3 eri tapaa rahoittaa remontti

Kuva: Pexels.com

Remontti on välillä aivan ihana asia, jossa asukkaat tai yritykset saavat toteuttaa omia unelmiaan. Joskus kuitenkin tilanne on valitettavasti päinvastainen, kun kotitaloon ilmaantuu odottamaton vesivahinko tai lastenhuoneen seinät pilataan tussilla.

Oli tilanne sitten mikä tahansa, on erilaisia rahoitustapoja hyvä punnita remonttia pohtiessa. Aina oma pesämuna ei nimittäin riitä remontin aiheuttamiin kustannuksiin.

Käydään siis läpi kolme ehkä yleisintä tapaa rahoittaa omaa remonttia, joista jokainen löytää varmasti itselleen sen parhaiten sopivan.

Remontin rahoitus vakuudettomalla lainalla

Vakuudettomat remonttilainat ovat yhä suositumpi tapa ottaa lainaa remonttia varten. Varsinkin pienemmissä pintaremontissa on tämä lainatyyppi helppo tapa saada parin tonnin laina maaleja ja muuta välineistöä varten.

Kilpailuttaminen tässä lainatyypissä on todella tärkeää, sillä lainojen korot voivat vaihdella paljon lainantarjoajien välillä. Muista myös aina tuijottaa todellista vuosikorkoa, joka sisältää kaikki mahdolliset “piilokulut”.

Voit saada kymmenittäin eri lainatarjouksia yhdellä hakemuksella vakuudetonta lainaa anoessa. Toisin kuin eri pankkeihin lainahakemuksia pitää tehdä useita erilaisia ja käydä paikan päällä ehkä lainaneuvotteuissa. Paras remonttilaina on vertailtavissa helposti netissä.

Vakuudeton remonttilaina:

Nopea lainanhakuprosessi

Mihin tahansa käyttötarkoitukseen remontin aikana

Edullisimman koron löytää lainoja vertailemalla

Tyyriimpi verrattuna vakuudelliseen lainaan

Kilpailutus erittäin tärkeää

Remontin rahoitus luottokorttia viilaamalla

Remonttia varten otettavia lainoja on erilaisia ja monella suomalaisella on arkikäytössään luottokortti, mikä tarjoaa maksuihin joustavuutta. Jos luottokortin maksuja maksetaan pois varsinkin korottomalla maksuajalla, voi budjetissa päästä verraten halvemmalla.

Jos suurissa osissa pois maksaminen tai lyhyt maksuaika eivät kuitenkaan ole vaihtoehto, voi pienissä erissä oleva pitkän ajan välillä maksettava luottokorttivelka kasvattaa korkoja todella suuriksi.

Luottokorttien vuosikorot vaihtelevat eri luottokorttien välillä, jonka vuoksi niitä kannattaa ehdottomasti vertailla eri pankkien välillä. Osalla luottokorteista on kiinteitä kuluja luottolaskujen lisäksi ja osa niistä taas tarjoaa matalampia korkoja, kuin toiset.

Korottomat maksuajat ovat myös erilaisia. Tässä muutama esimerkki:

S-pankki Visa: 30 päivää

Säästöpankki Visa Credit: 30 päivää

OP Visa: 35 päivää

Danske Bank Mastercard Gold: 43 päivää

Remonttilaina luottokortilla:

Helpottaa verkosta tarvikkeiden tilaamista, koska tekee siitä turvallista

Pienempien ostosten osto kätevää

Luottokortissa vain rajallinen määrä nostettavaa rahaa

Pidemmän aikavälin takaisinmaksuaika kallista

Remontin rahoitus vakuudellisella lainalla

Vakuudellinen remonttilaina on melko yleinen vaihtoehto, jos aikaa pystyy käyttämään lainaehtojen vertailuun ja ehkä pankkien kanssa palaveeraamiseen. Lainoja haetaan pankin omilta sivuilta tai varaamalla pankkiin suoraan lainaneuvotteluajan.

Jos vanhaa velkaa on tietyistä pankeista jo omalla tunnolla, haetaan lainaa yleensä näistä samoista pankeista. Jotkut kuitenkin uskaltavat myös lähteä merta edemmän kalaan ja kokeilla itselle ei-niin-tuttuja pankkeja.

Varsinkin jos remonttirahan tarve on suurempi, on vakuudellinen laina hyvä vaihtoehto kokonaiskorkojensa ja kulujensa puolesta. Vertailu on kuitenkin tässäkin vaihtoehdossa tärkeää.

Mitä ovat vakuudet?

Vakuudeksi lasketaan esimerkiksi:

Remontoitava asunto

Kesämökki

Arvopaperit

Vene

Jos lainaa ei saa maksettua sovitusti takaisin, voi pankki periä vakuuksia itselleen takaisin. Näin se takaa saavansa lainaamansa rahat varmasti takaisin.

Vakuudellinen laina:

Käyttötarkoitusta ei ole rajattu, joten summan voi käyttää siihen, mihin on tarvetta

Monesti edullisin vaihtoehto varsinkin isossa remontissa

Vakuudet ovat aina riski, sillä ne voidaan huonossa tapauksessa menettää

Lainanhakuprosessi on kaikkein pisin ja voi viedä aikaa

Remontti voi olla hyvä sijoitus

Remontin avulla jo omistetun kiinteistön arvoa voidaan nostaa, joten se saattaa monessa tapauksessa maksaa itsensä takaisin. Jos remontin taas sijoittaa yritykseen, on sekin monesti kannattava päätös.

Joskus remonttilainaa joudutaan ottamaan ikäviin tapahtumiin, kuten vesivahinkoihin. Prosessit voivat olla pitkiä ja kivisiä. Oli tarkoitus sitten mikä vain, punnitse ja arvioi omaan tilanteeseen sopiva remonttirahoitus.