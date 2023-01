Mietityttääkö lainan hakeminen? Näin minimoit lainanottamisen riskit

Lainan ottoon on aina syytä suhtautua sopivalla vakavuudella. Harkintaa ja fiksuja valintoja tekemällä liiallista riskinottoa on kuitenkin mahdollista hallita.

Lopeta haaveilu ja rajaa tarpeesi

Lainaa ei koskaan tulisi ottaa heppoisin perustein. Aivan kaikkiin impulsseihin ei voi ryhtyä lainarahan turvin, tai voi, mutta se ei ole missään mielessä järkevää. Joten ennen varsinaista lainahakemuksen täyttöä, on hyvä selvittää itselle, millainen tarve lainalle todellisuudessa on. Onko tarve akuutti ja ehkä terveyteesi perustuva, vai tuoko se kenties sellaista lisäarvoa, joka on joko taloudellisesti tai muuten tulevaisuuden kannalta hyödyksi?

Laina-ajatuksista voi olla hyvä keskustella myös jonkun lähipiirissä olevan luottohenkilön kanssa. Yleensä ulkopuolinen taho tuo ajatuksiin perspektiiviä, joka laajentaa omaakin katsontakantaa. Voi myös olla, että läheiselläsi on kokemusta lainanotosta, joten hän voi toimia hyvänä kokemusasiantuntijana. Muista kuitenkin, että lainanotto on henkilökohtainen tapahtuma ja loppujen lopuksi kukaan muu ei ole vastuussa taloudellisista päätöksistäsi kuin sinä itse.

Tärkein seikka laina-asioissa on, että se tulisi olla niin sanotusti kertaluonteista, eli jatkuvaan rahantarpeeseen se ei ole ratkaisu. Helposti hankittu, ylimääräinen raha antaa helposti myös ajatuksille sysäyksen liialliseen liihotteluun. Älä siis haksahda ajattelemaan, mitä kaikkea muuta lainalla voisi maksaa varsinaisen kohteen lisäksi, vaan rajaa summa tiukasti tarpeen ympärille.

Tarkastele taloustilannettasi realistisesti

Käy läpi aiempi tulo- ja menohistoriasi. Miten olet selvinnyt laskujen maksusta tähän saakka ja onko varasi olleet tasaisesti riittävät? Onko rahaa jäänyt kenties hieman ylikin pakollisten menojen jälkeen? Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että lainojen kuukausierä ei saisi olla yli neljännestä nettotuloistasi, tällöin vältät parhaiten maksuvaikeudet.

Jos taloudestasi löytyy kumppani, miten olette hoitaneet talouttanne yhdessä? Jos taloutenne perustuu yhteiseen tiliin ja olette tottuneet hoitamaan raha-asianne joustavasti yhdessä, voisiko kumppani hakea lainaa kanssasi yhdessä? Yhteinen laina on aina paremmin hallittavissa ja itse asiassa se tulee jo lähtökohtaisemmin edullisemmaksi, sillä yleensä korkokulut laskevat, kun maksajia on kaksi.

Jos rahansaamisella ei ole hengenhätää (sillä joskus näinkin voi olla), käy vielä läpi muita vaihtoehtoja. Löytyisikö lähipiiristäsi kenties taloudellisesti vakaa henkilö, joka voisi jeesata pienemmällä summalla. Henkilöiden välinen laina on myös lainvoimainen, kun siitä on tehty yhteinen allekirjoitettu sopimus. Kattaessasi osan kuluista henkilölainalla, varsinaista lainaa ei tarvitse ottaa niin paljoa ja ylimääräiset lainanhoitokulut vähenevät. Olettaen tietenkin, että henkilölainasta et joudu maksamaan ylimääräistä.

Vedä riskit minimiin ja vertaile lainatarjouksia laajalla otannalla

Taloudelliset riskit vältät todennäköisimmin sillä, että varmistat itsellesi markkinoiden edullisimman lainan. Joten kun ole käynyt läpi henkilökohtaiset pohdinnat ja hahmottanut, millainen lainasumma on tilanteessa järkevä, on aika siirtyä tarkastelemaan lainanmyöntäjiä. Koska harva haluaa tai edes pystyy kuluttamaan aikaansa netin äärellä hakemuksia laatien, kaikista yksinkertaisimmin pääset lainatarjouksiin käsiksi niille erikseen suunniteltujen välityssivustojen kautta. Nämä välityssivustot vertailevat pääosin vakuudettomia lainoja eli niin sanottuja pikalainoja tai kulutusluottoja.

Lainanvälityssivustoja on netissä useita ja ne esiintyy hieman erilaisin nimikkein. ”Lainanvertailu” tai ”lainankilpailutus” on yleisimmät termit, joilla päteviä lainanvälittäjiä löytyy. Nämä sivut ovat luotettavia ja niissä esiintyvät pankit ovat erikoistuneet palvelemaan lainanhakijaa kaikissa lainanoton vaiheissa. Yhdellä välityssivustolla on yleensä 20–30 lainapankkia edustettuna, joten voit olla varma, että saat niiden kautta hyvän kattauksen tarjouksia. Hakemuksen täyttäminen luonnistuu helposti ja sen tekemiseen menee vain muutama minuutti, kun olet selvittänyt artikkelin aiemmat kohdat perusteellisesti. Vakuudettomia lainoja välittäviä sivustoja voit vertailla kätevästi BonusPanda -sivustolla: https://bonuspanda.com/fi/.

Tarjousten kilahdellessa sähköpostiin, isoin virhe, jonka voit tehdä, on lähteä tekemään hätiköityjä päätöksiä. Malta siis käydä jokainen tarjous huolella läpi ja lue kaikista varteenotettavimmat vaihtoehdot vielä kertaalleen läpi. Pääasia on, että mikään tarjouksessa esitetty kohta ei jätä ilmaan kysymysmerkkejä. Jos jotain epäselvää on, älä epäröi kääntyä lainantarjoajan puoleen. Kuten sanottu, he ovat saatavilla sinua varten ja varmistavat, että pääset itsellesi parhaaseen ratkaisuun. Yksikään laina ei astu voimaan ennen kuin olet allekirjoittanut sopimuksen, joten vertailuprosessi on itsessään täysin riskitön.