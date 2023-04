Hartman löysi sopivan tontin Ylöjärveltä – Uuteen toimipisteeseen tulee yli 1300 neliön laajuinen lastauskatos: ”Vastaavaa tilaa ei ole maakunnassa kellään kilpailijalla”

Pirkanmaalla rakennusalan ammattilaisten palvelemiseen keskittynyt rautakauppa Hartman rakentaa uutta, upeaa toimitilaa Kolmostien tuntumaan Ylöjärvelle. Tampereen toimipiste siirtyy naapurikuntaan näillä näkymin kesäkuussa 2025.

Kun ajatuksissa on rakentaa noin 12 000 neliön toimitila ja laaja lastausalue hyvien liikenneyhteyksien äärelle, sopivia paikkoja ei Pirkanmaalla ole joka oksalla. Rautakauppa Hartmanin logistiikkajohtaja Jari Pienkuukka kertoo, että oikean tontin löytäminen oli kiven takana.

– Katselmuksessa oli koko Tampereen ohikulkutien varsi, mutta meidän tarkoituksiimme sopivaa ja tarpeeksi suurta tonttia ei tahtonut löytää. Sitten saimme yhteyden Ylöjärven Yrityspalvelun toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäkeen, ja asiat alkoivat tapahtua. Olimme heti samoilla aaltopituuksilla, Pienkuukka kertoo.

Yrityspalvelu ehdotti Hartmanille Kolmostien varressa sijaitsevan El Padelin -padelhallin naapuritonttia. Tontilla on kokoa peräti 3,5 hehtaaria, joille mahtuu rakentamaan sekä ison varastohallin ja myyntitilat että reilun kokoiset lastausalueet.

– Uuteen toimipisteeseen rakennetaan muun muassa yli 1300 neliön laajuinen lastauskatos. Sen ansiosta voimme toimittaa tavaran asiakkaalle ”kuivasta kuivaan” eli tuotteet eivät joudu missään vaiheessa taivasalle. Puhdasta, ehjää ja valmiiksi kuivaa materiaalia voi asentaa heti paikalleen, Tampereen toimipisteen logistiikkapäällikkö Kari Lepistö sanoo.

– Vastaavaa tilaa ei ole maakunnassa kellään kilpailijalla. Tuntuu hienolta, että pääsemme ensimmäisenä Pirkanmaalla palvelemaan asiakkaita tällä tavalla.

Jari Pienkuukka kehuu sijaintia ohikulkutien varressa ihanteelliseksi. Soppeenmäen liittymästä on helppo lähteä ja lähettää tavaraa molempiin suuntiin isoillakin autoilla.

Tilaa kasvaa ja kehittyä

Halu saada työmaalle katon alla lastattua tavaraa on yksi esimerkki rakennusalan ammattilaisten tarpeista, joita Hartmanilla ymmärretään poikkeuksellisenkin hyvin. Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla yritys on erikoistunut palvelemaan vain ammattilaisia.

– Asiakkaamme ovat ”mies ja Hiace” -yrityksistä aina alan suurimpiin toimijoihin ja teollisuusyrityksiin. Valtaosa tavarasta tilataan puhelimitse tai verkossa, ja me hoidamme kuljetuksen työmaille. Kun kerralla voi lähteä vaikka rekkakuormallinen rakennusmateriaaleja, isot lastaustilat ovat meille todella tärkeäasia, Kari Lepistö toteaa.

Hän kertoo odottavansa muuttoa innolla jo senkin takia, että nyt kauppa pääsee Pirkanmaallakin varta vasten tällaista yritystoimintaa varten suunniteltuihin tiloihin. Nykyisin paikallinen Hartman toimii Tampereen Puhelinosakeyhtiön vanhassa rakennuksessa.

Uusi toimitila mahdollistaa liiketoiminnan monipuolisen kehittymisen. Entistä parempien kulkuyhteyksien ja juuri omaan toimintaan sopivaksi suunniteltujen tilojen ansiosta Hartmanin on helppo palvella koko Pirkanmaata. Asiakaskuntaa maakunnassa on rakennettu vuodesta 2005. Pirkanmaa oli ensimmäinen alue Pohjanmaan ulopuolella, jonne Hartman laajensi.

– Kasvupotentiaalia maakunnassa on, mutta vanhojen ja uusien asukkaiden palveleminen haluamallamme tavalla ei onnistu nykyisissä tiloissa, Jari Pienkuukka toteaa.

Hän kertoo, että Hartman keskittyy Pirkanmaalla jatkossakin ammattilaisten palveluun. Kuluttaja-asiakkaista Tampereen seudulla käydään muutenkin kovaa kilpailua, ja ammattilaisiin erikoistuminen takaa asiantuntevan palvelun ja nopeuden. Ammattilainen on vaativa asiakas.

Pienkuukan mukaan Hartmanilla toimitaan reaaliajassa: tänään tilattu on huomenna perillä asiakkaan kohteessa. Isojen varastojen ansiosta tavaran voi noutaa mukaansa saman tien.

Verkkokauppa palvelee kuluttajia kaikkialla Suomessa. Yksityisasiakkaitakin siis käy Pirkanmaan Hartmanilla verkkokaupan noutopisteessä.

Korjausrakentaminen kantaa

Rakennusalan tahdin hidastuminen on Hartmanillakin pantu merkille. Uusia isoja rakennushankkeita ei enää ala samaan malliin. Korjausrakentaminen kuitenkin vetää.

– Korjausvelkaa Pirkanmaalla on paljon. Saneerausurakoita on pakko käynnistää epävarmempinakin aikoina, Kari Lepistö toteaa.

Muun muassa terästä myyvällä Hartmanilla tilannetta tasoittaa sekin, että asiakkaiden kirjoon mahtuu myös isoja teollisuusyrityksiä. Materiaalien saatavuus on taas vähän paremmalla tolalla.

Kaiken kaikkiaan Hartmanilla suhtaudutaan korkojen nousuun ja inflaation laukkaamiseen rauhallisin mielin. Ison investoinnin tekeminen tässä maailmantilanteessa ei pelota, sillä 161-vuotiaalla rautakaupalla on kokemusta monenlaisista ajoista ja haasteista selviämisestä.

– Ei tässä olla enää ihan aloittelijoita, Pienkuukka toteaa.

Uusiin tiloihin uppoavia euromääriä hän ei vielä paljasta, koska urakkaneuvottelut ovat kesken.

Yrityspalvelun kautta Hartman sai myös hyvät yhteydet Ylöjärven kaupunkiin ja neuvot, miten edetä rakentamisen suhteen. Hakemukset etenivät sujuvasti, ja nyt tontilla jo tapahtuu.

– Keväällä rakennetaan maata pitkin ja alas päin. Syksyllä on tarkoitus aloittaa maan päällä rakentaminen. Rakennuksesta tulee 8–9 metriä korkea eli suurin piirtein samankorkuinen kuin viereinen padel-halli. Myyntitilat ovat kahdessa kerroksessa ja varastot yhtä, korkeaa tilaa, rakennuttajan roolissa toimiva Pienkuukka kertoo.

– Suunnittelusta vastaa pitkäaikainen vaasalainen yhteistyökumppanimme AK-Plan Oy.

Pitkällä tähtäimellä

Kun uusi toimitila valmistuu, Tampereen Hartmanin väki, kolmisenkymmentä henkilöä, siirtyy kokonaisuudessaan Ylöjärvelle. Ajan myötä uuteen tilaan tarvitaan lisää väkeä.

– Suoraan ja välillisesti työllistämme Pirkanmaalla viitisenkymmentä ihmistä, Jari Pienkuukka kertoo.

Vaikka rakentamaan päästään jo toivottavasti ensi syksynä, ovet uudessa paikassa avataan vasta melkein kaksi vuotta myöhemmin. Muuttoonkin on varattava reilusti aikaa.

– Rautakaupan siirto-operaatio ei tapahdu sormia napsauttamalla. Kun muutetaan 15 000 nimikettä paikasta A paikkaan B, 1 000 autokuormaa ei ole vielä mitään, logistiikkapäällikkö Kari Lepistö toteaa.

Kari Lepistö arvelee, että uudet tilat ja uudet myyntikuviot kasvattavat Hartmanin reviiriä. Tällä hetkellä Tampereen toimipisteestä lähtee tavaraa Tampereen ympäryskuntiin, pääkaupunkiseudulle ja Turun suuntaan.

– Meillä on yhteistyökumppanina hyvä kuljetusliike, ja homma toimii. Jatkossa pystymme satsaamaan enemmän noutopuoleenkin. Omalla autolla on helpompi tulla, ja meillä on enemmän tilaa kerätä tilatut tavarat noutovalmiiksi, Lepistö suunnittelee.

Jari Pienkuukka toteaa, että uusi toimitila on pitkäaikainen panostus Pirkanmaan myyntiin. Alue on rautakaupan näkökulmasta edelleen vetovoimainen ja kiinnostava.

– Meillä on tapana, että kun jollekin alueelle mennään, siellä sitten myös ollaan. Me emme ole täällä tekemässä pikavoittoja.

161 vuotta rautakauppaa

Elokuussa 1862 vaasalainen Carl Johan Hartman avasi siirtomaatavarakaupan Vaasaan. Kauppiaan lisäksi liike työllisti kaksi liikeapulaista. Aluksi Hartman oli ajalleen tyypillinen kauppahuone, jolla oli omaa tuontia ja vientiä, mutta 1890-luvulla yhtiö erikoistui rautakauppaan.

Edelleen saman perheen hallussa oleva itsenäinen rautakauppa on laajentunut kuuteen kaupunkiin. Hartmanilla on toimipisteet Vaasassa, Espoossa, Kokkolassa, Pietarsaaressa, Seinäjoella ja Tampereella. Pohjanmaalla liikkeet palvelevat myös yksityisasiakkaita, mutta Tampereen ja Espoon toimipisteet ovat erikoistuneet ammattirakentajien palvelemiseen. Verkkokauppa palvelee koko maan yksityisasiakkaita.

Pirkanmaalle Hartman tuli vuonna 2005 avaamalla rakennusalan ammattilaisia palvelevan liikkeen Tampereen Kaukajärvelle. Pirkanmaalla Hartmanin asiakkaita ovat erikokoiset rakennus- ja sisustusurakoitsijat ja alan jälleenmyyjät, teollisuusyritykset ja julkishallinto.