70 vuotta täyttävän Risto Käkelän uusin innovaatio: Oma hakelämpölaitos lämmittämään 7 hehtaarin hallitilat

Kansainvälisesti menestyvässä pienkuormaajia valmistavassa Avant Tecno Oy:ssä ovat vallalla opit, jotka yhtiön perustaja, hallituksen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Risto Käkelä omaksui jo pikkupoikana kurikkalaiselta maanviljelijäisältään. – Hän oli varmasti ajassaan poikkeuksellinen isäntä. Erkki-isäni näet pui maatilan asioita minun ja pikkuveljeni Raimon kanssa, eli hän piti meidät ajantasalla muun muassa tilan tuotannosta ja rahavirroista. 1950-luvulla sonnit myytiin lihoiksi tyypillisesti 80-kiloisina, mutta isäni viritti keskustelun, jospa häränalut kasvatettaisiinkin 120-kiloisiksi, jolloin niistä nettoaisi kovemman hinnan. Olen noudattanut Avant Tecnossa samaa linjaa: pitää uskaltaa satsata.

Keskiviikkona Avant Tecno Oy:n perustaja ja rakentaja, teollisuusneuvos Risto Käkelä täyttää 70 vuotta.

– Ihmisen elämä on loppujen lopuksi aika lyhyt. En jää makuulleni odottamaan aikani päättymistä. En koe olevani eläkkeellä, sillä hallituksen puheenjohtajana mietin koko ajan, millaisia askeleita otamme yrityksessämme tulevaisuudessa.

– Teimme Avant Tecno Oy:ssä runsas vuosi sitten sukupolvenvaihdoksen. Jani-pojastani tuli toimitusjohtaja. Viime tilivuoden tunnusluvut kertovat onnistuneista ratkaisuista, sillä ne ovat historiallisen korkeat. Pienkuormaajatehdas on varttunut kolmessa vuosikymmenessä puolitoista miljoonaa euroa vaihtavasta yrityksestä 255 miljoonan euron yrityskokonaisuudeksi. Liikevoittoa kertyi viime tilikaudella peräti 36 miljoonaa euroa. Tulos per työntekijä on moninkertainen alan tyypillisiin lukuihin verrattuna. Yhtiöllä on kykyä investoida tulevaisuuteen.

Käkelä osoittaa kiitoksensa kaikille konsernin 373 työntekijälle. Nykyinen vuosituotanto on 6 000 konetta. Hyvällä yhteishengellä ja vahvalla osaamisella tuotannon kasvattaminen onnistuu edelleen.

– Ratkaisevaa on, että jokainen avanttecnolainen tavoittelee yhdessä sovittua päämäärää ja ihmisten nenä osoittaa samaan suuntaan. Kun liikun potkupyörällä tuotantolinjalla, silmiäni hivelee miten esimiehet ja työnjohtajat huolehtivat, että asentajilla ja kokoajilla on riittävästi osia. Tällainen konkretisoi aidon tiimityöskentelyn kulttuurin ja työntekijöiden vastuullisuuden.

Käkelä muistuttaa, että korkeatasoisesta työstä on maksettava tulosten mukainen palkka ajallaan.

– Kokemuksestani tiedän, että yrityksen johdon on tunnettava henkilökunta. Työntekijät ovat olleet kautta vuosikymmenien kavereitani, tunnen heidät. Jokaisella on mahdollisuus olla sparraajana. Tällaisia keskusteluja arvostan suuresti. Arjen kanssakäymisessä, kuten kössiä pelatessa, monet asiat jalostuvat huomaamatta.

Käkelä pitää suuressa kunniassa kaveripohjaista arkea. Sen ansiosta Avant Tecno Oy:ssä vallitsee avoin ja vahva me-henki.

”Haasteisiin vastataan oikea-aikaisesti”

Avant Tecno Oy ripeä kipuaminen pien- eli monitoimikuormaajien sarjassa USA:n markkinoiden ykköseksi perustuu ajassa elämiseen ja tulevaisuuden trendien etuaikaiseen tunnistamiseen.

Risto Käkelä tietää sydämessään, että voimakas vientiin satsaaminen heti yrityksen aloittamisvaiheessa on sen kasvun ja kehityksen tae. Tuotannosta runsaat 90 prosenttia menee vientiin. Ylöjärveläinen vihreä kone on valloittanut jo runsaat 40 maata.

– Esimerkiksi parhaillaan toimintaansa käynnistävä Avant Power -akkutehtaamme on ratkaisevan tärkeä palikka toimintakonseptissamme. Omalla akkutuotannollamme varmistamme ja edistämme täyssähköisten Avantien voittokulun.

Käkelä kertoo, että parhaillaan Avant Tecno investoi mittavaan lämmityshankkeeseen. Yhtiöllä on noin 70 000 neliötä eli seitsemän hehtaaria lämpimiä halleja 21 hehtaarin tontilla.

– Energiapoliittinen tilanne on kannustanut meidät rakentamaan oman hakelämmityslaitoksen. Siihen tulee 3,5 megawatin hakekattila. Parasta on, että hake saadaan omasta takaa. Se tulee Runsaan kartanon sekä Satu-tyttäremme ja hänen Jussi-miehensä maa- ja metsätilalta Juupajoelta.

Käkelä korostaa, että menestyminen edellyttää oikea-aikaista reagoimista. Maailma eli toimintaympäristö muuttuu koko ajan.

Runsaasta on tullut tärkeä paikka

Risto ja Nora Käkelä asuvat Runsaan kartanoa. Siitä on tullut pariskunnalle ja perheelle merkityksellinen paikka.

– Maatilahomma vie oman aikansa. Viihdyn hyvin eri askareissa. Koko alueen kunnossapitäminen on kunnia-asia. Tänä talvena lumityöt ovat tulleet tutuiksi.

Käkelä muistuttaa, että Runsas on kodin lisäksi Avant Tecno -konsernin edustustila ja pien- eli monitoimikuormaajien testaus-, esittely- ja tutustumispaikka.

– Parhaillaan Avantilla järjestellään varsin mittavaa kansainvälistä asiakas- ja sidosryhmätapahtumaa. Siihen osallistuu parisataa vierasta 50 maasta. Osallistujat tutustuvat uusiin tuotteisiimme.

Teollisuusneuvos pitää tapanaan yllättää kartanossa vierailevat. Isäntä kaivaa takkinsa taskusta huuliharpun, jolla hän soittaa koskevasti Finlandian.

”Nautin uuden funtsaamisesta”

70-vuotias teollisuusneuvos viihtyy hyvin Avant Tecno Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Risto Käkelä arvostaa vuoropuhelua ja yhteistyötä toimitusjohtajana olevan Jani-poikansa kanssa.

– Meillä isä-poika-kuvio toimii hyvin. Koen, että meidän yhtiössämme valittu johtamismalli on helppo ja monella tavalla ainoa mahdollinen. Kaiken a ja o on, että voimme käsitellä asioita kriittisestikin.

– Maassamme on monta harmillista esimerkkiä perheyrityksistä, jotka ovat epäonnistuneet ulkopuolisen toimitusjohtajan palkkaamisessa. Epäonnistunut rekrytoiminen syö tuiki tärkeää aikaa.

Käkelä sanoo uppoutuneensa hallituksen puheenjohtajuuteen. Tässä roolissa hän etsii nimenomaan avaimia tulevaisuuteen. Ideoita ja aihioita on pohdittava.

– Strategia on keskeinen paperi. Se, mitä tehdään ja mitä tekemisellä tavoitellaan, on oltava kiveen hakattuna jokaisella työntekijällä kaikilla osastoilla.

– Koko henkilökunnalle on selvitettävä, mitä tehdään ja mitä työntekijöiltä odotetaan. Vihreän pien- eli monitoimikuormaajan tekeminen on kuin viisi- tai kymmenottelu – kaikessa on oltava hyvä ja jossakin vielä parempi.

”Onko tästä pojasta mihinkään?”

Ylö-Tehtaiden tuotekehitys- ja markkinointitehtävissä vuonna 1980 aloittanut nuori diplomi-insinööri Risto Käkelä muistaa kirkkaasti, miten hän päätti tehdä parhaansa ja kokeilla, onko tästä Kurikan pojasta mihinkään.

Käkelä arvostaa suuresti 11 Ylö-Tehdas-vuottaan.

– Olin innoissani. Paiskin töitä yötä päivää. Tahtini ei muodostunut raskaaksi eikä taakakseni.

– Kun perustin Avant Tecno Oy:n vuonna 1991 jotkut ihmiset kuittailivat minulle, että nyt varmasti rupeat tekemään oikeasti töitä. Jätin irvailut omaan arvoonsa. Näin jälkikäteen voin sanoa, että Ylö-Tehtaiden opettamana aloin tehdä töitä fokusoidusti.

Käkelä kuvaa itseään nöyräksi. Mies pitää niin henkilökohtaisia kuin yrityksen saamia huomionosoituksia kiitoksina tehdyistä töistä, mutta ne eivät ole hänen elämäänsä miksikään muuksi muuttaneet.

– Tehdään laadukasta, alansa maailman parasta. Epäonnistumisetkin kuuluvat oikeaan elämään. Virheet on tehty korjattaviksi.

Jos Avant Tecnon kanssa olisi käynyt huonosti sen alkutaipaleella 1990-luvulla, Käkelä on vakuuttunut siitä, että hänellä olisi ollut turvaverkko kotipitäjässä ja perheessä.

– Siellä olisi sitten vasikka teurastettu.

Käkelä arvostaa isosti maanviljelijäveljeänsä. Hän on vastannut kiitettävästi kotimaatilasta sekä Erkki-isän ja Inkeri-äidin jättämästä perinnöstä.

– Minua kiinnostavat kaikki esi-isäni ja -äitini, mutta heistä on vain viime sukupolvista lähtien tietoa. Isän ja äidin suvut ovat olleet Kurikassa ainakin siitä saakka, kun kirkonkirjoja on pidetty.

Sanavalmis teollisuusneuvos paketoikin Avant Tecno Oy:n 30 ensimmäisen vuoden historian viime vuonna ilmestyneeseen teokseen Kohtalaasta yritetähän, mutta priimaakin vain pakkaa tulemahan! – Avant Tecno Oy 1991 -2021.

+++++

Teollisuusneuvos Risto Käkelä täyttää 70 vuotta keskiviikkona 18. tammikuuta. Hän viettää merkkipäiväänsä läheistensä ja ystäviensä kanssa.

MATTI PULKKINEN