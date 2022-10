Tästä lukupaketista pääset lukemaan kootusti viikolla ilmestyneitä uutisia.

Johtava rakennustarkastaja hylkäsi aiemmin Karhen koulun purkuluvan, johon tekninen lautakunta vaati oikaisua. Tällä viikolla ympäristölautakunnassa käytiin äänestys, jonka lopputuloksena koululle annettiin purkulupa.

Ympäristölautakunta myönsi Karhen koululle purkuluvan – Asiasta käytiin äänestys

Ely-keskus jakoi viime viikon keskiviikona 19.10. yleisen tiedotteen tämän viikon maanantaina alkaneesta Uuden-Kuruntien rumpuremontista. Mutalalaisäidin mukaan rumpuremontin tiedotuksessa epäonnistuttiin pahasti, eikä kaupunki reagoinut remonttiin ajoissa.

Uuden-Kuruntien remontti yllätti täysin mutalalaisvanhemmat ja kaupungin: Sorvajärventien lapset siirrettiin vauhdilla koulukyyteihin rekkarallin keskeltä

YU julkaisi parisen viikkoa sitten jutun, jossa Kuuselan rannan naapuri ihmetteli, miksei Kuuselan rantaan ole tullut toimintaa, vaikka piti.

Kaavoituspäällikkö Kuuselan rannasta: Halukkaat voivat hakea lupaa kevytrakenteiselle kioskille

Sisä-Suomen poliisin mukaan rikoksiin syyllistyneiden 15-20 -vuotiaiden henkilöiden lukumäärä on noussut räjähdysmäisesti Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella Ylöjärvellä, Nokialla ja Pirkkalassa.

Nuorten tekemät rikokset räjähdysmäisessä nousussa myös Ylöjärvellä – Häiriköinti ja aggressiivinen käyttäytyminen arkipäivää

Kennelliiton palkitsemalla kuusivuotiaalla karkeakarvaisella kääpiömäyräköiralla Pirkko-Hillarylla on poikkeuksellinen suhde omistajansa kanssa. Sofia Utriaisella on moninaisia terveyshaasteita, joiden hoitamisessa Pirkolla on erityinen rooli.

Omistajansa hengen pelastanut Pirkko-Hillary on myös oikea arjen sankari – Kun Sofia valvoo yöllä kivuissaan ja itkee, käpertyy Pirkko tiukasti kiinni ja rauhoittelee

Herkullisista käsintehdyistä leivonnaisistaan tunnettu Elovainion Leipomo täyttää tänä vuonna pyöreitä.

Tapio ja Eija Kiviniemi löysivät toisensa leipomosta – Yhdessä he perustivat oman ja olivat autiolla Elovainiolla ensimmäisten joukossa

Polkee ku Jussi -kappaleen ja musavideon julkkareita juhlittiin Ravintola Palowoutissa viime perjantaina.

Polkee ku Jussi – Ylöjärveläisräppäri Inde Morjesta ja Neemu julkaisivat uuden kappaleen ja musiikkivideon: ”Toivottavasti biisi soi mahdollisimman monessa autossa tuolla kylänraitilla”