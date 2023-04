Jeremy Hakala kovassa kaksikkovauhdissa Kööpenhaminan Spring Openissa

Ylöjärveläismeloja Jeremy Hakala otti kovatasoisen kisan hopeaa kajakkikaksikossa Eetu Kolehmaisen kanssa. Seuraavana tavoitteena ovat maailmancupin kilpailut.

Viikonloppuna melottiin kovatasoinen Spring Open -kilpailu Kööpenhaminassa. Kilpailun kovimmasta suomalaissuorituksesta vastasi miesten kaksikko Jeremy Hakala–Eetu Kolehmainen, joka oli 500 metrillä kaksikoiden A-finaalissa hopealla, Suomen Melonta- ja Soutuliitto tiedotti.

– Sevillassa tehtiin Eetun (Kolehmainen) kanssa kaksikossa viisi harjoitusta ja löydettiin niiden aikana taas hyvin yhdessä tekeminen. Viimeisissä harjoituksissa huomattiin, että vauhdit on kohdallaan,Hakala taustoitti kaksikon yhteisiä harjoituksia ennen Kööpenhaminan Spring Openia.

– Teimme kovan päätöksen viikonloppuna, että keskitymme Kööpenhaminassa sunnuntaina vain kaksikon 500 metrille ja annetaan kova näyttö European Gameseihin. Alkuerässä ja välierässä oli hyvä pöhinä ja pystyttiin jopa hieman säästämään energiaa. Finaalissa tuutattiin niin paljon kuin lähti ja hyvin riitti, Hakala iloitsi onnistunutta kauden kaksikkoavausta.

– Kaksikon 500 metriä oli tänä vuonna paljon viime vuotta kovempi. Mukana oli ainakin viisi maailmanmestaria ja muilla mailla tässä kilpailussa jaettiin paikkoja maailmancupiin, joten kaikki vetivät varmasti kovaa, kertoi Hakala.

Suuntana maailmancup

Ratamelojat avaavat maailmancupin kauden Unkarin Szegedissä 11.–14. toukokuuta. Valinnat Szegediin nimettävistä urheilijoista tehdään lähipäivinä.

– Hyvillä mielin maailmancupin kilpailuihin. Viime kaudella nähtiin, että kaksikossa 500 metrillä taso on kova. Oletettavaa on, että sama meno jatkuu. Kilpailu jatkopaikoista tulee olemaan todella tiukkaa. Hyvät mahdollisuudet on ja parantamaan pitää pystyä vielä Kööpenhaminan vedosta, Hakala totesi.