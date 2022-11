Yrityslaina on helppo hakea verkosta – Vältä kuitenkin nämä virheet

Usein yrityksen täytyy ottaa yrityslainaa, mikäli yritystoiminnan kehittäminen sitä vaatii ja omaa pääomaa ei ole riittävästi. Nykyään myös yrityslaina on helppo hakea verkosta, mutta sitä hakiessa kannattaa muistaa yrityslainan kilpailuttaminen ja lainatarjousten huolellinen vertailu.

Yrityslainavertailu voi tuoda merkittävää säästöä lainan kuluihin, joten muista välttää seuraavat 3 virhettä:

1. Yrityslaina nostetaan ensimmäisestä paikasta joka tulee vastaan

Yleensä yrityslaina haetaan suurempien hankintojen rahoittamista varten. Jos yrityslainaa hakiessa tartutaan ensimmäiseen saatuun lainatarjoukseen, muita vaihtoehtoja sen enempää miettimättä, voi yritys menettää lainan kuluissa jopa tuhansia euroja.

Yrityslaina kannattaa aina kilpailuttaa esimerkiksi maksuttomassa VertaaYrityslainat.fi palvelussa, sillä sen kautta tavoittaa yhdellä hakemuksella useita yrityslainaa myöntäviä palveluita ja näin ollen saa myös useita lainatarjouksia.

2. Yrityslaina haetaan liian lyhyellä maksuajalla

Yrityslainaa hakiessa voi yrityksen tulevaisuuden näkymät olla turhankin optimistiset. Jos yrityslainaa haetaan esimerkiksi jonkin laitehankinnan rahoittamiseen, on ajatuksena varmasti myös se, että hankinnan avulla yritys nopeuttaa ja parantaa omaa tuotantotehokkuuttaan. Jos yritys saadaan laitehankinnan avulla toimimaan tehokkaammin, vaikuttaa se positiivisesti myös yrityksen kassaan.

Jos laitehankinnan hyöty ei kuitenkaan näy välittömästi yrityksen tuloissa, voi liian lyhyt maksuaika aiheuttaa maksuvaikeuksia. Tämän vuoksi yrityslainaan kannattaakin valita hieman pidempi maksuaika, jotta yrityslainan kuukausierän suuruus ei pääse muodostumaan liian suureksi. Ja vaikka aluksi valitseekin hieman pidemmän maksuajan, voi yrityslainan maksaa takaisin myös alkuperäistä maksusuunnitelmaa nopeammin.

3. Muista verrata lainan todellista vuosikorkoa

Aivan kuten kaikissa muissakin lainoissa, myös yrityslainatarjouksissa esitetään yrityslainan nimellinen vuosikorko ja todellinen vuosikorko. Näistä kahdesta tulee kiinnittää huomio yrityslainan todelliseen vuosikorkoon, sillä se kertoo mikä lainatarjouksista on kuluiltaan halvin. Yrityslainan todellisessa vuosikorossa on laskettu yhteen kaikki yrityslainaan kohdistuvat kulut ja lainan korko. Joten, mitä pienempi yrityslainan todellinen vuosikorko on, sitä edullisemmasta lainasta on silloin kyse.

Lainan todellinen vuosikorko ei kuitenkaan saa olla ainut ja tärkein vertailun kohde, vaan myös muut lainaehdot tulee vertailla huolellisesti.

Missä ja miten yrityslainoja voi vertailla?

Nykyään verkossa toimii kymmeniä pankkeja ja muita lainapalveluita, joista voi pyytää maksuttomia lainatarjouksia. Verkossa toimii myös vertailupalveluita kuten TOP10-lainat.fi, joka esittelee heidän palvelun 10 parasta lainaa.

Yrityslainojen puolella tarjonta on pienempää ja kaikkien yrityslainapalveluiden löytäminen voi olla todella työlästä ja aikaa vievää puuhaa. Tähänkin on kuitenkin tullut helpotusta palveluiden, kuten VertaaYrityslainat.fi muodossa. VertaaYrityslainat.fi palvelun kautta tavoittaa yhdellä hakemuksella jopa yli 20 yrityslainaa tarjoavaa palvelua. Tämä helpottaa ja nopeuttaa merkittävästi myös yrityslainatarjousten vertailua.