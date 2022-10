Katja Luojus valtuuston puheenjohtajaksi tiukan äänestyksen jälkeen – Peer Haataja ilmoitti eroavansa ryhmäpuheenjohtajuudesta

Kokoomuksen Katja Luojus valittiin maanantaina Ylöjärven kaupunginvaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi. Valtuuston vetäjästä jouduttiin äänestämään.

Perussuomalaisten valtuutettu Janne Pajunen esitti tehtävään kokoomuksen Tapani Tienaria. Luojus sai suljetussa lippuäänestyksessä 26 ääntä ja Tienari 25 ääntä.

Luojus ottaa puheenjohtajan nuijan Juho Ojarekselta, joka luopui tehtävästä syyskuun alussa. Ojareksen on määrä palata valtuuston puheenjohtajaksi vuoden tauon jälkeen.

Ennen äänestystä valtuustosalilla käytiin asiasta vilkas ja värikäs keskustelu. Tässä otteita keskustelusta:

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Inga-Mari Lehti:

– 6.10. kokouksessa kokoomuksen ilmoitti esittävänsä Juho Ojareksen sijaiseksi vuoden ajanjaksolle Tapani Tienaria. Meistä jokainen paikalla ollut ryhmänjohtaja otti tiedon vastaan ja lupasi olla asian takana. Tienari olisi oikein mainio vaihtoehto, koska edellisen kunnanhallituksen johtamisselvityksen jälkipyykki on jälleen pinnalla. Eilen illalla saimme kuitenkin lukea lehdestä kokoomuksen kääntäneen kelkkansa täysin ja ehdottavansa Katja Luojusta uudestaan. Olimme varsin hämmentyneitä tästä muutoksesta. Hallinto-oikeus on tuoreessa päätöksessään lausunut, että Katja Luojuksen johtama kaupunginhallitus on tehnyt johtamisselvitys sotkussaan lainvastaisia päätöksiä ja jättänyt noudattamatta lakisääteisiä menettelyjä. Julkisuuteen tuodun tiedon valossa kyseistä tapahtumaketjua ei voida pitää tuottamuksellisena vahinkona vaan tietoisena väärintoimimisena. Puheenjohtaja kantaa viime kädessä vastuun siitä, että toiminta on lain ja asetusten mukaista. Usean henkilön lausuman perusteella on odotettavissa, että Katja ei tule luovuttamaan paikkaansa sovitusti Juho Ojarekselle vuoden päästä. Nyt edellisen kauden kaupunginhallituksen henkilöiden on todettu hallinto-oikeuden mukaan rikkoneen hallintosääntöä. Voidaanko meille valita tällainen henkilö nauttimaan valtuuston luottamusta? Minulla ei ole mitään henkilökohtaista ketään vastaan. Ajattelen ainoastaan Ylöjärven mainetta ja etua.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Peer Haataja:

– Viime aikaiset tapahtumat varmaan näyttävät teistä monesta melko mielenkiintoisilta. Otan tästä asiasta täyden vastuun ryhmäpuheenjohtajana. Olisi pitänyt keskustella avoimemmin ryhmässä aikaisemmin ja isommalla porukalla, jotta olisi vältytty tämän tyyppisiltä käänteiltä. Nyt on kuitenkin ryhmänä kaksi kertaa kokoonnuttu ja äänestetty, ja tulokset olivat erilaisia. Ennen esitystäni valtuuston puheenjohtajaksi ilmoitan, että luovun ryhmäpuheenjohtanan tehtävästä. Etsitään meidän ryhmälle uusi puheenjohtaja mahdollisimman nopeasti.

Perussuomalaisten valtuutettu Sami Savio:

– Me perussuomalaiset luonnollisesti kunnioitamme sitä, että tämä paikka selvästi kuuluu kokoomukselle. Siitä ei ole mitään epäselvyyttä. Hieman itseäni mietityttää, että Katja Luojus toimii myös kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana. Millä aikataululla nopeimmillaan valtuusto voisi myöntää eron kaupunginhallituksen varapuheenjohtajuudesta? Pidän varsin erikoislaatuisena sitä, mikäli esimerkiksi seuraavan kuukauden aikana valtuuston puheenjohtajana ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana toimii sama henkilö.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina Alanen:

– Olemme olleet hyvin hämmentyneitä viime päivien keskustelusta. Hallinto-oikeuden päätöksissä on todettu, että on ylitetty toimivaltaa ja rikottu hallintosääntöä. Tämän perusteella emme voi olla tämän esityksen takana.

Kokoomuksen valtuutettu Katja Luojus:

– Luonnollisesti, jos valinta kohdistuu minuun tai johonkin toiseen, siitä aiheutuu positioiden tietynlainen rotaatio. Tämä koskee ihan meitä kaikkia. Kuten on todettu, Juho Ojares on vuoden pois ja olemme kaikki tähän suunnitelmaan sitouduttu siltä osin, että henkilö on toimintakykyinen ja pystyy tehtävän hoitamaan. Ei tässä kenelläkään ole mitään henkilökohtaisia intressejä roikkua asioissa kiinni. Mielenkiintoista on se, että tässä tuntuu sekoittuvan mielikuvissa asiat, joita viime valtuustokaudella on jouduttu käsittelemään ja ratkaisemaan. Kuten johtamisselvitys, jossa on kaiken kaikkiaan päästy optimaaliseen tulokseen. On toinen asia, miten hallinto-oikeuden päätös menee. Sille on haettu kaupunginhallituksessa jatkolupaa korkeimmasta hallinto-oikeudessa, joten näkisin, että se prosessi on vielä kesken. Sillä ei pitäisi olla tähän päätökseen vaikutusta.

SDP:n valtuutettu Jussi-Pekka Ahonen:

– Vaikka Inga-Mari Lehti myönsi, että hän on uusi täällä, niin mielestäni tämän tyypinen syyttely ei kuulu tähän saliin. Se oli hiukan rajua. Mikään ei estä, että valtuusto voi äänestää valtuuston puheenjohtajuudesta, että kuka se henkilö on. Mutta väittäisin, että se ei ole ainakaan omiaan lisäämään valtuustoryhmien yhteistyötä eikä se syvennä sitä. Lähdetään todella vaaralliselle vesille, jos toisesta ryhmästä lähdetään määrittelemään valtuuston puheenjohtajaa. Kokoomus on siitä oman päätöksensä tehnyt ja meidän kaikkien valtuutettujen pitäisi toimia niin, että kunnioitamme tätä päätöstä.

Kokoomuksen valtuutettu Mika Kotiranta:

– Poliittikka on välillä erikoista ja ihmeellistä. Asiaa on väännetty ja veivattu. Seututoiminta on tärkeää ja Katjalla on siitä kahdeksan vuoden kokemus. Se, että kuka johtaa kokousta pöydän takana on teknistä suorittamista. Mutta valtuuston puheenjohtajan rooliin kuuluu paljon muuta. Pitäisi katsoa asioita eteenpäin. Johtamisselvitysveivaaminen on kestänyt ihan riittävän kauan. Asian voisi pikkuhiljaa antaa olla ja mennä eteenpäin. Vietäisiin kuntaa eteenpäin ja unohdettaisiin tämmöinen tappelu ja toisten haukkuminen. Katja on hyvä tuuraamaan Juhoa niin kauan, kunnes Juho tulee takaisin.

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaana Heikkilä:

– Tottakai valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat kokoomuksen esityksen takana. Tänään kokoomuksen valtuustoryhmä esittää Katja Luojusta ja olemme siinä takana. Tämä menee aika erikoiseksi, jos muista ryhmistä tulee ehdotuksia siitä, kuka on valtuuston puheenjohtaja.

Vihreiden valtuutettu Jenni Kiiskinen:

– Ryhmien esitykset on ryhmien sisäisiä asioita, eikä niihin ole tapana puuttua. On todella epäsopivaa, että perussuomalaiset laittaa puheenjohtajansa pitämään tällaista puhetta. Jossa sanellaan ja puututaan toisten ryhmien sisäisiin asioihin sekä esitetään spekulaatioita ja vihjauksia. Mielestäni tässä on taustalla disinformaatiokampanja, jossa ei ajatella kaupungin etua vaan yritetään oman edun vuoksi rikkoa sitä.

Katso tallenne kokouksesta: