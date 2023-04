Aikaa nähneelle vanhalle hautakivelle uusi elämä ja tehtävä

Kiviliike Sairanen valmistaa myös uudet hautakivet käsityönä uusinta työstötekniikkaa hyödyntäen

Onko perheesi, sukusi viimeisellä leposijalla kirkkomaalla hautakivi, jota ajan hammas on nakertanut. Sammal verhoaa kiveä, tai poisnukkuneiden nimien kultaus, hopea tai maali ovat himmentyneet, jopa karisseet kokonaan pois.

Otatteko vanhan hautapaikan uudelleen käyttöön – tahdotteko säilyttää sukupolvien ketjun historian tuleville ihmisille?

Me perinteikkäässä pirkanmaalaisessa Kiviliike Sairanen Oy:ssä olemme erikoistuneet myös iäkkäidenkin hautakivien ja erilaisten hautamuistomerkkien entisöimiseen, korjaamiseen ja uudenlaiseen käyttöönottoon.

Vanha hautakivi voidaan kunnostaa alkuperäiseen asuunsa. Perhe- ja sukukuntaa palvelleen kiven toinen puoli voidaan ottaa käyttöön. Sekin hiotaan, ja siihen kaiverretaan iäisyyskutsun saavien vainajien nimet syntymä- ja kuolinaikoineen. Lisäksi käyttöön voidaan valjastaa erilaisia laattoja tai hautakivikoristeita.

Kauan palvelleen hautakiven uudenlainen käyttö on ympäristö- ja ilmastoteko.

Hautausmaillamme on paljon kauniita ja historiallisiakin hautamuistomerkkejä – ne ovat kansallisomaisuuttamme. Hautakivet kertovat ennen meitä eläneistä ihmisistä. Hautojen äärellä voimme liittyä vuosisataisiin sukupolvien ketjuihin.

Voimme valmistaa myös perhe- ja sukuhaudan olemassa olevan kiven mallilla ja tyylillä uuden samanlaisen hautakiven.

Meillä Kiviliike Sairanen Oy:ssä on jo yli 60 vuoden kokemus ja perinne tästä arvokkaasta käsityöperinteestä. Käytössämme on kivenjalostamisen modernia tekniikkaa, mutta ihmiskäden jälki on aina voimakkaasti läsnä.

Muistathan, että jokainen hautakiviasia on inhimillisesti katsottuna ainutkertainen ja -laatuinen.

Läheiset, omaiset voivat hankkia tyylikkään valmiiksi suunnitellun hautakiven. Meidän mallistomme on laaja ja kattava.

Valmistamme suurella pieteetillä myös yksilölliset hautakivet, hautamuistomerkit. Asiantuntijamme ovat apunasi. Toteutamme uniikin hautakiven tilaajan idean, hahmotelman tai suunnitelman pohjalta. Persoonalliset hautakivet, hautamuistomerkit rikastuttavat hautausmaidemme ilmettä. Hautausmaa on kuin historiankirja, jossa voimme tutustua eri aikakausien ihmisiin.

Muistathan, että hautakivi voi olla pieni, keskikokoinen tai iso – tilanteen mukaan.

Meillä Kiviliike Sairanen Oy:ssä on kunnia-asiana, että jokaisesta hautakivestä tulee vainajaa kuvaava ja kunnioittava. Erikoisosaajillamme on pitkä kokemus kiven työstämisestä. Olemme taitavia kuuntelijoita, kuulemme herkällä kovalla pienimmätkin yksityiskohtatoiveet.

Hautakiven hankkiminen on osa surutyötä. Hautamuistomerkki kunnioittaa ja kertoo poismenneestä rakkaasta ihmisestä. Hauta on muistelupaikka.

Vainajan persoonallisuuden saa tallennettua hautakiveen. Personointi voi liittyä vainajan työhön, harrastukseen tai muuhun hänelle tärkeään asiaan. Jo hautakiven koko ja muoto voivat kertoa vainajasta tai perheestä ja suvusta, jolle hautakivi pystytetään.

Me käytämme suomalaisia kivilajeja ja -laatuja, koska ne kestävät pohjoiset olosuhteemme. Myös kivilajivalinnalla voi olla symbolisia arvoja. Hautamuistomerkki voi olla kiillotettu, louhittu, sahattu…

Hautakivikoristeiden valikoima on kattava.

Meillä Suomessa on pitkä ja kaunis tapa muistaa vainajia kynttilöillä. Muun muassa vainajien muistopäivänä ja jouluna hautausmaat muuttuvat vaikuttaviksi valomeriksi. Hautakivilyhtyvaihtoehdot täydentävät hautamuistomerkkiä.

Meidän työllämme ja hautakivillämme on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlipputunnus. Pirkanmaalla valmistettu kivi voi matkata minne tahansa Suomessa. Valmistaja asentaa kaikki valmistamansa kivet paikoilleen kunkin seurakunnan ohjeiden mukaisesti.

MAAKUNNAN MATTI

Nyt on oikea hetki laittaa hautakivi kuntoon.

Tuotteiden ja palveluiden erinomainen hinta-laatusuhde ja sopimuksenmukaiset toimitusaikataulut:

– Lisänimikaiverrukset (myös vaativat)

– Lisänimilaatat kattavasta valikoimasta

– Kaikki hautakivien entisöinnit

– Kivien oikaisut

– Hautalaitteiden irrotus- ja asennustyöt (käytössämme myös raskas kuljetus- ja nostokalusto)

– Kivien puhdistukset

– Kivien uudelleenhionnat jne.

www.kiviliikesairanen.fi