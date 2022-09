Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään syksyn ensimmäiseen kokoukseensa. Kello 17 alkavaa kokousta voi seurata suorana lähetyksenä tältä sivulta.

Kaupunginvaltuusto aloittaa kokouksen haikeissa tunnelmissa, kun valtuutettu Markku Mäki-Ventelä menehtyi heinäkuun alussa.

Kokouksen esityslista on pitkä. Valtuusto käsittelee muun muassa kaupungin puolivuotiskatsausta sekä muutostalousarviota. Lisäksi listalla on muun muassa Seijantien asemakaavan muutos sekä peräti yhdeksän valtuustoaloitetta. Valtuustoaloitteissa on muun muassa aloite huumeiden käyttäjien terveysneuvonnasta ja puhtaiden käyttövälineiden jakelusta sekä aloite asemakaava-alueiden ulkopuolisen rakentamisen helpottamiseksi.

