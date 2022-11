Teemu Keskisarja luennoi Viljakkalan yhtenäiskoulun ruokasalissa maanantaina 7.11. klo 17.30-18.30.

Keskisarja käsittelee vierailullaan aihetta ”Suomalaista sivistyshistoriaa uskonpuhdistuksesta intternettiin”. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Tilaisuuden järjestää Ylöjärven kaupunginkirjasto ja kulttuuripalvelut.

Teemu Keskisarja on historioitsija, kirjailija ja luennoitsija. Hän on kirjoittanut muun muassa kirjat Hattujen sota (1741–1743), joka on ilmestynyt syksyllä 2022, Kyllikki Saari – Mysteerin ihmisten historia ja Raaka tie Raatteeseen: Suurtaistelun ihmisten historia.

Keskisarja vieraili aiemmin lokakuussa Aleksis Kiven päivänä Kurun kirjastossa, jossa hän puhui Aleksis Kivestä.