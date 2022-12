Villa Vinon makuraati maistoi ja arvioi: Alkoholittomat Kuohujuomat -tasting

Kilisteltäisiinkö tänä jouluna ja uutena vuotena kuohuvilla, jotka sopivat koko perheelle? Herkullisiin lähellä valmistettuihin tuotteisiin erikoistuneen Villa Vinon valikoimasta löytyvät alkoholittomat kuohujuomat niin arjen kuin juhlan kippistelyhetkiin. Juhlavat pullot ovat myös erinomainen lahja tai tuliainen loppuvuoden juhlahetkiin.

Tällä viikolla Villa Vinon makuraadissa ollaan pikkujoulutunnelmissa, kun maistelijat pääsevät tutustumaan alkoholittomien kuohujen maailmaaan.

– Yhä useampi valitsee ostoskoriinsa alkoholittomia juomia, joiden valikoima myös kasvaa koko ajan. Holittomuus on trendikästä, minkä lisäksi alkoholittomat juomat ovat yleensä tavallista paremman makuisia – ainakin nämä meidän, toteaa Villa Vinon kauppias Kaisa Heino, joka sanoo tarjoilevansa alkoholittomia kuohuja esimerkiksi kylään tuleville, myös lapsille.

Kuohuvaraadissa vaikuttavalle Satu Rajamälle alkoholittomat kuohut ovat myös ennalta tuttuja. Innokas juhlien järjestäjä sanoo, että hienostuneet holittomat kuohujuomat sopivat hienosti niin syntypäiville, ylioppilasjuhliin kuin uuden vuoden vastaanottoon.

– Koko ajan on enempi ihmisiä, jotka eivät juo alkoholia syystä tai toisesta. On ihanaa, että vaihtoehtoja on tarjolla.

Minna Salo iskee silmänsä Villa Vinon kuohuviin ja ihastelee pullojen ulkonäköä. Hän näkee jo itsensä tarjoilemassa niiden sisältöä kuohuviinilaseista tulevana juhlakautena.

– Erittäin kivat pullot. Minäkin ostaisin kyllä jo heti etiketin perusteella, Kirsi Julkunen säestää.

Makuraadin maistettavana on yhteensä neljä erilaista juhlavaa alkoholitonta kuohuvaa: makuina ovat lakka, mansikka-raparperi, jouluinen ja hunaja. Tulevaan juhlakauteen Kaisa Heino suosittelee tietysti jouluisin maustein maustettua Jouluinen-kuohua.

– Se on kylmänä erinomainen aloitteludrinksu. Juoman päämakuina ovat omena ja karpalo, mausteina taas on käytetty kanelia, kaardemummaa ja neilikkaa.

Kuten Villa Vinon glögeissä, myös kuohuvissa on käytetty pelkkiä kotimaisia marjoja. Esimerkiksi maistelijoiden suosikiksi noussut Lakka-kuohuva sisältää 15 prosenttia lakkaa.

Lapin poika Timo Matinlompolo ihastui Lakka-kuohuvaan täyttä päätä.

– Todella hyvänmakuinen kuohuva. Erinomaista kylmänä nautittuna.

Kuohuvat valmistetaan lähituotteena Tampereen Vehmaisissa Poikain Parhaiden tehtaalla Villa Vinon valitsemien makuyhdistelmien perusteella. Etiketit on suunnitellut Tamperelainen Pilkkuraita.

– Osissa pulloja on Mutala-etiketit, joissa näkyy mutalalaisia rakennuksia, kuten Heikkilän vanha pirtti, Vikelän tuulimylly, Tahlon ylämäänkarjaa sekä Mutalan Helmi ja Villa Vino.

Villa Vino palvelee Kauppa-keskus Elossa arkisin klo 10–20 ja viikonloppuisin klo 10–18 jouluun saakka.

Lakka-kuohu (1. sija)

Timo I.: Sanoisin, että oikein suunmukaista. Lakan maku tulee sekä tuoksussa että maussa. Ite tykkään kyllä paljon. 1

Satu: Musta tämä tuoksuu ihanalle. Ei ota henkeen, vaikka on voimakas lakan tuoksu. Lakka tulee hyvin myös maussa. Raikas. 2

Saija: Samanlaista kommenttia kuin edellisillä. Tuoksuu ja maistuu lakka, tuntuu hyvältä kielellä. 1

Minna: Ihana vaihtoehto alkoholillisille juomille. Ei liian makee. Tätä kun laittaa kuoharilasiin, niin olis vielä parempaa. 1

Timo M.: Kuohut on tärkeä nauttia kylmänä. Tulee koti-ikävä, kun olen Lapista kotoisin. Lakka puskee läpi. Hyvänmakuinen ja sopivasti kuohuva. Kyllä tämä menee heti ykköseksi. 1

Kirsi: Sopivan makea mieleeni. Lakka tulee hyvin esiin. Poreilut on myös sopivat. Pullo älyttömän hyvännäköinen. Ostaisin etiketin perusteella. 1

Mansikka-raparperi-kuohu (4. sija)

TimoI.: Kyllä tuoksu juuri siltä, mitä lupaakin. Makumaailma kuitenkin painottuu raparperiin. Tämä väkevämpi kuin edellinen lakka-kuohuva. 2

Satu: Tuli niin maksikkakiisseli mieleen. Semmoinen lämmin läikähdys. Maistuu enempi kuiva raparperi kuin makee mansikka. 4

Saija: Odotin, että tulis enemmän mansikka, mutta tulikin raparperi. Olisin toivonut vähän raikkaampaa. 4

Minna: Tästä tulee kesäfiilis. Lakka sopii jouluun, tää kesään. Tuoksuu mansikka-raparperille. Aika juhlava. 4

TimoM.: Mansikalla alkoi, sitten tuli raparperi. Lakan jälkeen tää ei ollut niin hyvä, olisin tykännyt enempi mansikkaisesta. Oli ehkä vähän turhan kirpeä mun makuun. Tämmöinen pullo pelkällä mansikalla olis mun mieleen. 4

Kirsi: Kun haistoin tätä, tuli mieleen mummola. En jotenkin saanut tästä suurta elämystä. Raparperi puski esiin, kun mansikkaa odotin. 3

Jouluinen-kuohu (3. sija)

TimoI.: Tuoksu on jouluinen mausteitten kautta. Makumaailma vähä turhan jouluinen, oon raikkaamman ystävä. 4

Satu: Hyvin tasapainoinen. Mikään maku ei tullut liikaa läpi. Nimensä mukaisesti kivan jouluinen, voisi olla hyvinkin alkukuoharin korvaaja. 1

Saija: Tämä olisi oman perheen kesken tai pikkujouluihin erilainen kippisteltävä. Menis kivasti enne ruokaa. Kivan mausteikas. Sopi mun suuhun. 3

Minna: Kyllä menis hyvin pikkujoulujen aloitusmaljana alkoholin korvaajana. Mauste jäi viimeiseksi suuhun. 3

TimoM.: Mausteet puskee. 3

Kirsi: Tuoksuu piparilta ja piparimausteilta. Raikas, yllätyin mausta. Sopiva kuohunta. Ostaisin joulun aikaan mutten kesällä. 2

Hunaja-kuohu (2. sija)

TimoI.: Hunaja tulee vastaan selkeästi tuoksussa. Inkivääri tulee jälkimakuna, kun juoman on nauttinut. Vähä turhan makea omaan makuun. 3

Satu: Kivanmakuinen. Tykkäsin. Sitruunaa en saanut, mutta hunaja ja inkivääri tuli esiin. Kiva yhdistelmä. 3

Saija: Maistoin inkiväärin hyvin, kun käytän sitä paljon juomiin. Haistoin flunssajuoman i tästä. Tykkäsin. Tasapainoinen. 2

Minna: Tykkään makuyhdistelmästä, erikoinen kuohu. Kaunis väri ja ihan kiva. Löysin inkiväärin. Ei kuitenkaan mikään wau. 2

TimoM.: Hunaja puskee läpi. Jäin jotain kaipaamaan, ehkä vähä laimea. 2

Kirsi: Kirsi: En ole hunajan ystävä, mutta tää yllätti, sopivat poreilutkin. 4

Mutalan myymälä

Kuruntie 1623

La 10-15, su 12-16

Kauppakeskus Elo

Elotie 1, Ylöjärvi

Ma-pe 10-20, la-su 10-18

Kauppakeskus Veska

Saapastie 2, Pirkkala

Ma-ke 10-17, to-pe 10-18, la 10-16, su 12-16