Sikaihana teke vanhasta uutta: Korjattavaksi tai muokattavaksi tulee sekä uusia, vähän huonosti istuvia vaatteita, omia vanhoja suosikkeja että kirppikseltä löytyneitä aarteita

Ylöjärven keskustan ytimessä sijaitsee Sikaihana, ehkä maakunnan tunnetuin korjausompelimo. Sikaihanalla on myös oma lastenvaatemallisto. Facebook ja Instagram ovat olleet luontevia paikkoja rakentaa värikästä ja hauskaa brändiä.

Viidakonvihreää, possunpunaista, keväisen keltaista ja palloja kaikenvärisillä taustoilla – Sikaihanaan sisään astuessa harmaa arki unohtuu ja suupieliä alkaa väkisinkin nykiä.

– Alun perin värikkäät pallokuosit olivat se meidän juttu. Ajattelin, etteivät pallot maailmasta lopu. Olin väärässä, sillä koronan jälkeen onkin ollut vaikea löytää pallokuvioisia kankaita, yrittäjä Kerttu Jalonen hämmästelee.

Sikaihana tunnetaan ennen kaikkea suloisen värikkäistä lastenvaatteista. Liiketaloudellisesti isoin juttu on kuitenkin korjausompelu. Ylöjärveläiset ja pirkanmaalaiset ovat vuosikymmenten tauon jälkeen oppineet korjauttamaan vaatteitaan. Lahkeenlyhennyksiä, vetoketjunvaihtoa, paikkauksia, kavennuksia ja levennyksiä tehdään yhä kiihtyvään tahtiin.

Jalonen kertoo, että korjattavaksi tai muokattavaksi tulee sekä uusia, vähän huonosti istuvia vaatteita, omia vanhoja suosikkeja että kirppikseltä löytyneitä aarteita, jotka kaipaavat pientä fiksaamista.

Yhä useampi Sikaihanan asiakas on tänä vuonna sanonut, että korjauttaa mieluummin vanhaa kuin ostaa uutta. Tietoisuus vaateteollisuuden ympäristövaikutuksista on kasvanut. Ymmärretään, että vaikka uuden vaatteen saa ostettua hyvinkin halvalla, se saattaa kestää usein vain yhden sesongin. Hyvälaatuinen vanha vaate kannattaa aina korjauttaa ja uudistaa – silloinkin, kun käsityönä tehtävä korjaaminen maksaa enemmän kuin uusi halpamuotituote.

Vanhan vaatteen voi myös muodistaa. Jalosen mielestä nykyään ei kuitenkaan ole niin tärkeä seurata sesongeittain muuttuvia trendejä. Yhä useammalla on oma tyyli, joka pysyy muodin tuulista piittaamatta.

– Usein esimerkiksi housunlahkeista kysytään, että mikäs nyt on muotia. Vastaan aina, että mistä itse tykkäät? Kannattaa tehdä sellaiset puntit, missä viihtyy.

Kivan näköistä vuodesta toiseen

Sikaihanassa kartetaan sesongin mukaan vaihtuvia trendejä myös oman lastenvaatemalliston suhteen. Kerttu Jalonen ompelee lapsille laadukkaita ja kestäviä peruskäyttövaatteita, jotka näyttävät kivalta vuodesta toiseen.

Niinpä tänä keväänä lastenvaatteissakin näkyviä maanläheisiä värejä, beigeä ja hiekkaa ei Sikaihanan mallistosta löydy.

– Meillä pysytään värikkäissä kankaissa. Minusta lapset saa pukea kirkkaisiin väreihin. Kyllä sitä mustaa ehtii sitten aikuisena pitää ihan tarpeeksi, Kerttu Jalonen sanoo.

Suoraan hyllystä tai henkarista Sikaihanassa saa ostaa 56–122-senttisiä lastenvaatteita. Naisten trikoovaatteita Sikaihanassa on valmiina vain yhdet joka kokoa, jotta asiakas pääsee sovittamaan ja löytämään oikean koon. Sen jälkeen hän tilaa vaatteen haluamallaan kankaalla, ja se ommellaan hänelle viikossa. Hinta on sama kuin valmisvaatteella, sillä kaavat ovat valmiina. Uutta vaatekertaa joutuu vain hetken odottamaan.

– Tällä hetkellä teen valmisvaatetta sitä mukaa, kun joku koko näyttää käyvän vähiin ja ehdin. Itse haluaisin mennä lastenvaatteissakin tilausompeluun eli hyllyssä tai henkarissa olisi vain mallit. Kun varastossa pitää koko ajan olla monta eri kuosia kaikissa kokoluokissa, varastotilan tarve kasvaa helposti ihan älyttömäksi, Jalonen sanoo.

Mukavaa päälle mittojen mukaan

Siinä missä Sikaihanan trikoovaatteet tehdään valmiiden mallien ja kaavojen mukaan, joustamattomasta kankaasta ommeltavat vaatteet kaavoitetaan asiakkaan mittojen mukaan. Mittatilausompelu on kuulunut liikkeen palveluihin noin vuoden ajan, ja asiakaskunta on pikkuhiljaa alkanut löytyä.

– Mittatilausvaatteita tullaan teettämään oikeastaan kaikista Tampereen seudun kunnista. Tekijöitä on muuallakin, mutta monella on pitkät jonot, Kerttu Jalonen arvioi.

Monen suomalaisen on vaikea löytää kaupasta hyvin istuvia valmisvaatteita, jotka kaavoitetaan Aasiassa. Suomalaisesta kropasta kun löytyy usein enemmän hartioita, lantiota ja muotoja kuin kapoisista aasialaisista.

Jalonen kannustaa teettämään omien mittojen mukaan myös arkivaatteita. Laadukkaasta kankaasta tehtävä ja hyvin istuva vaate tekee arjestakin mukavamman. Sitä pystytään myös muokkaamaan, jos painolla on taipumusta jojoilla ylös ja alas.

– Meillä mittatilausvaatteisiin jätetään reilut saumavarat, joista voi sitten ottaa lisää väljyyttä, jos paino nousee. Valmisvaatteissa saumavarat ovat olemattomat, ompelija huomauttaa.

Hukka ei pääse Sikaihanaan

Hukkaa Sikaihanassa vältetään viimeiseen asti. Tuotekehittelyäkin tehdään sen pohjalta, millaisia tilkkuja muusta tekemisestä on jäämässä yli.

– Jos joku tilkku on menossa roskiin, Kerttu syöksyy pelastamaan sen ja keksii sille jotain käyttöä, ompelija Pirita Puurtinen nauraa.

Ompelimon ohella Sikaihanassa myydään muiden kotimaisten käsityöläisten uniikkeja tuotteita ja pyöritetään pesulapalvelua. Kumpikaan ei ole mikään järin tuottoisa bisnes, mutta Kerttu Jaloselle on tärkeää tarjota monipuolisia palveluita omalla kylällä.

– Samalla saamme ihmiset poikkeamaan liikkeessä ja tulemme tutuiksi. On ihanaa, kun vakioasiakkaat tulevat kertomaan kuulumisiaan. Ylöjärvellä on edelleen hyvällä tavalla pikkukyläfiilis ja meidät on otettu tosi hyvin vastaan, Sikaihanan Kerttu iloitsee.