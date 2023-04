Teivon ja Pilvenmäen yhteisjohtajuus edistää lännen ravialueen yhteistyötä

Pirkanmaalainen Teivon ravikeskus ja kantahämäläinen Pilvenmäen ravirata ja hevosurheilukeskus ovat nyt ypäjäläisen Elina Hirvosen ohjaksissa. Hän sanoo, että kaksoisjohtajuus edesauttaa lännen ratojen välistä yhteistyötä. Koko hevosurheilu ja -ala ovat isojen haasteiden edessä.

Forssan ja Ylöjärven väliä aktiivisesti ajava Elina Hirvonen tiedostaa, miten massiivinen tehtävä hänellä on johtaa kahta kaviouraa.

Teivolla ja Pilvenmäellä ovat omat haasteensa ja ongelmansa, mutta Hirvosen mielestä niillä on myös paljon yhteistä.

– Toivottavasti jo lähitulevaisuudessa on merkittävästi nykyistä runsaammin yhdistäviä asioita ja tekijöitä. Samanlainen tahtotila koskee kaikkia maamme lännen ravialueen ratoja eli Teivon ja Forssan lisäksi myös Turun Metsämäkeä, Porin ravirataa sekä Kokemäen kesärataa. Näiden on tiivistettävä yhteistyötään.

Hirvonen muistuttaa, että maamme kaikki raviradat ovat samassa veneessä.

– Koko lajissa on epävarmuustekijöitä, joiden selkeytymistä ala odottaa.

Hirvosen mukaan Teivolla on kaiken lisäksi ikiomat kysymysmerkkinsä. Ne liittyvät toisaalta Tampereen Ravita Oy:n omiin kehitystoimiin ja toisaalta Ylöjärven kaupungin maapoliittisiin ratkaisuihin. Kavioura on mahdollisesti saamassa lähinaapureikseen asutusta ja ratikan.

– Luotan, että Teivossa on tilaa kaikille, ja asiat ratkaistaan kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Tässä vaiheessa ei ole mitään faktaa iskeä pöytään. Ylöjärvi, Tampere sekä Teivo keskustelevat vaihtoehdoista ja tavoittelevat hyvää lopputulosta.

– Minua kiehtoo visio, jossa vetovoimainen ja kasvava Tampereen kaupunkiseutu näkee Teivon alueen ja sillä olevien toimintojen kehittämisen suurena mahdollisuutena. Tarvitsemme tulevaisuuden näkökulmia.

Hirvonen sanoo, että hänen valintansa myös Teivon toimitusjohtajaksi mahdollistaa eräänlaisen etsikkovaiheen vakaan elämän.

– Forssan Seudun Hippos ry:n ja Tampereen Ravirata oy:n hallituksissa katsotaan, minkä suunnan kaviourien kehittämistoimet ottavat. Pidän myönteisenä, että raviratoja ja toimialaa koskevia asioita pohditaan kahdessa hallituksessa; tällainen toiminta mahdollistaa yhteisen tulevaisuuskuvan piirtymisen. Päivänselvää on, että synergiaetuja on saavutettavissa. Mietimme kahden naapuriradan asioita, ja opimme toisiltamme uutta.

Hirvosen mielestä vahvuudeksi muodostuu sekin, että raviala tiivistää viestiä keskusjärjestöä eli Suomen Hipposta kohtaan. Yhteiset kokemukset kantautuvat lisäksi kilpailuvaliokuntaan ja ravivaliokuntaan sekä Suomen Hippoksen hallitukseen.

– Soisin, että kaikki alan toimijat toisivat ajatuksensa yhteiseen tietoisuuteen matalalla kynnyksellä. Ala tarvitsee vahvistuakseen kaikkien tuen ja saatavilla olevat panokset.

Hirvonen on vakuuttunut siitä, että koko suomalainen ravi- ja hevosurheilumaailma ei ole vielä tyhjentänyt pajatsoaan yhteisten asioiden etsimisessä eikä niiden tavoitteellisessa hyödyntämisessä.

Hevosmaailma on verissä

Elina Hirvonen on kasvanut hevosten maailmaan. Ala on hänen elämäntapansa ja toivetyönsä. Hirvonen asuu Ypäjällä, joka on maankuulu hevospitäjä.

– Niin Forssan seutu kuin Tampereen kaupunkiseutukin ovat maamme suurimpia hevoskeskittymiä. Perinteisesti Ypäjä ja Ylöjärvi ovat kisanneet siitä, kummallako paikkakunnalla on lukumääräisesti enempi hevosia.

Forssalainen Pilvenmäen ravirata ja hevosurheilukeskus nousi ravikansan tietoisuuteen vuonna 2018, kun nuori kyky Elina Hirvonen nousi Forssan Seudun Hippos ry:n toiminnanjohtajaksi.

– Tehtävä ja siihen kuuluvat monet asiat eivät hirvittäneet eivätkä pelottaneet minua, sillä tiesin, millainen posti minua odottaa. Olen viettänyt lapsuudestani lähtien hyvin paljon aikaa Pilvenmäellä. Olin pitkän rupeaman vapaaehtoisena ja toimihenkilönä. Olen ollut myös kolme vuotta keskusjärjestön nuorisovastaavana.

Hirvonen teroittaa, etteivät raviratojen tai hevosurheilun vaikeudet ole tämän ajan ilmiöitä.

– Näillä rintamilla on ollut jokaisella aikakaudella omat murheensa ja haasteensa. Seesteistä aikaa en muista olleen ainakaan oman elämäni aikana.

Hirvonen kokee olleensa Pilvenmäellä elämän oppikoulussa, jossa kaikki ihmiset tekevät kaikkea.

– Pilvenmäellä on merkittävästi pienempi organisaatio kuin Teivossa on. Arvostan Teivossa työskentelevien kovien ammattilaisten tiimiä, ja uskon oppivani heiltä paljon uusia asioita. Kunnioitan, kun on ihmisiä tekemässä eri posteja.

Hirvonen uskoo saaneensa kunnollisen tulikasteen ravimaailmaan ja hevosurheiluun, kun hän paiski hartiavoimin töitä viime vuoden Kuninkuusravien hyväksi. Hän muistuttaa, että massiivinen tapahtuma edellyttää monen vuoden ponnisteluja. Siinä toimitaan niin arjen valmistelemisen, talouden kuin sidosryhmäyhteistyön hyväksi. Käytäntö on koulinut minua paljon.

– Yhteisöllisyys on asia, mikä merkitsee minulle raviväen keskuudessa erittäin paljon. Ravi-ihmiset puhaltavat yhteen hiileen, yhteishenki on luja. Jos ihmiset eivät tunne toisiaan, he ainakin tietävät toisensa. En tiedä, minkä muun lajissa ihminen pääsee kokemaan yhtä vahvaa välittämisen tunnetta. Ja sitä, että on tervetullut mukaan.

Teivosta Hirvosella on henkilökohtaisia muistoja jo omasta lapsuudestaan.

– Isoisäni harrasti raveja. Hänen ravimatkoillaan olen tutustunut Teivonkin varikkoon ja koko ravikeskuksen alueeseen.

– Olen seurannut pitkään Teivoa. Onhan sillä perinteisesti vahva asema ravimaailmassa. Teivo on Vermon jälkeen toiseksi suurin kavioura, jolla on pitkät ja kunniakkaat perinteet.

Forssa melkein puolet pienempi

Pilvenmäellä kaviouralla pölisee ja kolkkaa 17 ravipäivän verran tänä vuonna. Elina Hirvonen kertoo, että Pilvenmäki kerää niin toimihenkilönsä kuin yleisönsäkin varsin laajalta säteeltä. Ihmiset tulevat pitkistäkin matkoista.

– Iloitsen siitä, että Forssan ympäristöstä löytyy sitoutuneita ja asialle vihkiytyneitä ihmisiä. Heidän panoksensa on valtavan tärkeä ravitoiminnan pyörittämisessä.

Hirvonen nostaa perusasiaksi, että ravit on joka kerta järjestetty ja hoidettu kiitettävällä tavalla erityisesti hevosen hyvinvoinnin näkökulmasta kaviouran osalta. Hänen mielestään liimana on ihmisten hyvä motivaatio.