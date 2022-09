Kurusta löydettyä koiranraatoa oli syöty – Poliisin mukaan asialla oli ulkomaalainen marjanpoimijaporukka

Sosiaalisessa mediassa levisi tiistaina kuva Kurusta nuotiosta löytyneestä hiiltyneestä eläimestä. Poliisi tiedottaa käyneensä tapahtumapaikalla yhteistyössä valvontaeläinlääkärin kanssa.

Ulkoilija oli löytänyt tiistaina 13.9. Ylöjärven Kurusta metsästä leiripaikan, jonka nuotiossa oli myöhemmin koiraksi osoittautunut hiiltynyt raato. Poliisi kävi paikalla ja totesi, että koiraa oli syöty. Alkutietojen perusteella asiasta kirjattiin epäilty eläinsuojelurikos.

Poliisi on selvittänyt, että kyseessä on ollut ulkomaalaisten marjanpoimijoiden leiri. Leirissä asustelleet marjanpoimijat kertoivat, että he olivat löytäneet kuolleen koiramaisen eläimen tien reunasta, jota he olivat päättäneet paistaa ja syödä nuotiolla.

Poliisin mukaan asiassa ei ole syytä epäillä eläinsuojelurikosta tai muutakaan rikosta, ja esitutkinta on päätetty.

Asian selvittämisessä poliisia on avustanut ympäristöterveyspäällikkö Maria Wahlfors. Wahlfors kertoo, että länsimaisessa kulttuurissa koiran syöminen saatetaan moraalisesti tuomita, mutta laitonta se ei ole. Wahlfors muistuttaa, että olemukseltaan terveessäkin koirassa saattaa olla muun muassa erilaisia bakteereita ja loisia, jotka voivat sairastuttaa ihmisen. Tästä syystä koiran syömistä ei voi pitää suositeltavana.