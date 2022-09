Tiukkoja aiheita käsittelyssä juuri nyt – Parikin päätöstä aiheuttaa ristiriitoja paikallispolitiikassa

Ylöjärvellä käydään nyt melko kiivasta politiikkaa paristakin eri aiheesta. Kaupunginvaltuuston uuden puheenjohtajan valinta on aihe sinällään, joka aiheuttaa ristiriitoja valtuuston kahden suurimman ryhmän välillä. Viime viikolla pinnalle nousi toinen aihe, joka niin ikään toi kipinää paikallispolitiikkaan.

Kun kaupungin ympäristölautakunta hylkäsi Ylöjärven Shellin ympäristölupahakemuksen, alkoi aiheesta vilkas keskustelu. Vääntöä käytiin etenkin Facebookissa Ylöpölinä-ryhmässä sekä paikallislehden sivuilla.

Ympäristölautakunnassa äänet jakautuivat, kun kokoomuksen, demareiden, vihreiden ja vasemmistoliiton jäsenet äänestivät pohjaesityksen puolesta. Pohjaesitys oli, ettei Shellille voida myöntää ympäristölupaa. Lautakunnan kolme perussuomalaisjäsentä sekä keskustan jäsen olisivat halunneet luvan myöntää.

Lienee selvää, että Shellin takana oleva energiayhtiö ST1 vie asian hallinto-oikeuteen. Prosessi on varmasti melko pitkä, joten ihan heti Shell ei ole Vaasantien varresta katoamassa.

Tilanne on poliittisesti kimurantti, sillä perinteisesti kokoomus on Ylöjärvellä ollut erittäin yritysmyönteinen puolue. Nyt kokoomuslaiset kuitenkin poikkesivat hieman aiemmasta linjastaan. Asia on sikälikin mielenkiintoinen, että kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Peer Haataja piti päätöstä ”aivan omituisena”. Saattaa siis olla, että aiheesta käydään Ylöjärven kokoomuksessa sisäistä keskustelua.

Metsäkylän Shell on ollut ylöjärveläisille sekä ohikulkijoille hyvin mieluisa ja luontainen paikka pysähtyä ja lounastaa. Shell on palvellut samalla paikalla 1980-luvulta lähtien. Sen kohtalo kiinnostaa selvästi montaa ylöjärveläistä.

Jäämme seuraamaan, mitä tutulle huoltamolle käy ja saadaanko politiikan kiemurat oikaistua niin, ettei puolueiden välinen yhteistyö ota liian kovia iskuja.