Miksi kaikille ei myönnetä lainaa? 6 tärkeintä syytä

Lainan saamiseen vaikuttavat monet tekijät ja joillekin kielteinen lainapäätös voi tulla yllätyksenä. Yleisen korkotason noustua merkittävästi viimeisen vuoden aikana, ovat lainan saamisen edellytykset ja lainaehdot tiukentuneet huomattavasti.

Lainaa ei kuitenkaan ole mahdotonta saada, vaikka kenenkään ei enää tule ottaa suuria lainasummia ja matalia korkoja itsestäänselvyytenä.

Kielteistä lainapäätöstä ei kannata säikähtää, vaan siitä voi ottaa opiksi. On hyvä käydä läpi keskeisiä syitä, joiden vuoksi lainaa ei yleensä myönnetä. Huomioimalla nämä näkökulmat voi olla mahdollista saada seuraavaan lainahakemukseen myönteinen päätös.

1. Luottoluokitus ei ole riittävä

Pankki tai muu rahoitusyhtiö arvioi aina asiakkaansa luottoluokituksen lainahakemuksen

yhteydessä. Siihen vaikuttavat asiakkaan koko elämäntilanne, kuten maksuhäiriömerkinnät, mahdolliset aiemmat velat, koulutus, nykyinen työpaikka sekä tietysti tulotaso. Lainahakemukseen tarvitaan monia eri tietoja, jotta lainanantaja voi arvioida lainan myöntämisestä aiheutuva riskin ja päättää onko lainaa mahdollista myöntää.

Jos taustalla on esimerkiksi lukuisia maksuhäiriömerkintöjä tai työttömyysjaksoja, voivat nämä tekijät vaikuttaa lainapäätökseen kielteisesti. Näistä asioista kannattaa olla hyvin avoin lainaa hakiessaan ja tiedostaa se, että erityisesti maksuhäiriömerkinnät ovat varoittava merkki pankeille.

2. Lainoja ei ole kilpailutettu tarpeeksi

Monet lainanhakijat yrittävät hakea lainaa vain parilta eri lainantarjoajalta ja pettyvät saadessaan kielteisen vastauksen. Laina kannattaa kuitenkin kilpailuttaa monessa eri paikassa, koska lainanantajat laskevat riskinsä eri tavoilla ja vaikka yksi taho ei myönnä lainaa, se ei tarkoita, etteikö jokin muu luotonantaja tekisi niin.

Lainojen kilpailuttaminen on ensiarvoisen tärkeää varsinkin silloin, jos tulot eivät ole suuret tai maksuhäiriömerkintöjä on omassa historiassa yksi tai useampi. Tällöin lainaehdot saattavat olla huonot reflektoiden pankin ottamaa riskiä lainaa myöntäessä. Toiset pankin kuitenkin suhtautuvat riskiin varovaisemmin kuin toiset, joten lainoja kannattaa ehdottomasti vertailla.

3. Lainan hakeminen yksin

Kun lainaa hakee yksin, on suuren lainan saaminen aina epätodennäköisempää. Kun hakijoita on kaksi, on yleistä, että lainan vakuutena on enemmän omaisuutta ja lainan takaisinmaksu on turvatumpaa.

Kahden ihmisen tulojen yhteenlaskettu summa on myös luonnollisesti suurempi kuin henkilöllä, joka on hakemassa lainaa yksin. Varsinkin korkojen noustessa ja inflaation syödessä ostovoimaa, jää pienistä tuloista yhä vähemmän rahaa käteen lainanmaksua varten.

4. Ikä voi olla este

Lainapäätöksissä on hyvin tarkkoja ehtoja ikään liittyen. Esimerkiksi alle 18-vuotiaille ei myönnetä suuria lainoja ollenkaan.

Paitsi että alaikäisyys voi olla este, on lainoilla myös yläikärajoja. Vaikka toisaalta eläkeläisten voi olla helppo saada lainaa säännöllisten eläketulojen vuoksi, voi korkea ikä olla lainanantajalle myös suuri riski eivätkä ne välttämättä saa rahojaan takaisin.

Pankit toimivat tilastojen mukaan ja esimerkiksi keskimääräiset eliniät määrittelevät sitä, kuinka iäkkäälle ihmiselle myönnetään isoja lainoja.

5. Kielteinen päätös voi joskus olla taktikointia

Vaikka sitä ei tule usein ajatelleeksi, voivat pankit tehdä keskenään yhteistyötä. Joillakin lainantarjoajilla voi myös olla samoja omistajia takanaan. Joskus lainantarjoajat saattavat taktikoida antamalla ensin tarkoituksella kielteisiä lainapäätöksiä.

Tämän jälkeen asiakas saattaa ohjautua toiseen yhtiöön asiakkaaksi, jolloin lainaa saatetaan tarjota huonommilla lainaehdoilla. Kannattaa siis hakea välillä lainaa jopa useamman kerran ja kokeilla, muuttuvatko lainaehdot.

6. Lainaa haetaan liikaa tuloihin nähden

On tosiasia, ettei suurta lainaa saa pienillä tuloilla. Lainasumman kanssa täytyy siis olla realistinen hakemusta tehdessään.

Jos lainahakemuksiin tulee jatkuvasti kielteisiä päätöksiä, kannattaa vain sinnikkäästi jatkaa säästämistä ja nykyisten lainojen lyhentämistä. Esimerkiksi yhdistelylainaa on helpompi saada, kun yhdistettävä lainakokonaisuus on hieman pienempi.

Joskus ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hakea pienempää lainaa, vaikka sillä ei saavuttaisi haluamiaan asioita. Kun tilanne on sellainen, ettei voi saada haluamaansa lainaa, kannattaa joustaa ja suhteuttaa lainapyyntöä omaan taloudelliseen tilanteeseen.

Ensimmäisestä kielteisestä lainapäätöksestä ei kannata lannistua

Kielteiselle lainapäätökselle voi olla monia syitä.

Jokainen lainantarjoaja arvioi potentiaalisten asiakkaidensa hakemukset tapauskohtaisesti, vaikka nykyään prosessia nopeuttaa se, että lainahakemuksen voi täyttää huolellisesti netissä. Lainanvertailupalvelut ja pankkien verkkosivut tarjoavat sähköisiä palveluita, joiden avulla lainatarjouksen voi saada hyvinkin nopeasti.

Lainan hakemisessa kannattaa aina olla toiveikas, mutta realistinen. Sen ottaminen yksin voi olla monesti riskialttiimpaa kuin yhdessä kumppanin tai muun läheisen ihmisen kanssa.

Myös parannukset työtilanteen, palkan tai vaikkapa aikaisempien velkojen suhteen voivat auttaa saamaan lainan, vaikka olisi aiemmin saanut kielteisen päätöksen.

Lainan saaminen on pitkälti matematiikkaa sekä tilastoja. Pankin kannalta huomioitavat riskitekijät kuten ikä, tulotaso ja koulutustausta käydään tarkkaan läpi ja suhteutetaan jokaisen asiakkaan kokonaistilanteeseen.

Ei kuitenkaan kannata koskaan luovuttaa, vaikka saisikin kielteisen lainapäätöksen, sillä hakemalla lainoja useammalta rahoitusyhtiöltä hakijaa voi onnistaa.