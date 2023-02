Missä hiihdetään talvilomaviikolla? Tuleeko Keijärvelle latu?

Lukijamme otti yhteyttä ja ihmetteli, miksi kaupunki ei ole tehnyt Keijärven jäälle latua, nyt kun talvilomakin lähestyy? Otimme asiasta selvää kaupungin työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpäältä.

Tanhuanpään mukaan jäätilanne Keijärvellä on heikko ja talvilomaviikolle on sääennusteen mukaan luvassa jopa viisi astetta plussaa. Järvilatu on tehty niinä talvina, kun olosuhteet ovat olleet sille suotuisat.