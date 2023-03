YU tutki ylöjärveläisehdokkaiden vaalikonevastauksia Pirkanmaata koskevissa kysymyksissä – Ehdokkailla selkeitä näkemyseroja

Selvitimme kolmesta eri vaalikoneesta ylöjärveläisten eduskuntavaaliehdokkaiden vastauksia Pirkanmaata koskeviin kysymyksiin. Vastaukset kertoivat selvistä näkemyseroista ehdokkaiden välillä kaikissa kysymyksissä. Poimimme vaalikoneista myös muutaman kommentin kysymyksiin.

Aamulehden vaalikoneen väite: Pirkanmaalaisten kansanedustajien on ajettava ensisijaisesti koko maan, ei oman maakunnan etua eduskunnassa

Jokseenkin eri mieltä: Aki Leppänen (vas.), Matti Särkilampi (kesk.)

Jokseenkin samaa mieltä: Leena Mankkinen (sd.), Erja Pelkonen (ps.), Sami Savio (ps.), Minna Sarvijärvi (kesk.), Timo Halttula (vihr.), Antti Järvensivu (kok.)

Täysin samaa mieltä: Antti Alakotila (liik.), Pasi Järvilehto (liik.), Jarmo Ojanperä (kd.), Jorma Grönlund (kal.)

Sami Savio: ”Maakunnan kansanedustajien on tasapuolisuuden vuoksi kuitenkin nostettava esille myös Pirkanmaan kannalta tärkeitä aiheita.”

Matti Särkilampi: ”Jokaisen tulisi hoitaa suomen etua, mutta samalla myös oman alueensa etua.”

Minna Sarvijärvi: ”Pirkanmaalainen tuntee oman maakunnan asiat parhaiten. On ymmärrettävää, että paikallistuntemus auttaa kansanedustajan tehtävässä. Toisten maakuntien edustajien kanssa on verkostoiduttava ja ajettava koko Suomen parasta.”

Pasi Järvilehto: ”Kansanedustajien tehtävä on kansallinen!”

Aamulehden vaalikoneen väite: Valtion on rahoitettava raitiotien jatkamista Tampereelta naapurikuntiin Ylöjärvelle, Pirkkalaan ja Kangasalle.

Täysin eri mieltä: Pasi Järvilehto (liik.), Erja Pelkonen (ps.), Sami Savio (ps.), Jorma Grönlund (kal.), Matti Särkilampi (kesk.), Minna Sarvijärvi (kesk.)

Ei samaa eikä eri mieltä: Antti Alakotila (liik.)

Jokseenkin samaa mieltä: Jarmo Ojanperä (kd.), Leena Mankkinen (sd.), Aki Leppänen (vas.), Timo Halttula (vihr.), Antti Järvensivu (kok.)

Pasi Järvilehto: ”Ylöjärveltä menee jo yhdet kiskot Tampereelle, miksi tässä taloustilanteessa pitäisi rakentaa uusi raidetie?”

Erja Pelkonen: ”Valtiolla ei ole rahaa näihin tässä taloustilanteessa. Tärkeämpää on laittaa kyseiset summat vaikkapa vanhustenhoidon laadun parantamiseen.”

Timo Halttula: ”Samoilla osuuksilla mitä vastaavissa hankkeissa valtio mukaan on tullut. Seuturatikka on vahva kansallinen intressi. Ratikka on nimenomaan kaupunkikehityshanke ja kaupupunkiseudun kasvuhanke, joka editää koko kansantalouden kasvua.”

Antti Järvensivu: ”Valtio on alusta lähtien ollut tukemassa hanketta, joten olisi kummallista lopettaa hankkeen tukeminen tässä vaiheessa. Raitiotie tulee laajentaa naapurikuntiin, jotta investoinnista saadaan kaikki hyöty irti ja valtion tuki on tärkeää näin suuressa projektissa.”

Aamulehden vaalikoneen väite: Pirkanmaan hyvinvointialueen pitää käyttää myös yksityisiä palveluntarjoajia halunsa ja tarpeensa mukaan.

Täysin eri mieltä: Aki Leppänen (vas.)

Jokseenkin eri mieltä: Antti Alakotila (vas.)

Jokseenkin samaa mieltä: Jarmo Ojanperä (kd.), Matti Särkilampi (kesk.)

Täysin samaa mieltä: Pasi Järvilehto (liik.), Leena Mankkinen (sd.), Erja Pelkonen (ps.), Sami Savio (ps.), Jorma Grönlund (kal.), Minna Sarvijärvi(kesk.), Timo Halttula (vihr.), Antti Järvensivu (kok.)

Aki Leppänen: Sote -palvelut tulisi järjestää aina julkisina palveluina, ilman yksityistämistä.

Antti Alakotila: Silloin kun ei pysty turvaamaan palvelua.

Timo Halttula: HVA:lla pitää olla valtaa käyttää kokonaistaloudelliseti kaikkein järkevimpiä palvelun järjesteämisen tapoja. Palveluntuottajien arviointiin ja valvontaan on kiinnitettävä huomiota.

Erja Pelkonen: Hyvinvointialueen hallituksessa olen nimenomaan painottanut, että yksityisiä palveluntuottajia käytetään silloin, kun se on veronmaksajalle ja asiakkaalle kannattavaa.

Aamulehden vaalikoneen väite: Pirkanmaalle jää sote-uudistuksen jälkeen liian monta kuntaa.

Täysin eri mieltä: Aki Leppänen (vas.), Jorma Grönlund (kal.), Matti Särkilampi (kesk.), Minna Sarvijärvi (kesk.)

Jokseenkin eri mieltä: Sami Savio (ps.)

Ei samaa eikä eri mieltä: Antti Alakotila (liik.), Leena Mankkinen (sd.), Erja Pelkonen (ps.)

Jokseenkin samaa mieltä: Jarmo Ojanperä (kd.), Timo Halttula (vihr.)

Täysin samaa mieltä: Pasi Järvilehto (liik.), Antti Järvensivu (kok.)

Jorma Grönlund: Koko sote pitää purkaa. Ihmisten pitää saada toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut kotikunnassaan.

Minna Sarvijärvi: Aika näyttää, miten tilanne kehittyy. Kunnat tekevät itse ratkaisunsa. Kuntaliitoksia ei tehdä hetken mielijohteesta.

Antti Järvensivu: Kuntien määrää koko Suomessa täytyy vähentää. Kuntien määrä paisuttaa julkisen sektorin kustannuksia. Rahat eivät riitä.

Pasi Järvilehto: Tulevaisuudessa kuntien määrää tullaan pienentämään halusimme sitä tai emme. Myös sote alueet tulevat vähenemään.

Ylen vaalikoneen väite: Pirkanmaalle pitää rakentaa merkittävästi lisää tuulivoimaa.

Täysin eri mieltä: Antti Alakotila (liik.)

Jokseenkin eri mieltä: Erja Pelkonen (ps.), Jaana Peurala (liik.), Jorma Grönlund (kal.), Sami Savio (ps.)

Jokseenkin samaa mieltä: Antti Järvensivu (kok.), Pasi Järvilehto (liik.), Minna Sarvijärvi (kesk.), Aki Leppänen (vas.)

Täysin samaa mieltä: Leena Mankkinen (sd.), Timo Halttula (vihr.)

Antti Alakotila: Ei ole kestävä energiamuoto

Erja Pelkonen: Kannatan vetyenergian kehittämistä ja ydinvoimaa. Tuulivoima häiritsee usein metsän eläimiä ja ihmisiä.

Timo Halttula: Runsas tuulivoima varmistaa vetyenergian tuotannon tulevaisuuden.

Leena Mankkinen: Tuulivoiman lisäksi muuta päästötöntä energiantuotantoa on kehitettävä. Sähköntuotannon perustana tuuli-, vesi- ja ydinvoima.

Ylen vaalikoneen väite: Helsingin ja Tampereen välinen matka pitää pystyä kulkemaan junalla tunnissa.

Täysin eri mieltä: Järvilehto, Sarvijärvi, Halttula, Grönlund, Savio

Jokseenkin eri mieltä: Järvensivu, Mankkinen, Pelkonen, Peurala, Alakotila

Jokseenkin samaa mieltä: Leppänen,

Pasi Järvilehto: Oma kysymykseni tässä kohtaa on, mitä tällä todellisuudessa saavutetaan? Useat eri selvitykset eivät todellakaan puhu tämän puolesta, vaan juuri tätä nimenomaista asiaa vastaan.

Sami Savio: Uuden ratayhteyden rakentaminen tulisi liian kalliiksi saavutettavaan hyötyyn nähden. Järkevämpää ja taloudellisempaa on kehittää nykyistä ratayhteyttä.

Antti Järvensivu: Tunnin juna Tampereen ja Helsingin välillä maksaisi 1,5 miljardia enemmän kuin vaihtoehto, jonka ideana on kehittää nykyistä päärataa. Se laskisi junayhteyden pituuden Tampere-Helsinki välille noin 1h 20 minuuttiin.

Aki Leppänen: Päärataamme tulee kehittää ja parantaa merkittävästi, uutta ratalinjaa emme tarvitse. Aikamääreiden lisäksi pitäisi puhua myös toimintavarmuudesta sekä jatkoyhteyksistä.

Iltalehden vaalikoneen väite: Tampere-Pirkkalan lentokentällä kotimaan lentoyhteyksiä pitää lisätä.

Täysin eri mieltä: Aki Leppänen (vas.)

Eri mieltä: Antti Järvensivu (kok.), Jaana Peurala (liik.)

Neutraali: Timo Halttula (vihr.), Jorma Grönlund (kal.)

Samaa mieltä: Sami Savio (ps.), Matti Särkilampi (kesk.)

Täysin samaa mieltä: Leena Mankkinen (sd.), Erja Pelkonen (ps.), Pasi Järvilehto (liik.), Antti Alakotila (liik.)

Aki Leppänen: Emme oikeasti tarvitse pientä sivukenttää kiven heiton päässä maamme pääkentästä.

Timo Halttula: Lentoyhteyksien markkinaehtoisuuteen pitää kiinnittää huomiota. Tampereelta on hyvät junayhteydet Helsinki-Vantaalle.

Antti Alakotila: Tuo Pirkanmaalle mahdollisuuksia lisää.

Erja Pelkonen: Markkinaehtoisesti lentoja olisi mukava saada lisää, mutta ei epäterveellä tukemisella.