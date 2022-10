Tästä lukupaketista pääset lukemaan kootusti viikolla ilmestyneitä uutisia.

Vanhan Karhen koulun purkulupapäätös on kielteinen, tiedottaa Ylöjärven kaupunki. Yli satavuotiaalle Karhen koululle haettiin purkulupaa aiemmin tänä vuonna, kun kaupunginvaltuusto oli keväällä päättänyt uuden koulun rakentamisesta vanhan tilalle.

Karhen vanha koulu ei saanutkaan purkulupaa – Miten käy uuden koulun rakennushankkeen? ”Valtava kiire asialla ei ole”

Ylöjärven Shellin omistava energiayhtiö ST1 päättänee vielä tällä viikolla, aikooko se valittaa Ylöjärven kaupungin ympäristölautakunnan päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Shellin ympäristölupa: ST1 päättänee tällä viikolla mahdollisesta valituksesta hallinto-oikeuteen

Jotkut ihmiset ovat syntyneet tekemään käsillään, ja tästä on esimerkkinä vuorentaustalainen kampaaja Petra Grahn. Hiustenleikkuusaksien lisäksi Grahnin käsissä pysyvät niin kutomispuikot, virkkuukoukku kuin vispilä ja pullasuti. Lisäksi hänellä on uskomaton visuaalinen silmä, jota hän hyödyntää erityisesti juhlien järjestämisessä. Jutun kuvissa Grahn esittelee tekemiään käsitöitä, leivonnaisia ja juhlajärjestelyjä.

Juhlia rakastavalla Petra Grahnilla on uskomattomat kädentaidot ja pettämätön visuaalinen silmä: ”Jos joku ehdottaa nyyttäreitä, tarjoudun yleensä tekemään koko setin”

Ylöjärvelle on perustettu maitoalan tuottajaorganisaatio, joka on maataloustuottajien yhteenliittymä. Sen tavoitteena on vahvistaa tuottajien asemaa maataloustuotteiden markkinoilla.

Ylöjärvelle on perustettu Suomen ensimmäinen maitoalan tuottajaorganisaatio, jolla on poikkeuksellisia etuja kilpailulainsäädäntöön katsoen

Kun Eino Mäenpään Sirkka-vaimo kuoli muutama vuosi sitten, mies oli aivan allapäin. Hän muutti asumaan omakotitalosta Ylöjärven keskustaan ja ajatteli, ettei elämällä ole enää juuri tarjottavaa. Mutta sitten tapahtui ihme.

Vanhakin oppii: 83-vuotias Eino Mäenpää virkkasi 30 hattua ja ompeli itselleen pari oloasua

Takamaalaiset haluavat löytää keinoja lisääntyneen ilkivallan kitkemiseen järjestämällä kylän yhteisen keskustelutilaisuuden, johon erityisesti nuorten toivotaan osallistuvan.

Kyläläiset haluavat kitkeä ilkivallan Takamaalla – Koululla järjestetään keskustelutilaisuus, jonne puhumaan saapuu myös poliisi

Ensi viikolla vietetään vanhusten viikkoa, jonka kunniaksi Pikku-Ahvenistolla järjestetään ylöjärveläisille ikäihmisille suunnattu yhteinen tapahtuma.

Yhteinen ulkoilutapahtuma ikäihmisille Pikku-Ahvenistolla – Kuljetuksia Kurusta, Viljakkalasta ja Leija-kirjastolta