Neljän myyntialueen risteyksessä – Auto- ja teollisuusalan korjaustuotteiden edustaja ja maahantuoja Jasper Oy luottaa laadukkaisiin tuotteisiin ja hyvään palveluun

Teknistä tukkukauppaa tekevälle Jasper Oy:lle sijainti keskellä asiakkaita on tärkeää. Ylöjärvellä moottoritien varressa on ollut hyvä kasvaa ja kehittyä.

Auto- ja teollisuusalan korjaustuotteiden edustaja ja maahantuoja Jasper Oy luottaa laadukkaisiin tuotteisiin ja ennen kaikkea hyvään palveluun ihmiseltä ihmiselle. Jasperin asiakkaiden ei tarvitse googlata käyttämiensä tuotteiden ominaisuuksia, sillä kokeneet ja asiantuntevat myyntiedustajat tietävät maaleista, puhdistus- ja lisäaineista kaiken tarvittavan.

– Liiketoimintamme perustuu laadukkaisiin tuotteisiin ja asiantuntevaan, henkilökohtaiseen palveluun. Meidän myyntiedustajamme tuntevat asiakasyritykset ja niiden haasteet hyvin. Edustajat ovat toimineet alueillaan keskimäärin 13 vuotta eli vaihtuvuus on tosi pientä, Jasper Oy:n toimitusjohtaja Sami Lehto sanoo.

– Huoltokemikaalit ovat monipuolisia tuotteita. Kestää vuosia ennen kuin tietää, mitä kaikkea milläkin liimalla tai rasvalla voi tehdä. Korjaamo- tai teollisuusyrittäjän ei tarvitse opetella itse kaikkea, kun saa neuvoja kokeneelta myyjältä.

Jasperin myyntiedustajat tulevat sinne, missä asiakas on: tehtaalle, korjaamoon tai vaikka metsäpalstalle, jossa metsäkoneyrittäjä tekee työtään. Verkkokauppakin yrityksellä toki on, mutta sieltä asiakkaat tilaavat lähinnä heille entuudestaan tutt uja tuotteita. Myyjät ovat Jasperin toiminnan kivijalka.

Teknisiä myyjiä Jasperilla on 23. Heidän lisäkseen Ylöjärven konttorilla on 10 henkilöä huolehtimassa siitä, että tavara tulee ja menee ja laskutkin lähtevät ajallaan. Liikevaihto viime vuonna oli 5,8 miljoonaa euroa.

Seuraavaksi päiväksi kaikkialle Suomeen

Jasperin kartalla Suomi on jaettu 13 eri myyntialueeseen. Ylöjärven pääkonttori ja maahantuontivarasto sijaitsevat neljän suurimman myyntialueen risteyksessä. Se on iso etu, kun tavara pitää saada asiakkaan käyttöön nopeasti.

– Toiminta-ajatuksemme on, että me huolehdimme tavaran varastoimisesta ja asiakkaalla on korjaamon hyllyssä vain pieni käyttövarasto. Kun asiakkalle tulee jokin äkillinen tarve käyttää tiettyä kemikaalia, saamme sen hänelle seuraavaksi päiväksi lähes koko Suomeen. Pirkanmaalla edustajat vievät täältä itse tavaraa suoraan paikan päälle, Lehto kertoo.

Varsinaista myymälää Jasperilla ei ole, mutta pirkanmaalaiset asiakkaat saattavat joskus poiketa konttorilla hakemassa pikaisesti tarvitsemansa tavaran. Yrityksen noin 4 000 asiakkaasta lähes neljännes toimii Pirkanmaalla. Tamperelaisessa autotallissa 30 vuotta sitten alkunsa saaneen yrityksen hallinto ja varasto on aina sijainnut maakunnan ytimessä, Tampereen jälkeen Nokialla ja 14 viime vuotta Ylöjärvellä.

Tulkkukauppias arvostaa sitä, että kolmostien kupeesta jakoautojen on helppo tulla ja mennä mihin suuntaan tahansa. Maahantuonninkin kannalta sijainti on mitä mainioin. Jasperin edustamat laatumerkit KENT, Milwaukee, Roberlo ja Rasta tulevat maahan Saksasta, Iso-Britanniasta, Espanjasta ja Ranskasta. Kumipyörät tuovat lastin nopeasti mistä tahansa Etelä-Suomen satamasta.

– Tässä on ollut hyvä toimia. Tontilla on vielä rakennusoikeutta jäljellä eli pystymme kasvamaan tässä jatkossakin. Näkyvyyskin moottoritien varressa on hyvä. Asiakkaat huomaavat kiinteistön ohi ajaessaan ja pysymme mielessä.

Tarkkaan valittuja merkkituotteita

Hyvät yhteydet, näyttävä sijainti ja henkilökohtainen palvelu eivät paljon auta, jos tuote ei ole kunnossa. Jasperilla onkin aina satsattu siihen, että valikoimassa on vain alan parhaita, ”käsin valittuja” tuotteita. Valikoimaa on kasvatettu pikku hiljaa sitä mukaa, kun jokin tuotemerkki on tehnyt vaikutuksen.

– Me olemme perinteisesti kasvaneet niin, että laajennamme valikoimaamme uusiin tuoteryhmiin, jolloin pystymme palvelemaan olemassa olevia asiakkaita entistä paremmin. Toki siinä samalla hankimme koko ajan uusia asiakkaita kaikkialta Suomesta.

Tärkeimmät tuotteet tuodaan itse maahan yksinoikeudella. Valikoimaan kuuluu muun muassa maaleja, puhdistusaineita, liuottimia, rasvoja, liimoja ja polttoaineen lisäaineita. Tärkeä osa-alue on työsuojelu, hanskat, suojalasit ja hengityssuojaimet.

– Ensimmäinen oma maahantuontimme olivat Certanium korjaushitsaustuotteet. Ne ovat erikoispuikkoja, joilla voi hitsata vaikkapa maastossa märissä ja likaisissa olosuhteissa. Kun metsäkoneen tai traktorin joku metaliosa hajoaa maastossa, erikoispuikoilla se voidaan hitsata siellä ja jatkaa töitä, Lehto sanoo.

Vuonna 2004 mukaan tulivat automaalaustuotteet, ja siitä valikoima on laajennut pikku hiljaa. Uusin mielenkiintoinen tuoteryhmä, josta Jasperilla odotetaan kasvua, ovat Milwaukee akkutyökalut.

– Tuotemerkiltä löytyy useita sellaisiakin akkutyökaluja, joita on aiemmin pystytty käyttämään vain paineilmalla. Muutenkin haemme seuraavaksi kasvua työkalujen ja paineilmalinjastojen suunnasta, Sami Lehto kertoo.