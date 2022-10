Suurtehoimurointia ja -puhallusta nykyaikaisella ja tehokkaalla kalustolla

Monipuoliset palvelut

Teemme suurtehoimurointia ja -puhallusta kalustolla, joka on todistetusti tehokas. Kalustomme imuteho on nimittäin 4500-10000 kuutiota tunnissa vapaata ilmaa. Tarjoamme suurtehoimuroinnin lisäksi myös erilaiset puhalluspalvelut, putkistojen korjaukset sekä alustilojen kunnostukset ja kuntokartoitukset. Tutustu lisää palveluihimme!

• Suurtehoimurointi

• Puhalluspalvelut (esim. sepeli, lecasora, vaahtolasi)

• Putkistojen korjaukset (viemärit, salaojat, vesiputket)

• Tuulettuvan alapohjan kunnostus ja kartoitus

Olemme tehneet lukuisia kohteita ja olemme toteuttaneet projekteja muun muassa talojen alustiloissa, tehneet eristeiden poistoja välipohjista, tehneet öljysäiliöiden ja viemäri-

linjojen täytöt ja korjaukset. Olemme tehneet myös lukuisia muita vaikeita kohteita, joissa pneumaattinen materiaalin siirto on tarkoituksenmukaisin ratkaisu.

Monipuolinen kalusto taipuu moniin kohteisiin

Luotamme tekemissämme töissä laadukkaaseen ja tehokkaaseen kalustoon. Puhalluskalustoon olemme kehittäneet ja patentoineet menetelmän, jossa säiliö täytetään koneellisesti, jolloin voimme varmistaa tauottoman työskentelyn pitkiksikin ajoiksi. Yrityksemme 20 autoa ja 40 ammattilaista ehtivät samanaikaisesti moniin kohteisiin, työmaiden laajuudesta riippumatta.

• Puhalluskaluston patentoitu menetelmä

• Tehokas, uudenaikainen kalusto

• Imuteho on 4500-10000 kuutiota tunnissa vapaata ilmaa.

• Käytössä olevan kaluston säiliön tilavuus on 10-25 kuutiota

• Käytettävän letkun koko on 6” tai sitä pienempi riippuen työkohteesta.

• Imurobotit ahtaisiin tiloihin

• Betonimurskaimet

Vahva suositus! Työt hoituvat jämptisti sovitusti modernilla kalustolla

Mevaset Oy toteuttaa koneelliset purkutyöt sekä betonin kierrätyksen turvallisesti ja vastuullisesti, ympäristövaikutukset huomioon ottaen. Yritys tekee myös saneeraus- ja haitta-ainepurkutöitä.

Teemme tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan Imupalven kanssa. Meillä on myönteiset kokemukset Pirkanmaan Imupalvelun toiminnasta, joten suosittelemme yrityksen palveluita muillekin.

Pirkanmaan Imupalvelun työpäällikkö Sami Penna esittelee yrityksen palvelut seikkaperäisesti. Penna huolehtii siitä, että asiat tapahtuvat ripeästi, sillä ainahan mekin tarvitsemme palveluja tässä ja nyt. Meille on tärkeintä, että sovitut asiat pitävät, aikatauluista pidetään kiinni ja työ tehdään korkeatasoisesti. Imupalvelun työntekijät ovat alansa kovia ammattilaisia ja heillä on käytössään moderni kalusto.

Yhteistyömme alkoi kohteessa, jossa on vuodelta 1940 peräisin oleva toimistorakennus. Oman työmme edistymiselle oli ratkaisevan tärkeää, että saimme tieltä pois koksikuonaa ja kutterilastua. Pirkanmaan Imupalvelu tuli hätiin, ja loppu onkin historiaa. Siitä tuli meidän vakituinen yhteistyökumppani.

TERO ALATALO

OTA YHTEYTTÄ PIRKANMAALLA

0400 171 986

pirkanmaa@imupalvelu.fi

pirkanmaanimupalvelu.fi

TOIMIPAIKKAMME PIRKANMAALLA

• AKAAN TOIMIPAIKKA / VARIKKO

Humalikorventie 2,37800 Akaa

• SÄÄKSJÄRVEN TOIMIPAIKKA

Vikinraitti, 33880 Lempäälä