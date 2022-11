Tästä lukupaketista pääset lukemaan kootusti viikolla ilmestyneitä uutisia.

Vuosia sitten Suomi-Soffan tunnetuksi tekemä rakennus on herännyt uudelleen henkiin. Elovainiolla sijaitsevan kiinteistön katolle on asennettu 1 400 aurinkopaneelia. Lue mitä mahdollisuuksia Hallitien kiinteistö nyt tarjoaa.

Ali Amirlatifi antoi Hallitien suurkiinteistölle uuden elämän – ”Teen hulluja asioita, enkä ole koskaan asettanut itselleni rajoja”

Kurun Yhtenäiskoulun henkilökunta kehotaa kaupunkia hankkimaan koululaisille ja opettajille väistötilat viipymättä vaikeutuneen sisäilmaoireilun vuoksi. ”Kurun Yhtenäiskoulusta on löydetty runsaasti terveydelle vaarallisia mikrobeja ja lähes kaikki rakenteet on todettu vaurioituneiksi. Rakenteissa on myös asbestia.”

Mielipidekirjoitus: Mikä on Ylöjärven kaupungissa terveyden hinta? Kurun Yhtenäiskoulun lapsille ja henkilökunnalle tulisi taata terve oppimisympäristö

Keskiviikkona vietettiin veropäivää. Tästä jutusta pääset katsomaan, miten isojen yritysten omistajat ja toimihenkilöt tienasivat ja maksoivat veroja viime vuonna.

Muun muassa nämä ylöjärveläiset yrittäjät ja toimihenkilöt tekivät yli puolen miljoonan tulot: Joukossa tuttu kauneusalan yrittäjä ja alumiiniyhtiön toimitusjohtaja

Tässä jutussa kerromme muun muassa noin satatuhatta euroa tienanneiden ylöjärveläisten verotietoja.

Nämä ylöjärveläiset yritysjohtajat tienasivat viime vuonna yli 100 000 euroa

Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjan käyneestä painonnostajalupauksesta Jutta Selinistä on varttunut menestyvä saliyrittäjä. Ylöjärven Yrittäjät ry palkitsi kovia tuloksia lajissaan takoneen urheilijan Vuoden 2022 nuoriyrittäjä -tunnustuksella.

Vuoden 2022 nuori yrittäjä: Saliyrittäjä Jutta Selin tähyää Pariisin olympialaisiin

Syksyn ylioppilaiden nimet julkistettiin torstaina.

Onnittelut syksyn ylioppilaille! Ylöjärven lukiossa valkolakin saa 21 opiskelijaa

Miss Ylöjärvi -kisan finalistit julkistettiin tällä viikolla. Finaali käydään Kauppakeskus Elossa joulukuun alussa.

Tässä ovat Miss Ylöjärvi -kisan seitsemän finalistia – Kisaajissa kolmen kaupungin edustajia, mutta ei ylöjärveläisiä

Ylöjärven seurakunta järjestää seurakuntavaalien puitteissa ensimmäistä kertaa lastenvaalit, jonka päiväkerholaisryhmä Vauhtivarpaat avasi Kauppakeskus Elon äänestyspaikassa.

Näin sujuu äänestäminen: Metsäkylän Vauhtivarpaat-ryhmän kerholaiset pääsivät kokeilemaan ensimmäisenä äänestämistä lastenvaaleissa