YIlves ja HIFK tasasivat voitot Futsal-Liigan välierissä – Hurja taistelu jatkuu Helsingissä

Ylöjärven Ilveksen taival Naisten Futsal-Liigan välierissä käynnistyi viikonloppuna kahdella ottelulla. YIlveksen vastustajana on HIFK, joka sijoittui runkosarjassa kolmanneksi heti ylöjärveläisten jälkeen. Finaaliotteluihin pääsee kolmella voitolla ja hävinnyt joukkue pelaa pronssiottelussa.

Ensimmäisessä kohtaamisessa HIFK oli parempi selkein 2–6 (1–1) -lukemin. Toisessa välieräparissa kohtasivat runkosarjan ykkönen porilainen MuSaFutsal ja sarjassa viidenneksi sijoittunut Espoon GFT. Porilaiset ottivat avauspelissä niukan 4–3 (3–2) voiton.

Toiset välieräottelut pelattiin jo seuraavana päivänä ja nyt YIlves tasasi voitot, kuten myös toisessa välieräparissa GFT tasasi tilanteen. Urheilutalolla nähtiin todellinen trilleri, jossa kotijoukkue menetti johtoasemansa, väänsi kaksi kertaa pelin viime sekunneilla tasoihin ja iski lopulta voiton rankkareilla. Mestaruuspystille on siis tänä vuonna ottajia, eikä suosikin viitta enää ole selvästi millään joukkueista.

Avausottelu karkasi vieraille toisella jaksolla

Lauantain otteluun YIlves oli saanut jälleen mukaan Rosa-Maria Sirenin, jolla oli takanaan yli kuukauden pelaamaton jakso. Vierasjoukkue HIFK oli saanut otteluun parhaan kokoonpanonsa.

YIlves piti ensimmäisen jakson alkupuolen hyvää painetta vierasjoukkueen kenttäpuoliskolla ja hienokseltaan hallitsi peliä. HIFK oli kuitenkin kevyellä jalalla ottelussa ja käänsi painopisteen vääjäämättä kotijoukkueen kenttäpuoliskolle. Kovin vaarallisia maalipaikkoja ei kuitenkaan syntynyt molempien joukkueiden pitäessä puolustuksensa tiiviinä.

Avausmaali syntyi ajassa 9.06 Ella Lehtosen karattua läpiajoon huikealla yksilösuorituksella. Terävä viimeistely tolpan juureen ei juuri jättänyt maalia vartioineelle Tytti-Maria Mikkolalle mahdollisuuksia. HIFK tasoitti pelin vasta jakson viimeisellä viisiminuuttisella ajassa 15.54, kun poikkisyöttö maalille kimpoili Karoliina Krögerin kautta maaliin. Tasalukemissa mentiin myös tauolle.

Toiselle jaksolle HIFK tuli vahvasti ja kotijoukkueen hyökkäykset harvenivat ensi jakson tasapäisestä raadannasta. Maalinteon aloitti vieraiden Tiia Savolainen ajassa 22.30 laukomalla laidalta pienestä kulmasta maalinedusruuhkaan. Pallo sujahti takatolppaa hipoen verkon perukoille vieden HIFK:n johtoasemaan.

Vieraat lisäsivät johtoaan Karoliina Krögerin maalilla ajassa 25.15. Harjoiteltu kuvio Mikkolan noustua hyökkäykseen toimi ja YIlveksen puolustus tuli pelatuksi näyttävästi auki. Ottelun varsinainen kulminaatiopiste oli vieraiden neljäs maali, jota edelsi kampitustilanne keskialueella. Pilli ei kuitenkaan soinut vaan HIFK karkasi läpiajoon. Poikkisyötön saatuaan Hanna Halonen laukoi maalialueelta pallon ykkösellä maalin kattoon ajassa 30.13.

YIlveksen peli vaikeutui huomattavasti maalieron kasvettua kolmeen. Päävalmentaja Vesa Parviainen otti aikalisän ajassa 32.22, jonka jälkeen takaa-ajo alettiin lentävän maalivahdin avulla. Hidastempoinen ylivoimapeli ei luonut uhkaa vierasmaalille ja lopulta vieraat onnistuivat riistämään pallon. Seurauksena nopea vastahyökkäys ja Anette Korinin kaukaa laukoma maali ajassa 33.36. Lisää lunta tupaan toi Jenni Huttunen laukomalla tyhjiin ajassa 34.18 onnistuttuaan ensin pallonriistossa keskialueella. Jenni Häklin ajassa 35.17 lähietäisyydeltä laukoma kavennusmaali oli laiha lohtu ottelun lopulta päättyessä vierasjoukkueen selvään voittoon.

Toisesta ottelusta muodostui trilleri

Yön yli nukuttuaan toiseen otteluun siis YIlves lähti tappio niskassaan tasoittamaan välieräsarjaa. Tappio tietäisi tukalaa kolmen pakkovoiton putkea haaveiltaessa finaalipeleistä. Pelaajaluetteloon oli YIlvekselle lisätty sairastuvalta tervehtyneet Riia Seppälä ja Siiri Kurppa.

Sunnuntainen ottelu eteni YIlveksen pirteän ja rohkeasti prässäävän pelitavan antaessa lupaavia maalitilanteita helsinkiläisten maalilla. Peli eteni kuitenkin vahvasti puolustavien joukkueiden maalittomana päästä päähän kirmaamisena. YIlveksen maalia vartioinut Emiilia Syvänen sai kuitenkin huhkia vastapäistä maalia vartioineen Tytti-Maria Mikkolan päästessä helpommalla.

Maalinteon aloitti YIlves ajassa 13.21 Ella Lehtosen ollessa jälleen avausmaalin tekijä. Maalinedustalla taitavasti harhautellen Lehtonen sijoitti pallon lopulta maalin takanurkkaan komean yksilösuorituksen päätteeksi. YIlves lisäsi johtoaan Mia Pajusen lauottua vapaapotkun kentän keskiviivalta maaliin Mikkolan hieman epäonnistuttua torjunnassaan ajassa 17.47. Tauolle mentiin mukavassa kotijoukkueen johdossa.

Toinen jakso alkoi YIlveksen hallitessa peliä ja tuntui kuin HIFK:lta olisi puhti jäänyt tauolla pukukoppiin. Vieraiden selkärangan katkaisevaa maalia ei kuitenkaan kuulunut. Sen sijaan HIFK onnistui toimittamaan pallon YIlves-puolustajan kautta Syväsen selän taa ajassa 28.33.

Peli alkoi tasaantua ja ajassa 31.58 Anette Korin puski pallon maalin edustalta verkon perukoille tasoittaen pelin. Korinin maalivire toi johtomaalin vieraille ajassa 34.43, jälleen maalin edustalta. Ilmassa leijui jo helsinkiläinen voitontuoksu, kun mentiin viimeistä otteluminuuttia. Katsomossa katkera tunnelma tiivistyi hetki hetkeltä YIlveksen satsatessa kaikkensa viimeisiin hyökkäyksiinsä.

Lopulta Syväsen pitkä avausheitto tavoitti Senni Virenin otsan ja pallo päätyi tarkasti maalin takanurkkaan Mikkolan takana. Ajassa 39.39 katsomossa tunnelma räjähti ja karnevaalihumu rumpuineen pärisytti Virenin tasoitukselle mahtavat suosionosoitukset.

Seurasi 2 x 5 minuutin jatkoerä. Toisessa jatkoerässä ajassa 46.26 iski Korin hattutemppunsa täyteen löydettyään jo kolmannen lähitilanneaukon YIlveksen maalin edustalta. Katsomon eläessä jokaisessa pelitilanteessa mukana, oltiin jälleen etenemässä kohti karvasta kalkkia viimeisellä jatkoerän minuutilla.

Kaikkien YIlveksen kenttäpelaajien panostettua Mikkolan maalin edustan ruuhkaan oli jälleen Syväsen pitkän avausheiton vuoro. Ajassa 49.15 Jenni Häkli survoi pallon haltuunotosta pitseihin ohi Mikkolan ja karnevaalirumpu pärähti jälleen iloisesti.

Koska myös jatkoerä päättyi tasatilanteeseen seurasi voittomaalikilpailu kuuden metrin pisteeltä. YIlveksen laukojina olivat Senni Viren, Sini Sutinen, Heidi Linjamaa ja Rosa-Maria Siren, jotka kaikki ampuivat pallon maaliin. Syvänen torjui yhden HIFK:n laukauksista ja yksi pysähtyi tolppaan.

YIlves siis otti lopulta makean voiton viihdyttävästä välieräottelusta tasaten voitot. Kiihkeä ottelu oli myös tuomareille haasteellinen, mutta hyvällä otteella tuomittu ottelu pysyi viihdyttävänä loppuun asti. Ainakin kahden ottelun viikonvaihde pelataan seuraavaksi Helsingissä Pirkkolan tahmealla parketilla.

Päävalmentaja Vesa Parviainen äimisteli joukkueensa uskomatonta kykyä olla vahva tiukimmassa paikassa.

– Tässä joukkueessa on luonnetta ja se on vahvuustekijä, joka on nähty aiemminkin otteluissamme. Nollista jatkamme välieräsarjaa ja taatusti pari napsua kovempina kuin ennen tätä viikonvaihdetta. Pirkkolan pitäisi sopia meille, koska hyvin siellä olemme ennenkin pelanneet, Parviainen kommentoi.

YIlves pelaa seuraavat välieräottelunsa siis vieraskentällä Helsingissä ensi viikonloppuna. Jos finaaliin menijä ei ole selvillä näiden otteluiden jälkeen, pelataan ratkaiseva peli keskiviikkona Ylöjärvellä.

ANTTI REPONEN

