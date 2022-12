Näin kierrätät joulun jätteet – Joulukuusen voi jättää biojätepisteelle odottamaan noutoa, joka on nyt maksullinen

Jouluna jätettä kertyy tavallista enemmän. Kokosimme muistilistan, joka neuvoo, mitkä asiat kuuluvat biojätteeseen, mitkä sekajätteeseen tai muoviin. Joulukuusen voi jättää edelleen omalle biojätepisteelle, mutta tänä vuonna noutopalvelu on muuttunut maksulliseksi.

Biojäte:

Biojätteeseen kuuluvat muun muassa ruuantähteet ja joulupöydästä sinne voi viskata myös joulukukat ja paperiset lautasliinat. Myös teepusseille ja kahvin suodatinpusseille oikea osoite on biojäte.

Kinkkurasvan voi myös laittaa biojätteeseen tai kompostiin, mutta rasvan kannattaa antaa jähmettyä. Mikäli kotoasi uupuu biojäte tai kompostori, voi kinkkurasvan kaataa esimerkiksi maitopurkkiin, jossa sen annetaan jähmettyä. Tämän jälkeen purkin voi heittää sekäjätteeseen tai viedä lähimpään Kinkkutempun vastaanottopisteeseen, joka löytyy Ylöjärvellä Elovainion K-Citymarketin kierrätyspisteeltä. Kinkkutemppu tekee rasvasta uusiutuvaa polttoainetta.

Kartonki:

Lahjapakkaukset lajitellaan kartonkiin. Myäs konvehtirasiat ja suklaakalenterit ovat kartonkia. Pakkaukset kannattaa litistää, jotta ne vievät vähemmän tilaa keräysastiassa.

Paperinkeräys:

Muun muassa joulukortit kuuluvat paperinkeräykseen.

Muovinkeräys:

Muoviset elintarvikepakkaukset kuuluvat muovinkeräykseen, samoin konvehtirasioiden ja joululenterien muovikennot.

Sekajäte:

Joululta jääneet kynttilöiden jämät kuuluvat sekajätteeseen. Kynttilöiden muovikuoret kuuluvat myös sekajätteeseen.

Metallinkeräys:

Laita tuikkujen, ulkotulien ja hautakynttilöiden alumiinikuoret metallinkeräykseen. Myös alumiinivuoat ja foliot kuuluvat metallinkeräykseen.

Sähkölaiteet:

Rikkinäiset jouluvalot lajitellaan sähkölaitteisiin.

Joulukuusi noudetaan nykyään maksua vastaan

Pirkanmaan jätehuolto kerää joulukuuset jäteastioiden vierestä alkuvuoden aikana.

Keräys on muuttunut maksulliseksi. Kuuset kerätään lisäjätteen hinnalla, joka on 5,51–8,29 euroa per kuusi.

Kuuset kerätään biojäteastian vierestä, ja kuusi tulee jättää paikalleen viimeistään 13.1.2023. Kuusia kerätään jäteauton kyytiin useassa erässä alkuvuoden aikana. Kuusista tehdään biolaitoksessa Biomyllyssä BIG-biokaasua ja lannoitteita.

Jos kiinteistöllä ei ole biojätteen keräystä, kuusen voi tuoda sekajäteastian vierelle. Sekajätteeseen laitetut kuuset päätyvät Tammervoiman hyötyvoimalaan, jossa niistä tehdään kaukolämpöä ja sähköä.

Joulukuusen voi tuoda maksutta risujen keräyspisteelle Koukkujärven jätekeskukseen Nokialle ja Tarastenjärven jätekeskukseen Tampereelle.