Uudenlainen elinvoimakunnan mantteli istuu Ylöjärven harteille – Maapolitiikka turvaa kasvun

Yritystonttikauppa käy vilkkaana Ylöjärvellä. Toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki sanoo, että kaupunki myi viime vuonna kahdeksan isoa yritystonttia. Hänen mukaansa kysyntä on jatkunut tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen vilkkaana, joten tästäkin vuodesta on tulossa yritystonttikaupan vinkkelistä onnistunut. Uusia yritystonttikauppoja on taputeltu jo viisi kappaletta. Kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen muistuttaa, että uutukainen kasvuohjelma viitoittaa kasvu-uran 45 000 asukkaan paikkakunnaksi vuoteen 2040 mennessä.

Kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki istuvat Mattila Brosin toimitusjohtaja Tero Sivulan vieraina lounasravintola Palwaamossa. Herrat syövät smokehouse-herkkuja, joiden ansiosta 65-vuotias lihanjalostamo on noussut laajaan valtakunnalliseen tietoisuuteen. Suomalainen menestysresepti 2023 -kilpailun voitto sataa paitsi Veljekset Mattila Oy:n myös yrityksen kotipaikkakunnan Ylöjärven laariin.

Piiparinen ja Isolähteenmäki kiittävät Mattila Brosia menestyksellisestä toiminnasta, joka kirkastaa Ylöjärven kaupunki-imagoa ja -brändiä.

Isolähteenmäki korostaa, että Ylöjärvellä on tuoreen tilaston mukaan peräti runsaat 3 100 aktiivisesti toimivaa yritystä.

– Viime vuonna yrityksien nettokasvu oli jälleen ennätyksellinen: 136 uutta yritystä. Luku on ollut huomiota herättävän suuri jo monena aikaisempana vuotena, Isolähteenmäki tarkentaa.

Piiparinen teroittaa, että Ylöjärvellä on käytännössä katsottuna täystyöllisyys. Ylöjärven työttömyysaste oli helmikuussa maakunnan alhaisimpia eli 5,6 prosenttia. Pirkanmaan työttömyysaste on puolestaan maan matalampia ollen 8,7 prosenttia.

Isolähteenmäki herättelee tunnistamaan yksityisen sektorin merkityksen työllistäjänä Ylöjärvellä. Työpaikkaomavaraisuus on lähes 70 prosenttia. Paikkakunnalla on noin 10 000 työpaikkaa. Ylöjärven kaupungilla on noin 1 400 työntekijää.

Aktiivinen maapolitiikka turvaa kasvun

Pauli Piiparinen ja Timo Isolähteenmäki sanovat, että Ylöjärven tulevaisuus kasvavana ja kehittyvänä kehyskaupunkina on turvattu. Ylöjärvellä on monipuolista tonttivarantoa niin asumista kuin yrittämistä varten.

– Asukasmäärän kasvattamisessa painopisteinä ovat Teivo-Mäkkylä, keskusta ja Siltatien alue, Piiparinen toteaa.

Ylöjärven ja Tampereen rajamaastossa olevalle Teivo-Mäkkylän alueelle suunnitellaan täysin uutta 7 000-8 000 asukkaan ja 500 – 1 000 työpaikan kaupunginosaa.

Piiparisen mukaan myös Vuorentaustassa asemakaavavaiheessa oleva Hatolan alue on poikkeuksellisen mielenkiintoinen 1 000-2 000 asukkaan pientaloasumisen vaihtoehto. Alueelle on tulossa päiväkoti ja koulu.

Siltatien alue vahvistaa vetovoimaansa, sillä sinne on valmistumassa huippumoderni Siltatien yhtenäiskoulu, jonka harjannostajaisia juhlittiin juuri. Lukuvuonna 2023-2024 Siltatien yhtenäiskoulussa aloittavat esiopetus, alakoulun kolme ensimmäistä vuosiluokkaa ja vaativan erityisen tuen oppilaat. Ne oppilaat, jotka aloittavat Siltatiellä tämän vuoden elokuussa, käyvät siellä koko peruskoulun. Koulun rakentaminen vuosiluokat 1-9 kattavaksi yhtenäiskouluksi tapahtuu vaiheittain.

Ylöjärven kaupungin strategian ja kasvuohjelman toimet tähtäävät siihen, että ylöjärveläisiä on 45 000 vuonna 2040.

Isolähteenmäki teroittaa, että Pirkanmaan Osuuskaupan Prisma-investoinnilla on suuri vaikutus Ylöjärven vetovoimaan. Rakentaminen on jo vauhdikkaasti käynnissä.

Piiparinen odottaa paljon myös Ylöjärven keskustan uudistukselta. Se tapahtuu parhaillaan käynnissä olevan ideakilpailun avulla. Kaupungilla on yhteistyökumppanina Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.

Isolähteenmäki lisää löylyä kiukaalle. Rautakauppa Hartmanin rantautuminen Ylöjärvelle Kolmenkulmaan voimistaa paitsi Ylöjärven myös koko Tampereen kaupunkiseudun vetovoimaa.

– Ison teknologiayhtiön, Merus Power Oyj:n siirtyminen Ylöjärvelle Vaasantien varteen on vaikuttava asia niin työpaikkojen kuin kuntakuvan kannalta. Ylöjärvi saa alueelleen ensimmäisen pörssiyhtiön pääkonttorin, Isolähteenmäki hehkuttaa.

Isolähteenmäki kertoo, että paikkakunnan yrityskentän pitkäaikainen lippulaiva Avant Tecno Oy on vähän väliä positiivisesti julkisuuden valokiilassa. Vahva vientiyhtiö on rakentanut oman akkutehtaansa. Tänä vuonna Avant Tecnon uusi tytäryhtiö Avant Power alkaa valmistaa akkuja Avantin sähkökuormaajiin.

Isolähteenmäen mielestä Avant Tecno Oy:ltä odotetaan merkittäviä uutisia koskien entisen Parma Oy:n betonielementtitehtaan aluetta Vaasantien kupeessa. Avant Tecno Oy:n ostama alue on 13 hehtaaria ja sen alueella on 11 000 neliötä lämmintä teollisuustilaa sekä 1 500 neliötä konttoritiloja.

Kolmenkulmaan lisää huipputontteja

Ylöjärven yrityskalastuksen erityisinä täkyinä ovat logistisesti huippusijainnilla olevat Kolmenkulman tontit. Timo Isolähteenmäki kertoo, että ensi vuoden alussa myyntiin saadaan peräti 17 kappaletta kunnallistekniikan parissa olevia tonttivaihtoehtoja, jotka täyttävät hyvin isojenkin yrityksien vaativat sijaintivaatimukset.

Isolähteenmäki pitää keskeisenä, että Ylöjärvi on kiinnostava myös pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa.

– Siltatien alue on erittäin kilpailukykyinen pk-yrityksistä kisatessamme. Siellä on parikymmentä tonttia.

Isolähteenmäki muistuttaa, että Teivo III on viimeinen keihäänkärki uusien yritysten hankinnassa. Kohteen asemakaava etenee hyvää vauhtia. Kunnallistekniikka saadaan kuntoon vuosina 2024-2025.

– Elovainion laajennus avaa uudet ja erinomaiset mahdollisuudet, Isolähteenmäki lisää.

Isolähteenmäki sanoo, että Ylöjärven pitkäaikainen työ uusien yrityksien saamiseksi kantaa hedelmää. Mies on myynyt jo tänä vuonna viisi yritystonttia. Niistä neljä tonttia on Siltatien yritysalueella ja yksi Kolmenkulmassa.

Ratikka lisää kiinnostusta

Ylöjärven odotukset ovat ratikan ulottumisessa paikkakunnalle.

Pauli Piiparinen pitää Teivon alueen jalostamista asumiskäyttöön suoranaisena valttikorttina. Piiparinen toteaa, että Teivon alueen koko tulevaisuus hahmottuu lähitulevaisuudessa.

– Yhteistyö Tampereen Ravirata Oy:n kanssa on hyvähenkistä. Etsimme yhdessä kaikille osapuolelle parasta lopputulosta.