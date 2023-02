Katto kerralla kuntoon

Kattoremontteihin ja ulkoverhouksiin erikoistunut ylöjärveläinen Parke Rakenne laajentaa palvelutarjontaansa laadukkaiden ulkoverhousten ja kattoremonttien lisäksi ränni- ja kattoturvatuotteisiin. Ränni- ja kattoturvatuotteitä teemme myös uudisrakennuksiin!

Yrittäjä Johannes Kellosaaren mukaan tuotevalikoiman lisääminen oli luontevaa: nyt asiakas voi tilata kaikki kattotuotteet ja asennukset helposti yhdestä osoitteesta.

Myös kaikki asennukset hoituvat kerralla ja niistä vastaavat yrityksen omat asentajat. Uudesta ränni- ja kattoturvapuolesta ottaa vastuun Atte Permikangas, joka on toiminut yrittäjänä erikoistuen kattojen pinnoitukseen.

Ränni- ja kattoturvatuotteet voidaan asentaa niin remontti- kuin uudiskohteisiin. Uudiskohteiden katot toimitetaan tavallisesti sääsuojattuna, mutta ilman sadevesijärjestelmää ja turvatuotteita.

Etenkin iäkkäämmistä rakennuksista rännit ja kattoturvajärjestelmät saattavat puuttua. Niillä on tärkeä tehtävä sekä rakennuksen että sen asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

– Sadevesijärjestelmän avulla sadevesi ja sulamisvedet ohjataan hallitusti yhteen kohtaan ja siitä kauemmaksi rakennuksen perustuksista, Kellosaari kertoo.

Näin perustukset eivät kastu ja säästytään ikäviltä kosteusvaurioilta.

Kattoturvatuotteisiin kuuluvat lumiesteet, tikkaat ja kattosillat. Lumiesteet tuovat asukkaille turvallista asumista, kun lumet eivät valu katolta yllättäen päälle. Tikkaat ja kattosillat puolestaan takaavat nuohoojille ja muita huoltotöitä tekeville turvallisen kulun katolla aina savupiipulle asti.

– Ikääntyneissä rakennuksissa katolle saattavat johtaa pelkät seinätikkaat tai katolle noustaan rakennustikkaita myöten. Lapetikkaat ja kattosilta takaavat turvallisen etenemisen katolla.

Rännien asentamista varten Parke Rakenne on hankkinut kourukoneen, joka on asennettu kiinteästi yrityksen juuri katukuvaan ilmestyneeseen kuorma-autoon.

– Kourukoneessa on 125 metriä peltirullaa, mistä pystytään ajamaan täyspitkät ja määrämittaiset kourut suoraan työmaan pihaan, Kellosaari kertoo.

Näin kouruista saadaan saumattomasti tarvittavan pitkiä, eikä niitä tarvitse tehdä pätkistä tai varastotavarasta. Saumakohdat voivat alkaa tiputella ja vuotaa, mikä lisää kosteusvaurioiden riskiä rakennuksille.

Kourukone muokkaa suoran peltirullan puolipyöreään muotoon kätevästi suoraan paikan päällä. Tämän jälkeen kourun ulkopuolelle asennetaan kannakkeet, jonka jälkeen se on valmis asennettavaksi kattoon.

– Tavarantoimittajien tuotekehittäjät ovat tehneet tarkkaa suunnittelua. Etureunassa on jäykistetyt kanttaukset. Ilma profilointiahan pelti on lerppu, Permikangas sanoo.

Puolipyöreän muotonsa ja ulkopuolisten kannakkeidensa ansiosta kouru on helppo puhdistaa.

Ränni- ja kattoturva-asennuksessa voidaan huomioida esimerkiksi kymmenen vuoden päässä häämöttävä kattoremontti. Ränneihin jätetään remonttivara, jolloin uusitut rännit ovat edelleen käyttökelpoiset, kun kattoremontti on ajankohtainen.

– Katto voi olla pitävä ja kunnossa, mutta siellä voi silti olla puutteita, esimerkiksi rännit voivat alkaa vuotaa ja kattoturvatuotteet saattavat olla puutteellisia. Silloin kannattaa tehdä ränni- ja kattoturvaremontti, toteaa Permikangas.

–Ränni- ja kattoturvatuotteissa käytämme alan parhaita tuotteita, kotimaisen Piristeelin Pisko-tuoteperheestä, Permikangas kertoo.

Rännien ja kattoturvatuotteiden asennustakuu on 5 vuotta, maalipinnoitteilla on 15 vuoden takuu ja tekninen takuu on 50 vuotta.

Kattoremontissa asennustakuu on 10 vuotta, materiaaleilla on 25 vuoden maalipinnan takuu ja 50 vuoden tekninen takuu.

ALAN VANKKA AMMATTITAITO

Parke Rakenteella on kymmenen vuoden vankka kokemus kattoremonteista. Ylöjärven lähialueilla ja Pirkanmaalla toimiva yritys toteuttaa remontit niin tiili-, huopa- kuin peltikattoihin.

– Teemme vuodessa noin 90 kattoremonttia. Näistä pieni osa on uuden katon asennuksia, Kellosaari kertoo.

Parke Rakenteen asiakkaat ovat tottuneet siihen, että yrittäjä itse vastaa puhelimeen, sopii työmaat ja on myös työmaalla. Permikankaalle voi puolestaan soittaa ränni- ja kattoturva-asioissa.

– Meihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Teemme paikan päällä ilmaisen arvion katolle ja tarjouksen siitä, Kellosaari toteaa.

– Edetään rauhassa ja mietitään yhdessä. Se on tosi tärkeä arvo meille. Olemme valmiita myymään, kun meiltä halutaan ostaa, hän korostaa.

Kattoremontin suhteen kannattaa olla riittävän ajoissa liikkeellä. Tällöin säästyy tuhansia euroja.

– Ei kannata odottaa isoja ongelmia.

Kattoremontit

Johannes Kellosaari, p. 040 192 5775, johannes@parke.fi

Ränniremontit ja kattoturvatuotteet

Atte Permikangas, p. 040 124 1741, atte@parke.fi