kauppa siirtyi vuokratiloihin, ja koko joulusesonkia varten hankittu varasto myytiin loppuun viikossa. Herkkupuodin suunta alkoi olla selvä.

Mainettaan eloisampi

Kohta vuoden päivät kauppakeskus Elossa viihtyneen Villa Vinon yrittäjä on ollut tyytyväinen päätökseensä avata kokopäiväinen liike Eloon. Aamulehden taannoinen juttu ”Suomen surullisimmasta kauppakeskuksesta” harmittaa Kaisa Heinoa, sillä ainakin Villa Vinossa kauppa on käynyt ihan mukavasti.

– Ylöjärveläiset ovat ottaneet meidät tosi hyvin vastaan, ja tähän on helppo tulla muualtakin Pirkanmaalta. Ihmiset ovat ilahtuneet siitä, että ihan tavallisella kauppareissulla voi poiketa ostamaan jotain tosi spesiaalia. Haluamme tarjota pientä luksusta ihmisten arkeen, ja kauppapaikka ruokamarketin vieressä sopii tälle konseptille hyvin.

Villa Vinon ainutlaatuinen tuotevalikoima takaa, että kun asiakas ottaa jonkun herkun säännölliseen käyttöön, hän palaa liikkeeseen tai ainakin sen verkkokauppaan aina uudelleen, ellei tuote satu kuulumaan myös Pirkanmaan Osuuskaupan valikoimiin.

Tuotteiden laadukkuudesta kertoo se, että Villa Vinolla on myös sellaisia vakiasiakkaita, jotka haluavat maistaa kaikkia liikkeeseen tulevia uutuuksia.

– Pidän tiukasti kiinni siitä, että meillä myytävä tuote on aina elämys. Kauniista pakkauksesta paljastuu sisältö, joka on huolella tehty laadukkaista raaka-aineista. Makuasioista voi kiistellä, mutta laatuun ei saa joutua pettymään.

Lähituottajien myyntikanava

Ylöjärven Mutalan kylässä syntynyt Villa Vino satsaa paikallisten lähituottajien ja oman brändin tuotteisiin. Yritys ei ole maahantuoja eikä tuottaja vaan kerää hyllyihinsä parhaat paikalliset tuotteet.

Villa Vino -tuotemerkillä myydään kahvia, teetä, paikallista suklaata ja herkkumyslejä. Omat tuotemerkit syntyvät alihankintana. Heino on herättänyt henkiin esimerkiksi Kuru-limonadin, jota tehtiin Kurussa viime vuosisadan alkupuolella. Tällä vuosituhannella limonadit syntyvät Poikain parhaat -tehtaalla Tampereella samoin kuin Villa Vinon omat alkoholittomat kuohujuomat. Puodin oma mysli kootaan ylöjärveläisessä kotileipomossa.

– Pakkaamme lähituotteita tosi paljon itse. Villa Vino -brändi takaa, että tuote on hyvää ja suomalaista. Omia tuotteita tulee varmasti jatkossakin lisää, sillä niitä on ihana kehitellä. Siinä tiivistyy vapaus viedä omaa yritystä juuri siihen suuntaan kuin itse haluaa.

Take away laiturin nokkaan

Kesällä Villa Vinon makuun pääsee myös Mutalassa Heikkilän pirtin pihapiiriin laitettavassa kesäkahvilassa ja maalaismyymälässä. Vuonna 1796 rakennettu pirtti ja viereisellä mäellä seisova Vikelän tuulimylly ovat Ylöjärven tärkeimpiä historiallisia kesäretkikohteita. Kaisa Heino lupaa, että maalaistunnelmainen kesäkahvila paikallisine herkkuineen tekee kotiseuturetkestä maistuvan elämyksen.

Tulevana kesänä epäilemättä moni polkaisee Heikkilän pirtille sähköpyörällä. Matkaa Tampereelta kertyy 35 kilometriä, Ylöjärven keskustasta 23 kilometriä.

– Paikalle tulee polkupyörien huolto- ja latauspiste, Heino kertoo.

Kesäkaffilaan pääsee näppärästi myös veneellä. Koljonselän vanhalle laivalaiturille on matkaa vain 150 metriä. Se palvelee nyt uutena vierasvenelaiturina. Veneilijöitä ilahduttaa tieto, että laiturin päässä palvelee Kaffilan take away -piste: kahvilan herkkuja voi tilata suoraan veneeseen.

Yrittäjä lupaa, että kesäkaffilan listalta löytyy suolaista ja makeaa, paikallista ja raikasta.

– Uuniperunoita, täytettyjä pitaleipiä, salaatteja, perinteistä pullaa… Rasvakeitintä sinne ei tule. Ranskalaisia ja hamppareita saa ihan tarpeeksi monesta paikasta. Me haluamme tarjota freesiä ja lähellä tuotettua, Kaisa Heino sanoo.