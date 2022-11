Ylöjärven Uutiset lähettää Rinteen päiväkodista suorana Tanssiva Sammakko -esityksen keskiviikkona kello 10.

Esitys striimataan suorana Ylöjärven kaikille varhaiskasvatusyksiköille. Näytelmä on kuitenkin myös kaikkien muiden katsottavissa.

Tanssiva Sammakko on taiteilija Tero Lehtimetsän esitys. Vuorovaikutteisessa koko perheen esityksessä Tanssiva Sammakko Santeri Loikkanen etsii lahjoja ystävälleen Pekalle, jolla on syntymäpäivä. Santeri Loikkanen etsii lahjoja Laten Lahjatavarakaupassa. Koska Santeri on Tanssiva Sammakko, hän myös tanssii syntymäpäivälahjatansseja.

Lahjojen etsimisen lomassa Santeri Loikkanen tekee hauskoja sketsejä ja puhuu muun muassa liikunnan ja unen merkityksest sekä hyvän mutta herkullisen ruokavalion tärkeydestä. Laten Lahjatavarakaupassa Santeri Loikkanen puhuu lisäksi muutaman sanan myös kulttuurin puolesta.

Esitys kestää 30 minuuttia ja se sopii koko perheelle. Esityksen voi nähdä Ylöjärven Uutisten verkkosivuilla kello 10 alkaen.