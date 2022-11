Tästä lukupaketista pääset lukemaan kootusti viikolla ilmestyneitä uutisia.

Kurun Yhtenäiskoulun sisäilmaongelmat ryöpsähtivät syyslukukauden alussa. 1960-luvulla rakennetun koulun henkilökunta ja oppilaat kärsivät moninaisesta oireilusta.

Kurun Yhtenäiskoululle etsitään kuumeisesti väistötiloja – ”Jos yksikin lapsi koulun takia sairastuu, se on mielestäni liikaa”

Ylöjärven kaupunki on jälleen ostamassa yhden kiinteistön omakotitaloineen Teivon raviradan ja Vaasantien välissä sijaitsevalta pientaloalueelta osoitteesta Seritie 4. Mikäli kaupat syntyvät, omistaa kaupunki alueelta jo viisi kiinteistöä.

Kaupunki ostaa jälleen yhden tontin omakotitaloineen arvokkaalta Teivon pientaloalueelta – Ilmakuva näyttää, mitkä kaikki kiinteistöt kaupunki jo omistaa

Karhen koulu on kaupungin omistama eli meidän kaupunkilaisten omistuksessa. Siispä koulusta tulee pitää edelleen huolta. Karhen koulu pitää poistaa purkulistalta, kirjoittaa Taina Väisänen.

Mielipidekirjoitus: Ylöjärveläisarkkitehti: Karhen koulu on hyvässä kunnossa ja korjauskelpoinen – Rakennuksen korjaus voidaan tehdä osissa ja siten, ettei sitä ylikorjata

Ylöjärven kaupunki laatii tiesuunnitelmaa kantatie 65:n eli Vaasantien parantamisesta Pallotien kohdalla. Tavoitteena on suunnitella Pallotien suunnasta uusi valo-ohjattu risteysalue ja tieliittymä Vaasantielle.

Koulutuskeskus Valolle pääsee tulevaisuudessa kääntymään Vaasantieltä – Tiesuunnitelmiin pääsee tutustumaan yleisötilaisuudessa

Esimerkiksi lempääläläiset pääsevät tykkilumiladulle jo tällä viikolla. Ylöjärvellä hiihtokelejä joudutaan kuitenkin vielä odottelemaan, sillä pakkasta ei ole tarpeeksi.

Koska Räikällä päästään hiihtämään? Työmaapäällikön mukaan lumen tykitystä joudutaan vielä odottelemaan

Joulu on vilkasta aikaa pakettitoimituksille. Posti avaa perjantaina 25. marraskuuta vilkkaimman sesongin ajaksi pakettien noutopisteen Kauppakeskus Eloon. Noutopiste on avoinna vuoden loppuun asti.

Posti avaa pakettien väliaikaisen noutopisteen Kauppakeskus Eloon

Ylöjärven Ryhdin hiihtäjä Eevi-Inkeri Tossavainen pääsee tekemään debyyttinsä hiihdon maailmancupissa viikonloppuna Rukalla.

Eevi-Inkeri Tossavainen valittiin edustamaan Suomea maailmancupin superviikonloppuun

Suomessa on runsaat 4 500 toimivaa maitotilaa. Niistä yksi on Mika ja Sirkku Niemisen maatalousyritys Ylöjärven Länsi-Teiskossa. Maamme maitotuotanto on tätä nykyä vajaan 250 000 lypsylehmän varassa.

Kurun Vuoden yrittäjä -palkitut: Rakkaudesta lehmiin ja maaseutuun – luottamuksesta lähiruokaan ja tulevaisuuteen