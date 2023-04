Selvitys: Kaukojunien pysähtymisellä Ylöjärvellä ei saavuteta hyvää ja tasaista palvelutasoa

Väylävirasto on selvittänyt yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa, miten ratojen välityskyky mahdollistaa lähijunaliikenteen kehittämisen lähitulevaisuudessa.

Lähitulevaisuudella tarkoitetaan ajanjaksoa ennen kuin seudun rataverkolle olisi rakennettu uusia raiteita. Selvityksen mukaan lähijunaliikennettä on mahdollista lisätä, mutta ei ilman erilaisia reunaehtoja ja rajoitteita.

Useissa aiemmissa selvityksissä on todettu lähijunaliikenteen merkittävämmän kehittämisen vaativan lisäraiteita pääradalla etelän suunnalla sekä Nokian ja Ylöjärven suunnilla. Tässä selvityksessä haluttiin kuitenkin saada lisää tietoa siitä, mikä on mahdollista ennen näitä raiteita.

Selvityksessä tutkittiin kahden eri tarkastelun kautta. Ensimmäisenä tarkastelussa oli kehittämispotentiaali lyhyellä aikavälillä. Tässä vaihtoehdossa lähijunaliikenteen vuoroväli Nokialle ja Lempäälään olivat 30 minuuttia, Orivedelle 60 minuuttia. Lisäksi tarkastelussa oli kaukojunapysähdyksiä Ylöjärvelle.

Toisena tarkastelussa oli kehittämispotentiaali ennen lisälinjaraiteita. Tässä vaihtoehdossa vuorovälit olivat samat kuin ensimmäisessä tarkastelussa, mutta Ylöjärvelle laitettiin lähijuna 60 minuutin vuorovälillä.

Ensimmäisen tarkastelu tuloksena on Ylöjärven osalta todettu, että kaukojunien pysähtymisellä Ylöjärvellä ei saavuteta hyvää ja tasaista palvelutasoa.

Verrattuna muille suunnille selvityksessä mahdolliseksi todettuihin lähijunien liikennöimismahdollisuuksiin tai Nokian, Oriveden ja Lempäälän nykyiseen kaukojunatarjontaan olisi Ylöjärven tarjonta varsin vaatimaton. Lisäksi on huomioitava, että kaukojunien pysähtymisestä päättäminen ei ole selvitystä laatineiden tahojen toimintavallassa.

Toisen tarkastelun tuloksena Ylöjärven suunnilla lähijunaliikenteen olisi mahdollista kulkea 60 minuutin vuorovälillä. Seisakkeen toteuttaminen Ylöjärvelle edellyttää kuitenkin raakapuun kuormauksen siirtoa pois Ylöjärveltä.

Henkilöratapihan kehittäminen toisi uusia mahdollisuuksia

Selvityksen mukaan tampereen henkilöratapihan rooli lähijunaliikenteen kehittämisessä on keskeinen. Jälkimmäisen tarkastelun mukainen liikenne on mahdollinen aikaisintaan tilanteessa, jossa henkilöratapihaa on kehitetty siten, että siellä on käytössä seitsemän laituriraidetta. Kaikkia ongelmia Tampereen henkilöratapihan kehittäminen ei kuitenkaan ratkaisisi.

– Tältä kannalta lähijunaliikenteen selkeä lisääminen olisi mahdollista aikaisintaan vuosikymmenen loppupuolella, mikäli Tampereen henkilöratapihan parantamishankkeen rakennustyöt käynnistyisivät lähivuosina. Hankkeella ei ole kuitenkaan vielä rahoituspäätöstä, liikennejärjestelmäasiantuntija Erika Helin Väylävirastosta sanoo.

Tampereen Lielahden ja Nokian välinen rataosuus on jo niin aiemmin kuin myös tässä selvityksessä tunnistettu välityskyvyltään erityisen haastavaksi väliksi.